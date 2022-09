El golpe para el sector turismo por la pandemia fue certero: según la Cuenta Satélite de Turismo del Dane, en el 2020 la industria generó un valor agregado de 8,97 billones de pesos y tuvo una participación del 1 por ciento en el PIB nacional. Para el 2019 generaba un valor agregado por encima de los 25 billones de pesos y tenía una cifra superior al 2,5 por ciento de participación en el PIB nacional.

No han sido tiempos fáciles en Colombia y en el mundo. La pandemia del covid planteó serios desafíos en un sector que requiere de utilizar aviones, buses, hoteles y restaurantes para posicionarse. Solo en diciembre del año pasado los aeropuertos de Italia, España, Grecia, entre otros, reportaron la cancelación de miles de vuelos por el incremento de casos de covid-19, la falta de personal y el rápido crecimiento de pasajeros.



Sin embargo, a medida que el virus pierde fuerza en gran parte del mundo y los Estados trabajan para retornar a la normalidad, el sector se recupera y poco a poco logra llegar a las cifras registradas en 2019, año que ha sido el mejor para la industria en Colombia, según las autoridades.



Y así lo demuestran las cifras. La semana pasada el Banco de la República reveló el informe de la Balanza de Pagos en Colombia del primer semestre de 2022 e indicó que los ingresos generados por el turismo registraron un total de 3.207,5 millones de dólares, logrando una recuperación del 101,2 por ciento con respecto al resultado registrado en el mismo período de 2019, que fue de 3.170,5 millones de dólares.



El reporte también señaló que el indicador de divisas del primer semestre de 2022 frente al del mismo período de 2021 muestra un incremento del 180,4 por ciento. Se observa, así mismo, una tasa de crecimiento anual compuesto de 43,1 por ciento, en comparación con el primer semestre de 2020.



Teniendo en cuenta este balance y otras cifras positivas que ha registrado el turismo, el vicepresidente de ProColombia, Gilberto Salcedo, no duda en afirmar que "el país pasa por un buen momento". En entrevista con EL TIEMPO, el funcionario explica cómo se están promocionado el turismo nacional en el extranjero, la inversión y las perspectivas a tres meses de terminar el 2023, entre otros temas.

¿Cómo se encuentra la industria turística y cuál es su percepción?

Venimos de una pandemia que impactó al turismo de manera importante. No es volver a los indicadores de ese momento, pero lo que sí es cierto y es rescatable es que veníamos de un año muy bueno, por no decir que el mejor que ha tenido el país en materia de indicadores de turismo, que fue el del año 2019.



En ese sentido, parte de lo que hicimos fue delinear unos pilares de trabajo muy claros que nos permitirán tener una reactivación rápida y además mejorada, y para eso comenzamos a trabajar en unas actividades muy concretas.



Lo primero es el tema de conectividad, que es el pilar y el gran habilitante del turismo acá y en todas partes del mundo. En eso, las noticias son muy positivas porque en marzo del presente año logramos la misma capacidad en términos de sillas y frecuencias que tenía el país antes de la pandemia, y a partir de allí hemos venido creciendo: estamos hoy en día en un seis por ciento arriba en sillas de avión y un nueve por ciento en frecuencias aéreas.



Por otra parte, el corte más robusto que tenemos ahorita es el de enero a junio del presente año. En ese corte, la recuperación del número de pasajeros que recibimos en el año 2019, que fue el mejor año en este tipo de indicadores, llegamos al 88 por ciento del total de visitantes que estamos llegando en el mismo periodo para ese año.



Además, la mejor noticia no es solo que lo recuperamos, sino que ya estamos al 2 por ciento encima de lo que generamos en divisas en el año 2019. Estamos generando más divisas con menos tráfico.

Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia. Foto: Procolombia

¿A cuántas personas equivale el 88 por ciento?



Entre enero y junio fueron 1’955.000 visitantes entrando al país, equivalente a lo que recibimos en 2019. Según los datos de Migración Colombia, con análisis de ProColombia, en el período enero–julio de 2022 ingresaron al país 2’382.768 de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 194,5 por ciento frente al mismo período del año anterior.



Conforme al comportamiento que ha tenido la llegada durante el primer semestre y las previsiones para el segundo, esperamos superar el pronóstico de los 3’100.000 visitantes que se tenía para 2022. En 2019 fueron 4'530.574; y en 2021, 2'173.519.



En la actualidad, el país viene por una senda de recuperación muy positiva. Cuando hablamos de conectividad no solamente es hablar de cuántas sillas y frecuencias, sino que hoy, por ejemplo, el país cuenta con 10 ciudades que tienen tráfico aéreo internacional en términos de rutas. Y ahí viene un segundo capítulo, porque en 2019 logramos traer a Colombia 17 nuevas rutas áreas, en el 2020 cerramos con 35, y para este año esperamos cerrar también con 35.

¿Qué significa para el país que las divisas estén 2 por ciento por encima de las logradas en 2019?



Tenemos todavía muchas oportunidades por capitalizar hacia adelante y puede ser la industria turística aquella que, no solamente exponga hacia afuera, sino que vaya a las comunidades –como lo dice el Presidente (Petro) al país–, esa gran potencia de vida, que enfatice esos ejercicios en donde el beneficio del turismo pueda ir a las regiones.

En 2019 se logró, incluso, llegar a que fuera el turismo el 9 por ciento del total del empleo del país. Este sector seguirá creciendo y ofreciendo una generación de valor y riqueza para Colombia y también un beneficio directo a las comunidades.

¿Qué estrategias está adelantando ProColombia para promocionar en el extranjero?



