Economía mundial perdería US$ 4.000 millones por caída del turismo

La caída del turismo causada por el covid-19 costará a la economía mundial más de US$ 4.000 millones en el 2020 y el 2021, mucho peor de lo previsto, ya que una implementación desigual de la vacunación perjudica a los países en desarrollo, que dependen en gran medida de los visitantes internacionales.



Las pérdidas solo este año podrían ascender a entre US$1.700 millones y US$ 2.400 millones, aun cuando el turismo internacional se recupere en el segundo semestre en países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que tienen mayores tasas de vacunación, señaló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en un informe.



El estudio pone de manifiesto el costoso impacto de un acceso desigual a las vacunas en todo el mundo.



Según la UNCTAD, los países en desarrollo pueden representar hasta el 60 por ciento de las pérdidas estimadas del producto interno bruto mundial. El informe también muestra que la crisis del turismo está lejos de haber terminado, con restricciones y prohibiciones de viaje aún vigentes en muchas regiones con bajas tasas de vacunación.



De acuerdo con el estudio, que se desarrolló en colaboración con la Organización Mundial del Turismo de la ONU, es probable que el mundo no vuelva a los niveles de llegadas de turistas internacionales anteriores a la pandemia hasta el 2023.



Países como Tailandia y Turquía, que dependen de los turistas extranjeros para impulsar sus economías, fueron los más afectados. La caída del turismo también amenaza a sectores estrechamente vinculados, como la alimentación, las bebidas, el comercio minorista, las comunicaciones y el transporte.



En general, el desplome del turismo ha provocado un aumento promedio del 5,5 por ciento en el desempleo de mano de obra no cualificada, lo que ha afectado a un sector que emplea a muchas mujeres y jóvenes.



"El turismo es un salvavidas para millones de personas, y avanzar en la vacunación para proteger a las comunidades y apoyar el reinicio seguro del turismo es fundamental para la recuperación de puestos de trabajo y la generación de recursos muy necesarios, especialmente en los países en desarrollo", señaló el secretario general de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Zurab Pololikashvili.



En los países desarrollados, las probabilidades de vacaciones en el extranjero están aumentando. Un número creciente de estadounidenses planea hacer un viaje a un país extranjero, según el índice de confianza del consumidor de junio del Conference Board.

BLOOMBERG

