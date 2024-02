Disney celebra la primavera con festival de flores: dónde y cuándo

Hasta el 27 de mayo, el Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, estará celebrando una nueva edición del Epcot International Flower & Garden Festival 2024, una ya tradicional celebración en los parques y hoteles de la compañía que se celebra cada año en la primavera.

Durante tres meses, los visitantes podrán disfrutar de uno de los eventos más hermosos del resort, que se caracteriza por sus enormes y detallistas arreglos florales y de plantas, en los que se recrean los personajes más icónicos de Disney.



Para este año, el festival cuenta con varias novedades. La principal de ellas es el debut de los topiarios de innumerables personajes de la empresa, como Groot, de la trilogía Guardianes de la galaxia; Asha, la protagonista de la más reciente película animada de la compañía, de la película Wish; Miguel y Dante, de Coco, de Disney Pixar, y el dragón Figment, la mascota del pabellón de la Imaginación del parque Epcot, quien estará en los recién inaugurados World Celebration Gardens. Y en el pabellón The American Adventure, la protagonista será la princesa Tiana, de La princesa y el sapo.



Otra de las figuras que destacarán en la exhibición es la de Mirabel, el personaje que robó los corazones de todo el mundo en la película animada de Disney inspirada en Colombia, Encanto.



Adicionalmente, el festival contará con más de 25 jardines temáticos exhibidos en todo el parque, que incluyen los Floating Gardens en World Nature y el Festival Blooms en World Celebration.



Por otro lado, las personas que visiten estos parques durante los próximos tres meses también podrán disfrutar de 18 exclusivas cocinas al aire libre, las cuales diseñaron una nueva propuesta gastronómica para el festival, con platillos y bebidas innovadoras, y la oportunidad de participar en Garden Graze con un pasaporte del festival que ofrece un vistazo al entretenimiento, la comida, mercancía y más.



Para esta época, también se diseñaron nuevas atracciones y actividades, como las búsquedas del tesoro de la ruta de polinización de Spike the Bee (clásico personaje de Disney) y el Egg-stravaganza Hunt (la tradicional búsqueda de huevos de pascua).

Para los amantes de la naturaleza, Disney informó que una de las nuevas atracciones temporales con motivo del festival es el mariposario Butterfly Landing, el cual muestra el ciclo de vida de estos bellos polinizadores en coloridos jardines, en los que los visitantes podrán interactuar con diferentes especies de mariposas, una actividad relajante, divertida e ‘instagrameable’.



La cereza del pastel consiste en grandes presentaciones musicales en los que Colombia será protagonista. Y entre los invitados especiales se encuentran Fonseca y Monsieur Periné, quienes serán los encargados de amenizar el ambiente en el American Gardens Theatre, junto con otros artistas latinos de renombre como la agrupación de merengue Raúl Acosta & Oro Sólido. También estarán otros artistas como Simple Plan, Berlin, Rick Springfield, The Pointer Sisters, The Spinners, entre otros.



REDACCIÓN VIAJAR