Irlanda cuenta con cuatro premios Nobel en literatura: William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett y Seamus Heaney, lo que la convierte en la mayor potencia literaria del mundo con relación a su población. A la lista hay que añadir otros nombres mucho más populares, como James Joyce, Oscar Wilde, Bram Stoker o Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver.



(Le puede interesar: Expreso de Oriente: una fiesta sobre rieles por Anatolia).



Algunos reflejaron en sus obras el Dublín de la época, otros estudiaron y trabajaron en esta ciudad a la que le han dejado un legado de historias y recuerdos en cada rincón.

Recorrer Dublín es pasear por la historia, de la mano sus escritores.

Un idilio que comenzó en tiempos antiguos, cuando los primeros monasterios de la Isla Esmeralda se convirtieron en centros de producción de libros.

Trinity College y 'The Book of Kells'

El libro de Kells es un manuscrito que data del año 800, y es una de joyas medievales más importantes de Europa, además de un tesoro nacional irlandés.



Se trata de un libro verdaderamente único que incluye los cuatro testamentos con ilustraciones impresionantes. El original se puede ver en la antigua biblioteca del campus del Trinity College en el centro de Dublín; es una visita obligada para los viajeros y punto de partida perfecto para una exploración literaria de la ciudad.



Las entradas se compran online en www.tcd.ie/visitors/book-of-kells/ y cuestan 18 euros. La app Visit Trinity ofrece una audioguía en español, en cuyo recorrido se incluye también el salón principal de la biblioteca del Trinity College, una de las principales del mundo.



(Además: A la Antártida en crucero desde la mágica Ushuaia).



Se empezó a construir en 1971 y cuenta con 200.000 ejemplares; en su long room se expone la famosa arpa Brian Boru, del siglo XV, que es símbolo de Irlanda, así como una de las copias originales de la Proclamación de la República Irlandesa. Todo en un marco como el Trinity College, un campus universitario con edificios históricos donde estudiaron escritores como Oscar Wilde, Samuel Beckett y Bram Stoker.

Chester Beatty y el origen de Dublín

Facebook Twitter Linkedin

Biblioteca Chester Beatty. Foto: Conocien.do

Ubicado tras el Castillo de Dublín, y a unos 750 metros del Trinity College, este museo ofrece un recorrido por la historia de los manuscritos y libros desde la antigüedad hasta nuestros días. Tiene 600 pieza de gran valor que muestran todo de caligrafías, materiales y formatos en los que la humanidad ha plasmado sus ideas y pensamiento.

Desde los libros de jade chinos hasta los primeros libros producidos con imprentas.



La visita es gratuita, con sugerencia de donación de 5 euros, y se puede recorrer con una audioguía gratuita a través de una app. Además, cuenta con un pequeño espacio para tener a los niños entretenidos mientras se visita y una cafetería interesante con mesas que dan a un típico parque irlandés (http://www.chesterbeatty.ie/).



Está al lado de una sala de exposiciones de los archivos nacionales de Irlanda, que suele ofrecer exhibiciones interesantes y gratuitas, y del Parque del Castillo.



Se cree que esta zona verde fue un lago negro que dio a la ciudad su nombre, ya que los vikingos los llamaron Dubh Lin, es decir, lago negro.

Biblioteca Marsh y la catedral de San Patricio

La Biblioteca Marsh se abrió en 1707, lo que la convierte en la más antigua de Irlanda, y se ha conservado sin modificaciones.



Creada por el arzobispo del mismo nombre, aquí pasaron horas leyendo tanto Bram Stoker como James Joyce. En una sala no abierta al público –pero cuya visita puede pedirse a través de correo electrónico–, guardan un ejemplar del primer diccionario español editado y otras obras relativas a México o mapas de la península ibérica. Una de la bibliotecarias habla español (www.marshlibrary.ie).



En frente de Marsh se encuentra la catedral de San Patricio, patrón de Irlanda, una parada recomendada para todo viajero que llega por primera vez a Dublín, así como el parque de la catedral, muy agradable en días soleados. Se puede comprar una entrada combinada para visitar tanto la biblioteca como la vecina Catedral de San Patricio, por 11 euros.

