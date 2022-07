A causa del alza del dólar y la inflación, se ha presentado un incremento del 10 % en el precio de los paquetes turísticos; y del 23 % en los tiquetes aéreos, según el reciente informe del IPC del Dane, que destaca el alza en el combustible y en los productos y servicios relacionados, lo cual encarece significativamente el costo total de los viajes.



Según Bloomberg, el peso colombiano es la sexta moneda emergente con mayor devaluación anual (14,98 % del peso frente a la divisa americana), la cual ha alcanzado el máximo histórico de COP$4.348,68 por dólar en su TRM de hoy.



Lo que significa un mayor costo que tendrían que asumir los turistas al momento de viajar hacia el exterior, sumado a una inflación internacional.



“Nos preocupa esta situación, pues si bien el turismo venía mostrando un buen ritmo de reactivación, consideramos que estas nuevas condiciones podrían afectar las reservas de las agencias de viajes para la próxima temporada vacacional”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



"La temporada de mitad de año no se ve afectada pues la gente compró anticipado sus viajes, hace uno o dos meses. La preocupación para las agencias de viajes es con las reservas de octubre y fin de año que se pueden ver afectadas por la coyuntura", asegura la dirigente gremial que reconoce el apoyo del actual gobierno al bajar el IVA del 19 al 5 por ciento y hacer exenciones en paquetes turísticos.



Cortés reconoce que "independiente de los costos, la gente está viajando, y eso se ve en la ocupación de aerolíneas al 80 por ciento, el aumento de más frecuencias en rutas aéreas. El dinamismo hacia el turismo ha sido muy importante, lo que se refleja en datos como la salida de colombianos, de enero a mayo, a España con una reactivación del 131,5 por ciento frente al 2019".

El lado positivo

Es buen momento para viajar por Colombia, a destinos como Amazonas. Foto: Particular

En lo positivo, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, asegura que “la tasa de cambio actual tiene un efecto favorable en el turismo internacional hacia Colombia pues aumenta la competitividad de nuestros destinos en la oferta mundial, y sirve de impulso para el posicionamiento de los productos turísticos colombianos en diferentes mercados".



Esto seguirá contribuyendo con los buenos resultados que ha venido teniendo el país en cuanto a la recuperación del turismo, teniendo en cuenta que en "el primer trimestre del año, ingresaron al país cerca de 915.000 visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 220% frente al mismo periodo de 2021, y a que las reservas aéreas internacionales para la temporada de mitad de año superan en 148% el registro de 2021 y están muy cerca a las registradas en 2019", dice Santoro.



Los principales países con reservas activas para esta temporada son Estados Unidos, España y Chile, con participación del 36,3%, 7,6% y 5,7% respectivamente, sobre el total. Por su parte, los destinos principales son Bogotá, Medellín y Cartagena, seguidos por Cali, Barranquilla y Pereira, corroborando una diversificación en las ciudades de interés por parte de los visitantes extranjeros.

Cortés Calle, destaca en lo positivo que "será la oportunidad para viajar por el país. Las agencias de viajes están fortaleciendo su oferta de destinos nacionales de sol y playa, aventura, naturaleza, destinos emergentes como Guaviare, Meta y Amazonas, donde se encuentran buenas oportunidades y promociones".

Recomendaciones a la hora de viajar

Agentes de viajes y expertos viajeros recomiendan:



1. Siempre será recomendable hacer un plan de viaje, un presupuesto, saber cuánto va a gastar en el viaje y cuánto dinero necesitas ahorrar cada mes. Ojo: Ahorrar es la clave!



2. Comprar con anticipación los viajes de la temporada de fin de año y empezar a pagar poco a poco, hacer una asignación mensual, para que la suma no tenga que salir de una del bolsillo. Compre hoteles con promociones, tiquetes aéreos entre semana (de lunes a jueves tienen mejores tarifas). Si puede, prefiera viajar en temporada baja (se evitará congestiones y todo será más económico).



3. Viajar a destinos convenientes por el cambio de divisas: Elija destinos cuya moneda se encuentre también débil, que está siendo afectado por un dólar caro, así podrá comprar más moneda de ese lugar con los dólares que lleve. Viajar a un país con una economía fuerte castiga mucho el cambio.



4. Hay que planificar los viajes a largo plazo, y preferir los planes todo incluido. El Caribe con sus planes de sol y playa, la Riviera Maya, Cancún, República Dominicana. Centroamérica, México y Panamá, Brasil, Chile, Argentina, México, Ecuador, Perú.

Barú y en general el Caribe colombiano es una buena opción para la temporada de fin de año. Foto: Adriana Garzón

5. Los que ya están arrancando sus viajes, seguramente ya tienen pagos buena parte de las atracciones y gastos. Así que deben ser cuidadosos con sus gastos en el destino, en lo posible llevar dólares y cambiarlos por la moneda del destino, para no llegar tan endeudados.



6. Si tienen dólares comprados, es el momento de sacarlos, ya logró un ahorro. Hay que evitar los excesos en consumos en licor y alimentación. Controle (o evite) gastos en regalos y souvenirs y compras innecesarias. Incluso, recuerde que hoy es muy controlado y medido el peso de las maletas. Pagar con tarjeta de crédito, no es conveniente en este momento.



7. Si su bolsillo le demanda hacer viajes más austeros, elija quedarse en hostales albergues, comer en la calle o supermercado, caminar en vez de usar transporte (incluso público). ¿Que tal viajar en bus largas distancias, incluso en la noche para ahorrarse una jornada de hotel? Pero recuerde, para viajar barato también debe planificar muy bien su estrategia.



8. Aprenda a jugar con las opciones que le dan las aerolíneas. Hoy las aerolíneas ofrecen múltiples opciones de tarifas para los viajeros. Las más económicas serán para los viajeros prácticos, que se anticipan en la compra, que van con un solo morral a la mano, que no necesitan estar comiendo en los vuelos, que se acomodan a la silla que les asignen. Recuerde: Hoy cualquier 'capricho' ya es un lujo, cuando de volar se trata.