Nuestro objetivo es tener y atraer un turismo sostenible, y eso no es carreta. Lo que quiero decir es que el desarrollo sostenible y la sostenibilidad dejaron de ser una tendencia a ser una exigencia y eso se viene probando con recientes informes, como, por ejemplo, el que expidió la agencia de viajes digitales Expedia.



Nos dijeron que el 90 por ciento de las búsquedas que estaban viendo en sus plataformas eran sobre viajes que fueran experiencias sostenibles, es decir, experiencias en las cuales no solamente se viene a disfrutar, sino que viene con una orientación de conservación, preservación y de aporte al medioambiente y las comunidades que se impactan a través del turismo.



En ese mismo informe, además, nos decía que siete de 10 de esas búsquedas declinaban porque los potenciales turistas no estaban completamente convencidos de que fueran sostenibles esas experiencias. ¿Qué significa eso? Primero, una gran oportunidad para Colombia porque uno de los principales activos del turismo son la naturaleza y la cultura, y eso se ha venido desarrollando por parte de los operadores turísticos como experiencias que realmente conectan con este propósito.



Lo segundo es que evidentemente nos pone de presente que sostenibilidad no es un adjetivo para el turismo, sino una parte de la demanda que debe ser incorporada en los planes de negocio de los operadores de turismo en Colombia. Y así lo estamos viendo.



Además, tenemos el propósito de seguir atrayendo conectividad particularmente aérea y marítima al país, que también da resultados tremendamente positivos.

¿Cuáles son esos resultados?

Se estima que al cierre de la temporada 2022-2023, que se encuentra próxima a iniciar en octubre del presente año, se reciban un total de 193 recaladas de al menos 26 líneas de cruceros. Para un total de 213.228 pasajeros, que representarían un incremento del 203 por ciento comparado con el registro de 2021-2022.



Así mismo, esperamos la puesta en marcha del crucero fluvial de lujo que navegará por el río Magdalena, en el cual participamos activamente desde ProColombia. Se trata de una de las iniciativas más importantes para Colombia en el sector del turismo, ya que está alineada con la recuperación de la navegabilidad de nuestra principal arteria fluvial. Las compañías a cargo estiman que para febrero de 2024 estaría en funcionamiento.



Es importante mencionar que estamos adelantando una estrategia de promoción en seis regiones turísticas del país, zonas en las que se dividió después de hacer un ejercicio robusto con más de 1.500 organizaciones, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con nuestra ecosistema turístico.

¿Cuáles son las seis regiones?



La gran premisa es tener seis países en uno. Hay estancias más largas de los turistas, pues están viajando más lento y con periodos de tiempo más extensos. Así sacamos las seis regiones para mostrarle al mundo que Colombia tiene mucho más que ofrecer que los destinos tradicionales, que siguen siendo importantes como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Cali.



Por ejemplo, una de las regiones es el Caribe colombiano, porque si un turista visita Cartagena, a dos horas pueden ir a Barranquilla, tomar una lancha en frente del Centro de Convenciones de la Perla y cruzar al parque de isla de Salamanca. Es decir, tiene un complemento interesante al tradicional viaje a Cartagena, Barranquilla, y Santa Marta, con la Sierra Nevada y otros destinos.



Por otro lado, están el Pacífico, los Andes Occidentales, el Macizo colombiano, que poco promocionábamos en el mercado europeo, y finalmente está el gran corazón verde que hay en el país, que es la Amazonía y Orinoquía colombianas, que es casi el 40 por ciento total del territorio.

¿En esta gran estrategia de promoción han identificado qué regiones o qué ciudades son las preferidas por los turistas extranjeros?

De la información que disponemos de llegadas, que es claramente a los aeropuertos, no solamente está Bogotá, sino también las regiones que mencioné anteriormente. En el top cuatro están, obviamente, Bogotá, que sigue siendo el gran receptor del tráfico internacional de pasajeros; Medellín, Cartagena y Cali. Sin embargo, la buena noticia es que estamos viendo un gran movimiento de visitantes hacia destinos emergentes, como San José del Guaviare.

¿Buscan un perfil de visitante extranjero específico?



Hoy en día, y según lo que está sucediendo a nivel global, es buscar nichos e incluso ir hacia una microsegmentación. Por ejemplo, nichos en turismo náutico, LGBT, en turismo de aventura y de naturaleza, que también hay unos espacios empresariales especializados. Y allá estamos abriendo nuestra actuación porque creemos que es allí en donde encuentras lo que ofrece Colombia en sus principales activos como naturaleza y cultura. También buscamos a ese viajero de alto gasto y prueba de ello es que hoy estamos teniendo menos tráfico, pero mayor generación de divisas.

¿Cuál ha sido la inversión de ProColombia?



En el 2019 fueron 20 millones de dólares lo que se invirtió desde Colombia para efectos de la promoción internacional. Ese año, nuestros competidores directos como Perú invirtieron alrededor de 40 millones de dólares, es decir, duplicó el valor de la promoción de Colombia y logró captar menos turistas.



Nosotros trajimos 4’530.000 con una inversión de 20 millones de dólares y Perú logró 4’200.000 con 40 millones de dólares. Y Costa Rica invirtió 50 millones de dólares, es decir, más del doble, y en ese año captó algo cercano a 3’200.000.



Entre tanto, las cifras aterrizadas al presente año dan cuenta de que la inversión en turismo es algo cercano a 8 millones de dólares, es decir, mucho menos a lo que hicimos en el año en 2019 y, como lo mencionaba, tenemos un reto relevante de traer un número importante de turistas.



