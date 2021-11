Disney exigirá vacunación para niños en su línea de cruceros

Los días de traer niños no vacunados a bordo de un crucero están llegando a su fin. Disney Cruise Line acaba de convertirse en la primera compañía de cruceros en introducir un mandato de vacuna contra el covid-19 para todos sus pasajeros de cinco años de edad, en adelante.



La política aplica para todos los viajes a partir del 13 de enero. Hasta entonces, se seguirán las reglas existentes, que requieren que los niños de 5 a 11 años presenten una prueba de PCR negativa antes de la salida. Todo pasajero y tripulante mayor que tenga 12 y más años, sí debe estar vacunado antes de zarpar.

Bajo las restricciones actuales, cualquier niño que cumpla 12 años dentro de las cinco semanas posteriores a la fecha de salida del crucero, tiene un margen de maniobra, y se espera que se apliquen disposiciones similares a los niños de 5 años que celebran cumpleaños recientes.



Aunque las líneas de cruceros generalmente requieren vacunas para todos los huéspedes elegibles, y las personas no vacunadas están sujetas a restricciones, ninguna línea de cruceros importante ha indicado planes para seguir el ejemplo de Disney.



Solo una empresa, Carnival Corp., respondió a las solicitudes de comentarios, diciendo que la decisión de ampliar los mandatos de la vacuna para incluir a los niños de cinco a once años se dejaría en manos de los ejecutivos de cada una de sus nueve líneas individuales de cruceros.



Richard Fain, director ejecutivo de Royal Caribbean, ha sido un partidario vocal de los mandatos de vacunas y ha dicho en eventos de medios que espera exigirlas a todos los clientes a medida que estos sean elegibles.



Sin embargo, no se han implementado planes para expandir las pólizas actuales de la compañía, que cubren a los mayores de 12 años. "Es probable que el nuevo mandato de vacunación de Disney Cruise Line para niños aumente la confianza de los consumidores en el segmento familiar, que se ha mostrado en gran medida reacio a volver a los cruceros después de la pandemia", dijo Lebawit Lily Girma, reportera de

turismo global enSkift, una publicación comercial de la industria.



"Es probable que sigan otras lineas de cruceros, ya que estas planean reanudar las operaciones y navegar a mayores capacidades en el 2022".



Queda por ver como el mandato ampliado afectará las operaciones de Disney Cruise Line, incluida la posibilidad de volver a abrir servicios tan populares como sus clubes infantiles, que aún están cerrados de acuerdo con los protocolos covid-19.



El portavoz de la empresa no respondió a las solicitudes de comentarios. Para los huéspedes que prefieran no cumplir con las nuevas reglas, se permitirán cancelaciones sin cargo hasta el primero de diciembre.

BLOOMBERG

