Disney ha anunciado un nuevo programa de tours de viajes al que ha denominado ‘Aventura lista de deseos’, un paquete de viaje internacional que lleva a sus visitantes a los 12 parques de Disney en todo el mundo y otros sitios históricos famosos de la marca por el precio de 110 mil dólares, lo que equivale a 429 millones de pesos aproximadamente.



El paquete ‘Disney Parks Around The World – A Private Jet Adventure’, como se le llama este plan en particular, es un paquete de viaje para clientes exclusivos de Disney que vende a solo 75 personas.



El viaje de 24 días visita seis países, los 12 parques temáticos de Disney y tres grandes maravillas del mundo: el Taj Mahal, las pirámides de Giza y la Torre Eiffel. La próxima salida del viaje está programada para el 9 de julio de 2023 y espera terminar su recorrido el 1 de agosto de 2023.



Los viajeros volarán de un lugar a otro en un avión tipo Boeing 757 con configuración VIP operado por Icelandair, y se hospedarán en hoteles de clase mundial, incluido el Summit Skywalker Ranch ( una estancia inspirada en una visión de George Lucas).



También obtendrá recorridos por el campus de Lucasfilm y Walt Disney Studios, así como una experiencia “detrás de escena” en Tokyo DisneySea.



Mickey Mouse y Minnie Mouse posan con los trajes bordados con brillantes de anfitriones de la celebración del 50 aniversario. Foto: EFE/Matt Stroshane/Walt Disney World /

Venta de boletos

La venta de los planes boletos salen a la venta el 20 de junio a los antiguos clientes de Disney haya reservado al menos tres viajes de ‘Adventures by Disney’, luego el 22 de junio para todos los miembros de Adventures by Disney.



Los miembros de Golden Oak pueden reservar a partir del 24 de junio. Ahora, la compañía recuerda que luego de esta primera etapa quedan lugares disponibles, el público en general puede comprar un boleto a partir del 28 de junio.



Los interesados pueden visitar el sitio web de La Vuelta al Mundo para ver el itinerario completo y conocer todos los detalles de esta lujosa experiencia.

