Decore su mesa de Navidad con mucho estilo

La Navidad es una época en la que familiares y amigos se reúnen para compartir y celebrar alrededor de la mesa, degustando desde buñuelos y natilla hasta una cena especial. De ahí que decorar la mesa se vuelva parte esencial de estas fiestas y la excusa perfecta para sacar a relucir la creatividad, el buen gusto y hasta nuestras mejores galas. La clave está en que en ella se sienta el calor de hogar, la alegría de la época y la emoción de reunirnos.

El primer paso es elegir los colores de la decoración, que para estas fechas los más tradicionales son el rojo, el verde y el blanco. Pero no hay que olvidar opciones como el plateado y el dorado. Así que vaya sacando del depósito las cosas de Navidad para ver qué tiene, en qué estado están las cosas, qué hay que cambiar, lavar o arreglar y qué antojo nuevo tiene. No es necesario gastar mucho dinero para tener buenos resultados y aprovechar la etiqueta para que su mesa luzca hermosa y elegante, aunque sea sencilla.



Según Claudia Trujillo, experta en etiqueta y protocolo, lo importante a la hora de decorar la mesa es no saturarla para que a la hora de servir la comida haya espacio suficiente y nada incomode. “Si va a poner candelabros, que no sean más altos de 15 centímetros (con la vela) para que no tapen la visibilidad de los invitados y les permita conversar de un lado a otro”, recomienda.



Y, si va a usar solo velas para crear un ambiente mágico y acogedor, estas deben estar encendidas en el momento de servir la comida. Según Piedad Maya, también especialista en protocolo, no deben tener aroma porque interfieren con los olores de los alimentos.



Trujillo recomienda un arreglo de pino natural, con piñas de pino y unas bonitas cintas para poner de centro de mesa, y Maya agrega que se deben evitar las flores encima de la mesa.



La vajilla, los cubiertos y los cristales deben estar siempre limpios y brillantes. Recuerde que ningún cubierto, plato o copa se pone como adorno, sino que todos se deben utilizar. Las copas se sitúan, de izquierda a derecha, en el siguiente orden: agua, vino tinto, vino blanco y champaña.

Por lo general se ponen tres platos en la mesa. Al lado izquierdo del comensal, hacia el centro de la mesa, el plato del pan, el cual se debe cortar siempre con las manos. El plato base o platón, que puede tener decoración navideña, se coloca justo al frente del comensal y sirve para marcar la alineación de los invitados, aunque su uso es opcional. El plato llano se pone sobre el plato base.



Por comodidad, las servilletas pueden ser de papel con motivos navideños, pero si va a usar de tela, el tamaño debe ser de 50 cm × 50 cm y 100 por ciento algodón. Se pone doblada en forma rectangular a la izquierda del comensal, antes de los tenedores. También puede ir en el centro del plato con algún adorno: amarrarlas con cintas navideñas o con pedacitos de pino con astillas de canela, por ejemplo.



Piedad Maya recomienda poner una tarjeta con el nombre del invitado en cada puesto, para que de esta manera, el momento de pasar a la mesa sea más fácil. Si es una cena elegante, es bueno resaltar quién es el anfitrión o la anfitriona, así como los invitados de honor. Entre más cortesías se tengan con los invitados, mejor será el resultado.



También sugiere poner encima de cada plato el menú de la comida que se va a servir, pues además de que le da un toque de elegancia, los invitados sabrán lo que les van a ofrecer. Si es una comida formal, se recomienda contar con un mesero por cada siete invitados.



Para definir la organización de los comensales, puede seguirse el estilo francés o el inglés. En el francés, los anfitriones se sientan en el centro de la mesa, uno frente al otro. A la derecha del anfitrión estará la invitada de honor y a la derecha de la anfitriona, su esposo. Los demás comensales deben quedar intercalados por importancia y sexo, y lo ideal es que las parejas no se sienten juntas para compartir con los demás.



En el estilo inglés, los dos anfitriones se sientan en las puntas y se siguen las mismas pautas que el estilo francés.



Si no hay mucho espacio para que todos los invitados se puedan sentar, lo ideal es poner la mesa estilo bufet, para que cada uno pase y se sirva.



Cuando se sirvan los alimentos, es importante que la música no interrumpa la conversación, sino que debe servir de fondo. No puede ser muy ruidosa o dramática para no competir con el ambiente. Trujillo recomienda los villancicos clásicos para el momento de la cena y evitar poner música bailable en ese momento.

LAURA ÁLVAREZ F.

EL TIEMPO