El turismo sostenible es más que un compromiso con el medioambiente. Es toda una dimensión del mundo de los viajes que implica también un compromiso social y con la económica del planeta.



Implica desarrollar un turismo que mantenga los recursos para futuras generaciones, ya sean naturales o culturales, pero también que el reparto económico de la riqueza que genera sea equitativo.



Los expertos del Fondo Mundial para la Naturaleza, dan cinco recomendaciones para ser un turista responsable, una guía sencilla para reducir el impacto de los viajes en la naturaleza, conservar la riqueza cultural y ayudar a las comunidades locales a través del turismo.

1. Apoye la conservación de las áreas protegidas, su biodiversidad y recursos naturales.



Los colombianos ven en los Parques Nacionales Naturales una opción llamativa para desconectarse de la rutina. Si visita estas áreas de gran biodiversidad, recuerde este principio fundamental que conocen los montañistas en todo el mundo: “no dejar rastros”. Infórmese para que se paso por esos lugares aporten a la conservación.

La tortuga Carey: a causa de las prácticas de pesca humanas, a lo largo de todo el mundo se encuentran en serio peligro,de extinción. Foto: 123RF

2. No participe en actividades que exploten la vida silvestre.



Piense si de verdad necesita esa selfie con un animal salvaje y, si es posible, vaya más allá y denuncie. En el mundo, 550.000 animales salvajes viven en cautiverio para atraer turistas, según reveló la organización World Animal Protection. Use la tecnología disponible para denunciar el tráfico de animales. Infórmese sobre productos fabricados con partes de animales ya que es una actividad que amenaza gravemente a especies fundamentales para nuestros ecosistemas como la tortuga carey, cazada para el comercio ilegal de su caparazón y fabricación de artesanías.

3. Respete a las comunidades locales y aprenda de sus derechos y costumbres.



Pida permiso cuando tomes fotos de personas y respete sus lugares sagrados. Las comunidades locales son fundamentales para proteger la biodiversidad y preservar la riqueza cultural.

4. Todo lo que llega con el viajero se va con el viajero.



Eso también quiere decir que lo que ve en los parques y destinos (como plantas, corales y estrellas de mar), debe quedarse allí, pues cumple una función esencial en el equilibrio de cada ecosistema. No contamine, eso incluye no arrojar desechos biodegradables como cáscaras de naranja, mandarina o banano pues su degradación no es tan rápida como se piensa en ecosistemas de páramo.

5. Consuma lo de la casa y pague precios justos por las artesanías y productos elaborados por la comunidad, así estará apoyando al desarrollo económico y social de la región. Descubra la gastronomía local pues la cocina juega un papel crucial en cada sociedad. Aventúrese a saborear lo desconocido.



