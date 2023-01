Splash Mountain, una de las atracciones de Walt Disney World, el parque temático más famoso del mundo, cerrará sus puertas este 23 de enero.



Desde la página oficial del complejo de diversiones anunciaron la decisión. Además, informaron que se convertirá en una atracción inmersiva de Tiana's Bayou Adventure, inspirada en la película La Princesa y el Sapo de Disney (2009).



Imagínate ir a Disney World por primera vez y toparte con esto:



La nueva atracción abrirá sus puertas al público en el 2024.



Usuarios e las redes sociales han publicado videos de una cantidad de personas haciendo filas a las afueras de la atracción. Esto, porque muchos quieren disfrutarla antes de que cierre sus puertas.



Polémica de 'Splash Mountain'

Splash Mountain, en Disney. Foto: iStock

Esta montaña rusa estaba inspirada en la película Song of the South (1946), un musical de Disney.



En ella se narra la historia de un niño que se va a vivir con sus abuelos a una plantación del sur de Estados Unidos, esto luego de la separación de sus padres.



Allí se relaciona con un "sirviente", que es de raza negra, según se describe en la sinopsis de la cinta.



Muchos critican ese musical por, al parecer, hacer una apología a la esclavitud en el sur de Estados Unidos. La califican como una forma de "esconder la esclavitud y el racismo".



Lo mismo sucede con la atracción, ya que está inspirada en el musical.



Llama la atención que, aunque Disney no informó las razones de su decisión. El reemplazo es de La princesa y el Sapo, una película que tiene como mensaje de fondo, según críticos de cine, "aprender a alcanzar los sueños y no juzgar a las personas por su apariencia".

