El cambio climático está trastocando el turismo, especialmente en el Mediterráneo, donde se multiplican los incendios, las temperaturas superan cada vez más los 40 grados y en consecuencia, aumentan las evacuaciones de turistas.



¿Cuál es la situación?

Las regiones que atraen más vacacionistas son también las más afectadas por el cambio climático.



En Grecia, miles de turistas fueron evacuados estos días de las islas de Rodas y Corfú, devastadas por incendios favorecidos por la canícula. El aeropuerto internacional de Rodas se convirtió en un campamento improvisado, invadido por veraneantes sin rumbo, como Daniel-Cladin Schmidt, un turista alemán. "Estamos agotados y traumatizados", dice a la AFP.



"Creo que no se comprende mucho lo que ha pasado", añade. Otros países de las riberas mediterráneas también están afectados. En España, las temperaturas a veces superaron en 15 °C las temperaturas promedio de la temporada. Italia también se vio impactada por olas de calor y la temperatura llegó a casi 48 °C en la isla de Cerdeña. El lunes Túnez experimentaba 49 °C. Y el turismo representa una parte muy importante de la economía de la región. Especialmente en Grecia y en España, donde significa cerca de un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Evitarán los turistas los países más cálidos?

Las fuertes temperaturas estivales podrían desanimar a los visitantes, alertan profesionales del sector. Para el jefe de Voyageurs du monde (Viajeros del mundo) Jean-François Rial, "el calentamiento climático hará las destinaciones cada vez menos frecuentables. Todo el Mediterráneo está involucrado, pues es el principal destino de los viajeros europeos". En España "ya estamos viendo turistas que se están cuestionando" el hecho de bajar hacia "la costa mediterránea", afirma Joantxo Llantada, profesor en MBA Turismo en la IE Business School.



"Los efectos del calentamiento global que pensábamos que iba a llegar para el 2050 realmente los estamos viendo ahora mismo", añadió. Según reciente nota de Moody's, las canículas podrían reducir la atractividad del sur de Europa, o "al menos reducir la demanda en verano, con consecuencias económicas negativas".



El sol sigue atrayendo

Hamit Kuk, presidente de la asociación de agencias de viaje turcas, señala que "no es un problema si hace calor en Antalya, pues los turistas europeos buscan el sol". La presidenta de la federación tunecina de hotelería, Dora Miled, señala a la AFP que "no hay impacto del calor en el turismo. Didier Arino, dirigente del gabinete de consejería Protourisme, en Francia, indica que "para sus vacaciones la gente no sueña con destinos frescos, desean buen tiempo".



En Grecia no es seguro que los incendios disuadan a los turistas. Kostas Chryssohoidis, viceprefecto del archipiélago del Dodecaneso, señala que del domingo al lunes llegaron "24.000 turistas a la isla de Rodas" y solo hubo algunas cancelaciones.

¿Se beneficiarán otros países?

Cuando es imposible visitar una ciudad afectada por la canícula, los turistas pueden irse a otra parte. Desde hace diez años, subraya Jean-François Rial, "los destinos del norte de Europa" han aumentado y podrían beneficiarse Inglaterra e Irlanda. Algunos visitantes españoles e italianos están buscando destinos frescos, dice Pierre Coenegrachts, de la agencia regional de turismo de Valonia, en Bélgica.

¿Nos dirigimos hacia otro turismo?

Los profesionales del sector están de acuerdo en que el turismo cambiará y anticipan que el Mediterráneo podría atraer más visitantes en otras temporadas distintas al verano, pues muchos de los vacacionistas son jubilados. Hamit Kuk dice que "aunque los problemas climáticos mundiales siguen aumentando, habrá que replantearse nuestras temporadas (...). Tal vez habrá que incluir a noviembre en la temporada de verano y abril en la de invierno". Para Jean-François Rial, "eso sería bueno para bajar el exagerado turismo" que hay en una temporada, "perdiendo clientes en verano, pero aumentándolos en los otros nueve meses del año". Juan Muñoz, jefe de promoción de turismo en la región de Valencia, en España, indica que el sector "está empezando a tomar una serie de medidas" para "adaptarse" y "puede que pierdan visitantes" en verano, pero tendrán "una temporada turística más amplia".



