Eclipse Solar: el lugar a 8 horas de Bogotá donde se verá mejor según la NASA

cuál es el mejor lugar del mundo para apreciarlo, mismo que está a alrededor de ocho horas desde Bogotá. Se acerca el día en el que millones de personas podrán disfrutar de un eclipse solar total que, por unos minutos, oscurecerá la Tierra en el día. Desafortunadamente este fenómeno astronómico únicamente será visible en Norteamérica. Diversas zonas de México, Estados Unidos y Canadá podrán visualizarlo en su mayor esplendor. Si quiere disfrutarlo también, conozca

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), eligió un lugar de México como el mejor del mundo para presenciar el eclipse solar que sucederá el próximo 8 de abril. Se trata de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, al cual llegará un grupo especial de la agencia que trabajará en conjunto con otros especialistas del país latinoamericano para documentar este fenómeno.

ya que tendrá una trayectoria más amplia de lo habitual, y no solo eso, sino que otro eclipse con esas mismas características no se repetirá hasta dentro de 300 años en esta zona. Y es que, de acuerdo con los expertos, este evento astronómico será especial por sus características

Si vive en Bogotá y quiere llegar hasta Mazatlán, el mejor sitio del mundo para apreciar el eclipse total de Sol, considere que le tomará alrededor de 8 horas llegar hasta allá. Y es que, no existen vuelos directos desde la capital de Colombia hasta el estado mexicano de Sinaloa, en todos los casos, será necesario primero realizar un viaje, de alrededor de 5 horas para llegar a alguno de los aeropuertos en el centro de México y desde ahí volar dos horas más hasta Mazatlán.

Con respecto al precio de los vuelos, estos varían según la aerolínea y los horarios. Puede realizar una búsqueda a través de diversas herramientas digitales para encontrar el que se adapte a su presupuesto y necesidades. Pero considere que debe apresurarse debido a que se espera la llegada de miles de personas a la zona.

Es necesario seguir las recomendaciones para ver el eclipse de manera segura. Foto:123rf Compartir

Recomendaciones para ver el eclipse

La NASA advierte que no es posible disfrutar de un eclipse de Sol sin un adecuado filtro, de lo contrario, podrían sufrirse daños oculares irreversibles. Es necesario utilizar filtros solares especiales que cumplan con los requisitos de la norma internacional ISO 12312-2. Otra opción es adquirir un vidrio de soldador con un grado de opacidad certificado de al menos el número 14.

También hay que prestar atención al filtro que se utilizará, por ejemplo, si las gafas certificadas tienen algún tipo de rasguño o grieta en el vidrio, ya no serán eficientes para observar el eclipse. Y es que la intención de los filtros no es únicamente reducir el brillo solar, si no protegerse de otras formas de radiación como la ultravioleta y el infrarrojo. De hecho, lo recomendable es que la observación sea durante periodos cortos de tiempo, solo unos segundos, dejar descansar y luego volver a la observación.Asimismo, no se pueden utilizar gafas comunes, incluso si estas tienen lentes muy oscuras. El reflejo del agua o los dispositivos, como una cámara, telescopio o binoculares, tampoco son una opción ya que en todos los casos se tiene que utilizar protección.