Bram Stoker y el Castillo de Dublín

El autor de The undied, más conocido como Drácula, desarrolló su mayor obra literaria en Londres, pero empezó escribiendo críticas literarias en el periódico Dublin Evening Mail, que estaba situado al lado del Castillo de Dublín. Pero su trabajo principal fue el de secretario de las cortes de primera instancia.



Protestante, estudió en el Trinity College donde fue el presidente del club de filosofía y se casó en la iglesia de Santa Ana con Florence Balcombe, una antigua novia de su amigo Oscar Wilde, católico. También era un habitual, en su época dublinesa, del pub Toners.



(También: El chef Juan Camilo Quintero, nuevo embajador de Marca País Colombia).



Su vida fue marcada por una enfermedad infantil, que lo tuvo en cama los primeros años de su vida, y por la ansiedad que vivía la clase de los hacendados protestantes a la que pertenecía su familia en una Irlanda que avanzaba hacia la independencia y el resurgir católico. Todo esto pudo influir en su escritura de Drácula. Hoy se puede visitar el Castillo de Dublín, sede del antiguo poder británico en Irlanda, por 8 euros y con audioguía en español.

Cervezas y libros

En el Dublín de finales del siglo XIX y principios del XX, los pubs eran el corazón de la vida social, política y literaria, una tradición que se conserva. Casi todos los pubs históricos guardan anécdotas relacionadas con los grandes escritores dublineses e irlandeses.



Una forma de descubrirlo es en el Dublín Pub Crawl, en el Pub Duke (del que era habitual James Joyce) y terminar en el Pub Davy Byrnes, citado en el Ulises y en el Dubliners de Joyce. El tour combina humor, explicaciones y citas con pintas de cerveza. Por cierto, la cerveza en Irlanda, además de buena, es la bebida más barata.



Si quiere hacer el recorrido por su cuenta, puede comprar el libro en www.dublinpubcrawl.com

Si usted va...

Facebook Twitter Linkedin

Hodges Figgis es una de las librerías más tradicionales de Dublín. Fundada en 1768, en sus tres niveles es posible encontrar toda clase de libros. Foto: Igor Galo

–Irlanda no forma parte del área Schengen de libre circulación europea; es necesario llevar pasaporte y tarjeta sanitaria europea.



–Los enchufes de Irlanda tienen las clavijas como los de Reino Unido. Lleve adaptador.



–El roaming de voz y datos es gratuito para los teléfonos de la Unión Europea.

–Dublín tiene 176 hoteles. El verano es temporada alta. En primavera y otoño los precios para hoteles de 3 estrellas oscilan entre los 100 euros la habitación doble la noche, y 150 los de 4 estrellas.



(Continúe leyendo: La experiencia de aprender, sentir y vivir en Barichara).



–Webs oficiales de información turística: www.visitdublin.com y www.ireland.com/es-es/. Amplia información sobre otros destinos populares de Dublín, como la cervecería Guiness y el museo Dublinia.

Antes de viajar...

Si piensa ir a Dublín, no se pierda estas obras en las que la capital irlandesa también es protagonista:



Películas



- The Secret of Kells. Película irlandesa animada para niños y adultos. Fue nominada a los Premios Oscar. Disponible en Prime Video, Rakuten y Filmin.



- Michael Collins. Biopic del personaje histórico del mismo nombre para conocer la historia de la independencia irlandesa. Disponible en Apple TV, Amazon y Rakuten



Novelas



Ulises, de James Joyce. Historia de un día en la vida de Dublín a través de la vida de Leopold y Molly Bloom. Es considerada una obra maestra de la narrativa.



También en apps y multimedia



- Podcast Dubliners, de James Joyce. Loyal Books ha creado un audiolibro gratuito de esta obra disponible en Google Podcast https://podcasts.google.com/search/dubliners



· Disertación sobre James Joyce. Ivoox ofrece en su plataforma varias disertaciones y audiolibros en castellano sobre Jayme Joyce. https://www.ivoox.com/

IGOR GALO - ESPECIAL PARA EL TIEMPO

En Twitter: @ViajarET

Encuentre también en Viajar:

La chilena Latam abrirá la ruta Quito-Bogotá desde el próximo 1 de abril

A gozarse la Ruta de la Cumbia y las Músicas del Caribe