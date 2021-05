86 % de viajeros colombianos ya no se parecen a la foto del pasaporte

Tras analizar los resultados de un sondeo online hecho con 28.042 personas de distintos lugares del mundo (1.002 de ellas de Colombia) que tienen previsto viajar durante el siguiente año, los investigadores de un estudio encargado por Booking.com hicieron hallazgos curiosos.



(Le puede interesar: Florida se esfuerza en desarrollar acciones para proteger manatíes).

A raíz de los confinamientos y restricciones impuestos en todo el mundo para frenar la propagación del covid-19, muchos colombianos echaron al olvido sus planes de viajes y vacaciones. A tal punto que, de acuerdo con la encuesta, el 14 por ciento de los viajeros no se acuerda dónde está su pasaporte y hasta un 12 por ciento no tiene ni idea de dónde guardó las maletas que solía utilizar para viajar.



El 86 por ciento de los potenciales viajeros admite que ya no se parece mucho a la foto de este documento después de haber pasado todo este tiempo en casa. Los cambios más comunes son haber subido unos kilos (37 por ciento) y tener el pelo mucho más largo (31 por ciento).



(Además: Cruceros zarparán en Estados Unidos en julio o agosto).



El estudio también encontró, por ejemplo, que si el pasajero viene de Vietnam es probable que haya cambiado de corte de pelo durante la pandemia (23 por ciento), lo mismo si viene de México (20 por ciento), India (19 por ciento) o Colombia (19 por ciento).



Increíblemente, durante el confinamiento, los viajeros de India (22 por ciento) y China (20 por ciento) encontraron la motivación para mejorar su estado físico o ganar masa muscular.

El valor de lo simple

Más allá de los cambios en el aspecto físico, las personas de todo el mundo aprovecharon este tiempo lejos de la familia y los amigos para reevaluar qué cosas son importantes y qué no.



Un 39 por ciento de los colombianos que participaron en la encuesta reveló que las situaciones del 2020 les enseñaron a ver la vida con otros ojos y disfrutar de los placeres simples del día a día.



De hecho, muchos viajeros de distintos lugares del mundo ahora comparten valores similares en cuanto al aspecto físico, porque muchos declararon no querer cambiar su look antes de unas vacaciones. Los viajeros a los que menos les preocupa este tema son los de Nueva Zelanda (83 por ciento), Dinamarca (81 por ciento), Países Bajos (81 por ciento) y Francia (77 por ciento).



(También: Los mejores planes para los turistas en la isla de San Andrés).



Después de un año de tantas restricciones, los viajeros colombianos no tienen ganas de pensar en una más, por eso, 1 de cada 5 (26 por ciento) reveló que lo que más les emociona de viajar es no preocuparse por estar contando calorías.



Esto es especialmente cierto para las personas de Hong Kong (27 por ciento) y Francia (26 por ciento). Por su parte, la comunidad viajera de Colombia quiere aprovechar las experiencias al máximo y más de la mitad (73 por ciento) confesó tener ganas de relajarse con una buena sesión de spa.

Con información de Booking.com

Encuentre también en Viajar:

Francia reabre la vida cultural y gastronómica de sus ciudades

TripAdvisor presenta los 25 mejores hoteles del mundo

Paraísos para desintoxicar el cuerpo y el alma