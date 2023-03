A partir de 2024, dos cruceros de lujo navegarán por el río Magdalena, que serán operados por AmaWaterways, empresa estadounidense dedicada a este negocio que escogió al país suramericano como el primer mercado en América para poner en marcha este proyecto, pues la empresa solo opera en Europa, África y Asia.



Lea además: (¿A dónde viajar en 2023? Déjese tentar por la belleza de estos nueve destinos)

Se trato de los barcos AmaMagdalena y AmaMelodia, los cuales ofrecerán experiencias de crucero por el río con alojamiento de lujo y vistas panorámicas.



El primero zarpará el 30 de marzo de 2024 y el segundo el 19 de junio de 2024. Ambos navegarán por los destinos de Cartagena, Barranquilla, Mompox, El Banco, Calamar, Magangué, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y Palenque.



AmaMagdalena tiene capacidad para 60 personas, mientras que AmaMelodia para 64 huéspedes.



"Todo, desde el diseño de nuestros dos impresionantes barcos hasta los itinerarios curados de inmersión, refleja nuestro espíritu pionero y nuestra misión de brindar a nuestros huéspedes alojamiento de primera, servicios cálidos y acogedores, cocina de inspiración local y experiencias enriquecedoras que interactúan con las comunidades locales a lo largo de este fascinante río”, dijo Kristin Karst, cofundadora y vicepresidenta ejecutiva de AmaWaterways, en un comunicado.



Mientras tanto, Rudi Schreiner, cofundador y presidente de AmaWaterways, indicó: "Estamos absolutamente encantados de que dos hermosos barcos se unan a nuestra creciente flota de 26 cruceros fluviales galardonados, y compartir detalles sobre los nuevos itinerarios que navegan entre Cartagena y Barranquilla a lo largo del río Magdalena. Después de visitar y enamorarnos de esta región, estamos muy emocionados de ofrecer ahora a nuestros huéspedes la oportunidad de descubrir la cultura vibrante, las tradiciones únicas y la belleza natural de Colombia".

¿Cuándo se podrá reservar?

A partir de marzo de 2024, los huéspedes podrán elegir entre dos itinerarios de siete noches, Magic of Colombia y Wonders of Colombia.



Navegando entre Cartagena y Barranquilla, ambos itinerarios brindan las siguientes experiencias. Los aspectos más destacados de estos dos itinerarios incluyen:



- Descubrir el alma y el espíritu de la 'Tierra de los Mil Ritmos' en una celebración especial del Carnaval en Barranquilla con presentaciones en vivo reservadas para los huéspedes de AmaWaterways.



- Explorar las ciudades más fascinantes del país a través de recorridos históricos a pie en destinos que incluyen Mompox, un sitio de la UNESCO que conserva su encanto colonial, donde los huéspedes serán recibidos por un exclusivo espectáculo de jazz.



- Los recorridos de observación de aves cautivarán a los huéspedes con más de 1.900 especies de aves, incluidos los colibríes Cianeguo y Chauna chavaria, que se encuentran únicamente en la región de Colombia.



Lea también: (Colombia fomenta inversión extranjera para impulsar turismo en regiones)



- Visitar Palenque, históricamente nombrada la primera “ciudad libre” en las Américas, donde los visitantes disfrutarán bailando al ritmo de estilos musicales de renombre mundial como la cumbia y el vallenato durante un recorrido histórico Drum Rhythms and Freedom.



De otro lado Carmen Caballero, presidente de ProColombia, explicó que: "Además de los beneficios inmediatos que estos importantes viajes tendrán en el desarrollo social y económico de nuestros territorios, cabe mencionar que AmaWaterways busca abastecer a sus barcos con productos hechos en Colombia. Esto significa que también tenemos una oportunidad de equiparar nuestra oferta exportable diversificada y hacerla parte de la cadena productiva del turismo. En definitiva, una gran noticia para Colombia”.



REDACCIÓN VIAJAR