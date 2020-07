El 40 % de destinos en el mundo flexibiliza sus restricciones de viaje

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha rastreado las respuestas de los países a la pandemia. Su más reciente informe muestra que 87 destinos, que corresponde al 40 por cuento del total de regiones rastreadas, ha flexibilizado sus restricciones de viaje.



Sin embargo, de estos, solo cuatro han levantado por completo las restricciones, mientras que 83 las han aligerado pero manteniendo algunas medidas, como el cierre parcial de fronteras en vigor.



(Podría interesarle: España insiste en que es 'seguro' para los turistas pese a rebrotes)

Los últimos datos de este organismo especializado de Naciones Unidas, registrados el 19 de julio, van al alza si se comparan con los del 15 de junio, cuando solo 22 por ciento de destinos habían flexibilizado las restricciones; o los del 15 de mayo, cuando eran únicamente un 3 por ciento. Según indican, esto "confirma la tendencia a una adaptación lenta pero continuada y un reinicio responsable del turismo internacional".



(Lea también: Casi 8 de cada 10 hoteles han parado por la pandemia)



Esta última edición del informe muestra además que 115 destinos (53 por ciento de los destinos del mundo) siguen manteniendo sus fronteras completamente cerradas al turismo.



“El reinicio del turismo puede acometerse de manera responsable y salvaguardando a la vez la salud pública y las empresas y el empleo", indicó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

Las cifras muestran que los destinos más dependientes del turismo están más dispuestos a flexibilizar las restricciones de viaje. De los 87 destinos que iniciaron esta vía, 20 son pequeños estados insulares en desarrollo, muchos de los cuales tienen al sector como pilar central del empleo, el crecimiento económico y el desarrollo.



Alrededor de la mitad (41) de esos destinos que han flexibilizado las restricciones se encuentran en Europa, lo que confirma el papel de la región como pionera en el reinicio responsable del turismo.



Pololikashvili destacó la importancia de la colaboración entre países para esta nueva fase de reinicio: "Mientras se transita hacia la flexibilización de las restricciones de viaje, la cooperación internacional es de vital importancia, pues de esta forma el turismo mundial puede ganarse la confianza de las personas, fundamento esencial para adaptarnos, trabajando juntos, a la nueva realidad a la que nos enfrentamos”.



(Además: Parques Naturales ecoturísticos en Orinoquia permanecen cerrados)



A pesar de los avances, 115 destinos siguen teniendo sus fronteras completamente cerradas al turismo internacional. Y la mayoría (88) han permanecido en estas condiciones durante más de 12 semanas.



La organización destacó que las pérdidas vinculadas a las restricciones de viaje introducidas como respuesta a la covid-19 alcanzan dimensiones históricas. Los datos muestran que, ya a finales de mayo, se habían perdido ingresos por valor de 320.000 millones de dólares de los EE. UU. a causa de la pandemia, tres veces más de los ingresos perdidos en la crisis económica global de 2009.

Nuevos cierres de fronteras

El Consejo de la Unión Europea (UE) actualizó este jueves la lista de países a los que se recomienda a los Estados miembros abrir sus fronteras exteriores, de la cual desaparece Argelia, pero en la que se mantienen los otros doce que ya figuraban en ella.



El listado, que supone sólo una recomendación y no es de obligado cumplimiento, mantiene a Australia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez y Uruguay, así como a China si Pekín aplica reciprocidad, informó el Consejo en un comunicado, en el que no dio detalles sobre la decisión de sacar a Argelia.



(Recomendado: Vista Medellín.Travel, operadora que ayuda a una Comuna 13 solitaria)



Recordó que la recomendación sobre la apertura de fronteras exteriores, competencia de los Estados miembros, afecta también a los países no comunitarios asociados al espacio Schengen de libre circulación (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y que se debe considerar residentes en la UE a quienes habiten en Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano.



El Consejo sostiene que el criterio para decidir a qué terceros países se recomienda permitir la entrada al espacio comunitario responde a la "situación epidemiológica", así como a "consideraciones sociales y económicas".



En cuanto a la situación epidemiológica, esos Estados deben tener una media de contagios por 100.000 habitantes en los últimos catorce días cercana o inferior a la de la UE (a fecha del 15 de junio) y una tendencia estable o a la baja en los nuevos casos detectados.



El Consejo precisa que también se debe "tener en cuenta" la reciprocidad "caso por caso", si bien sólo se menciona esa exigencia específicamente para China. Para los países que no están en la lista, como Estados Unidos, Rusia o Brasil, se permiten excepciones para los ciudadanos de la UE y sus familiares, así como para quienes no siendo europeos sean residentes de larga duración en la Unión y sus parientes, a los que se suman los viajeros de cualquier nación considerados "esenciales".



* CON INFORMACIÓN DE EFE