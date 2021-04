Del 16 al 18 de junio, nueva fecha para la Vitrina turística de Anato 

La Vitrina Turística de Anato ya tiene nueva fecha para su versión presencial en Corferias: se realizará del 16 al 18 de junio, luego de haber sido aplazada teniendo en cuenta el desarrollo de un tercer pico del covid en el país.

“A pesar de que la versión 40 de la Vitrina Turística de Anato ha mostrado tener una excelente acogida, hemos considerado pertinente posponerla, para que este tiempo adicional permita estabilizar de mejor manera la actividad comercial de la industria de los viajes y, así, el evento se siga consolidando como el de mayor participación de todos los actores del sector”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



En el marco de la coyuntura actual y con la presencia de agencias de Viajes, aerolíneas, compañías de cruceros, hoteles, empresas de asistencia al viajero, y de seguros, la Vitrina será el escenario para reactivar las relaciones comerciales y crear estrategias hacia una recuperación del sector.



Y teniendo en cuenta las condiciones de la pandemia, para quienes no puedan asistir presencial al evento, del 23 al 25 de junio se desarrollará la Vitrina Virtual.



En la versión virtual, a través de una plataforma online, los interesados programarán y realizarán sus reuniones haciendo uso del Agendamiento de Citas, herramienta disponible en la página web para expositores y visitantes profesionales.



Paula Cortés dice que “muchos no podrán acompañarnos presencialmente como es habitual, pero no queremos que pierdan la posibilidad de participar y hacer negocios. Estamos en un momento crucial, en el que la creación de alianzas y el afianzamiento de las relaciones empresariales son clave para la reactivación y recuperación del sector”.

Y agregó: “Es la primera vez que realizamos de manera virtual nuestro evento, y sin duda es un reto, pero la tecnología siempre ha sido nuestra aliada y estamos seguros que lograremos el objetivo de la Vitrina: tener los departamentos de Colombia, diferentes países y toda la cadena del sector en un mismo lugar para que juntos saquemos adelante el turismo y sigamos demostrando porqué es un gran aportante para la economía de Colombia”.



En esta oportunidad, Bogotá - Cundinamarca participarán como destino nacional invitado de honor. Actualmente, la asociación se encuentra en proceso de revisión para decidir el país invitado.



Además, la asociación se está preparando para ofrecer, junto con Corferias, un lugar seguro y controlado, tanto para los expositores como para los visitantes, a través de la estructuración de medidas de bioseguridad, establecidas con base en las normas impuestas por el Gobierno Nacional.



"La versión 40 del evento será la apuesta más importante hacia la reactivación del turismo. Entendemos que estos meses no han sido fáciles para nuestro sector, sin embargo, el turismo sigue siendo una industria de mucho potencial en el mundo y de gran resiliencia, y por ello invitamos a reservar su stand desde ya y no quedarse por fuera de este evento”, concluyó la dirigente gremial.



Viajar

*Con información de Anato

