La industria turística se reúne en Riyadh, Arabia Saudita, para hacer una apuesta de esta industria como pieza clave de la economía y el desarrollo del mundo. Hoy el turismo representa el 10 por ciento de la economía mundial y se espera que para la próxima década siga creciendo por encima de la economía global.



“Estamos en Riyadh, Arabia Saudita, viendo cómo está nación le apuesta al turismo financiando el progreso”. Con esta frase Julia Simpson presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) abrió el Global Summit la cumbre que reúne a importantes representantes de la industria del turismo y los viajes del mundo.

Reunidos con una mirada positiva y optimista gracias a los últimos reportes que la Organización Mundial de Turismo presentó la semana pasada que espera que el año 2022 cierre con más de 900 millones de llegadas internacionales, lo que supone recuperar un 65 por ciento del volumen de turistas de antes de la pandemia, en línea con los escenarios iniciales previstos por la entidad.



Simpson asegura que el momento es una oportunidad para toda la industria de los viajes y que el turismo es la solución para un mejor futuro. Con importantes retos económicos y de inversión, y obviamente el papel de esta industria en la crisis planetaria que tenemos, el rol que juega la tecnología y la innovación y reitera que no hay un mejor futuro sin turismo.



Virginia Messina, Vicepresidenta sénior de WTTC, aseguró que “en el 2019 el turismo representó más del 10 por ciento de la economía global y va a seguir creciendo en la próxima década por encima de la economía global a un 5,8 por ciento en promedio anual, superior al promedio de la economía de 1,7 por ciento".



El reto siguen siendo regiones como Asia o China, mercados importantes siguen con restricciones por la pandemia, asegura Messina.



Tras contabilizar, entre enero y septiembre, a 700 millones de turistas internacionales en el mundo, un 132 por ciento más que en 2021, pero aún el 38 por ciento menos que hace tres años, los líderes del sector se reúnen bajo el lema Viajes por un futuro mejor, para revisar el valor del sector, no solo para la economía global, sino para el planeta y las comunidades de todo el mundo.



Con cerca de 3.000 delegados de todo el mundo y representantes gubernamentales, esta es la cumbre de turismo más ambiciosa que ha realizado WTTC.



Esta cita en Arabia Saudita tiene como fin mostrarle al mundo la apertura y la apuesta que este reino le hace a la industria. Simpson reveló que durante los próximos cinco años, los miembros del WTTC invertirán más de $10,500 millones de dólares en el Reino.



La importancia de la inclusión, la promoción laboral de las mujeres, la tecnología hacen parte de los retos en los que trabaja este país. El ministro de turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al Khateeb, dice que “esta apuesta es por un futuro basado en la asociación de los sectores público y privado, con la sostenibilidad y la innovación en su núcleo”.



En la cumbre, los expertos estarán analizando las que se suponen son la grandes amenazas para la recuperación del turismo internacional, como lo ha explicado la OMT: La combinación del aumento de los tipos de interés en todas las principales economías, de los precios de la energía, del petróleo y de los alimentos (inflación), y las crecientes perspectivas de una recesión mundial, según indica el Banco Mundial.



Pese a ello, los ingresos por turismo podrían situarse al cierre de 2022 entre 1,2 billones de dólares (1,17 billones de euros) y 1,3 billones de dólares (1,26 billones de euros), cifra que significa un incremento de entre un 60 y un 70 por ciento respecto al año anterior.



Las previsiones de la OMT para el resto del año son "cautelosamente optimistas" y apuntan a que se puede mejorar ligeramente el resultado final. La organización ha destacado que, en los meses de verano del hemisferio norte, entre julio y septiembre, se produjeron 340 millones de desplazamientos internacionales, más del doble que en los mismos meses del año pasado.



Entre los conferencistas de esta cumbre están la ex primera ministra del Reino Unido, Theresa May, la segunda mujer primera ministra del Reino Unido después de Margaret Thatcher, y la primera en ocupar dos de los Grandes Cargos del Estado.



El exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, también se dirigirá a los delegados. Durante su mandato, defendió el desarrollo sostenible y la igualdad de género en la parte superior de la agenda de la ONU. También jugó un papel decisivo en asegurar el Acuerdo Climático de París, reuniendo a los líderes mundiales detrás de la acción climática, un logro histórico para la diplomacia global.



ADRIANA GARZÓN

Editora de Vida

Con información de Efe