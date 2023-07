Una viajera colombiana denunció excesos de cobros en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de que pagó 7.000 pesos por la impresión de una hoja y el uso de un computador.



Lea además: (Los precios absurdos que se pueden encontrar los viajeros en El Dorado)

"Se me había olvidado imprimir la invitación para entrar al país que iba a viajar y como era indispensable ese requisito busqué una alternativa en El Dorado", explica María López.



Detalla que buscó un centro de impresión antes de ingresar a inmigración. "Encontré un lugar y debía usar un computador para descargar el documento. Así lo hice y me cobraron 7.000 pesos", denuncia López.



Cuenta que tan solo uso el computador por cuatro minutos. "Me parece indignante y excesivo el precio. No es justo que jueguen con la urgencia de las personas, porque sino imprimía ahí, debía salir del aeropuerto y corría el riesgo de perder el vuelo", agrega la viajera.



Lea también: (Humberto de la Calle se queja de precios en El Dorado: ''$ 17.900 una agüita')

Facebook Twitter Linkedin

Este es el recibo de pago por cuatro minutos de uso de un computador en el Aeropuerto El Dorado. Foto: Cortesía

La joven hace un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen los precios en el aeropuerto.



"No es la primera vez que se conocen estas denuncias, por lo que sería prioritario que las autoridades revisen qué está sucediendo con los productos y precios en el aeropuerto", agrega López.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el recibo con el precio de la hoja impresa. Foto: Cortesía

Lea también: (Entre enero y mayo viajaron más de 7 millones de pasajeros en vuelos internacionales)



Entre tanto, el Aeropuerto El Dorado ha sostenido que los precios lo maneja "cada tenedor del espacio" y "los pasajeros encuentran una oferta muy amplía de productos con diferentes precios".



REDACCIÓN VIAJAR

Escríbanos sus comentarios a campen@eltiempo.com