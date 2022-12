Durante las últimas semanas se ha suscitado un debate por el incremento en los precios de los tiquetes aéreos por causa del aumento de IVA, que pasará del 5 por ciento al 19 por ciento, a partir del primero de enero.



En entrevista con EL TIEMPO, Paula Bernal, directora de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) para Colombia, hizo un llamado a las autoridades para revisar las condiciones de mercado para que el sector aéreo y el turismo no pierdan competitividad, dinamismo, y siga el proceso de recuperación que han tenido hasta el momento tras la pandemia.

¿Cuál es el panorama para el próximo año teniendo en cuenta el retorno del IVA en los tiquetes aéreos?

Colombia fue uno de los países que más rápido se recuperaron en términos de pasajeros, por varios factores, pero uno de los más importantes fue –sin duda– la reducción del IVA del 19 al 5 por ciento en los tiquetes; y, también, la reducción el impuesto al combustible, que dejó de operar desde el 2021.



Ahora, a partir del primero de enero de 2023, el IVA para los tiquetes aéreos vuelve a ser del 19 por ciento. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que es importante que las autoridades puedan revisar para extender esa reducción del IVA para que no se contraiga la demanda de tiquetes en un momento en el que el transporte aéreo es un gran aliado del turismo, la democratización y la justicia social.

¿Qué efectos generará la eliminación de este beneficio tributario?



Es muy importante analizar este tema a la luz de la situación actual del sector. Hay muchos factores que no dependen de las aerolíneas, que son macroeconómicos, como la inflación y la devaluación. La mayor parte de las obligaciones de una aerolínea están pactadas en dólares; entonces la devaluación está generando un impacto alto en la estructura de costos del sector.



Además, estamos viviendo una realidad en torno a los precios de los combustibles, especialmente el de aviación (Jet A1) ha subido más que los otros; de hecho, en el último año ha sufrido un incremento de más del 50 por ciento. Este es un combustible que no hace parte del Fondo de Estabilización, no es subsidiado y por eso el incremento está afectando el costo de la operación área.

Factores que se suman al IVA que comenzará a regir en 2023...



Cuando se analiza estos factores externos sumados a un incremento que se verá en la carga impositiva a partir del primero de enero, lo que nos preocupa qué efecto va a generar en los precios de los tiquetes, en la competitividad y en la demanda del sector.



Lo que sí hemos visto es que cuando hay estructuras tributarias eficientes y eso se suma a los esfuerzos del sector por mantener la competitividad, por centrarse en el usuario y por ofrecer las mejores condiciones, se logra –como se ha logrado en Colombia, afortunadamente– que el sector repunte y los usuarios sigan utilizando el transporte aéreo, que además es un servicio público esencial.



Por eso es tan importante que entre el sector público y el privado discutamos medidas para evitar un impacto negativo. Estamos a puertas de discutir un Plan Nacional de Desarrollo y qué importante sería que se pudiera contemplar nuevamente la reducción del IVA de los tiquetes aéreos.

Una de las medidas que se ha puesto sobre la mesa para que las aerolíneas ahorren costos es reduciendo personal ¿Qué opina al respecto?



En cuanto a la reducción de costos es importante decir que el sector de transporte aéreo fue altamente afectado por el covid. Todos vimos cómo el sector estuvo paralizado por el virus y en ese momento las aerolíneas hicieron un gran esfuerzo en términos de eficiencia. Ese trabajo ya se hizo siempre buscando la manera de que no se afecte al usuario final.



Ahora, en términos de las personas que trabajan en este sector, para nosotros siempre ha sido una prioridad cuidar el empleo formal que genera esta industria, que es muy grande. Nuestra prioridad es cuidar, porque es un sector en donde el número de personas que están empleadas tiene unas características regulatorias específicas.



Para seguir cuidando que este servicio se preste en términos de seguridad y calidad, pues tenemos que cuidar el empleo. Un dato importante: en términos de PIB para el 2019 este sector aportó 10.500 millones de dólares y se generaron 665.000 empleos directos e indirectos.

¿Qué soluciones se barajan sobre la mesa? ¿Qué han discutido con el ministro de Transporte?



Nosotros nos vamos a reunir con el ministro la primera semana de enero (del 2023) como sector y lo que creemos es que en ese primer encuentro podamos discutir las medidas para que el sector siga siendo competitivo y, sobre todo, que el usuario obtenga el mejor provecho del transporte aéreo.



Nosotros aceptamos y siempre atenderemos la invitación de las autoridades a discutir. Y, precisamente, una de las medidas que esperamos hablar con el señor ministro y con las autoridades relevantes, a partir de la próxima semana, es la reducción nuevamente del IVA del 19 al 5 por ciento en los tiquetes aéreos.



REDACCIÓN VIAJAR

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA