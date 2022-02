El estado de California cuenta con una gran cantidad de parques nacionales y naturales, entre los que podemos encontrar el Parque Nacional de Yosemite y el Death Valley, dos de los más visitados en Estados Unidos junto con el del Gran Cañón del río Colorado y el mítico hogar del oso Yogi, Yellowstone.



El Valle de la Muerte –Death Valley– cuenta con una gran diversidad paisajística. Podemos encontrar desde milenarios lagos salados hasta gigantescas dunas desérticas, pasando por profundos cañones y grandes montañas de más de 3.000 metros de altitud.



Por ello, este entorno es característico por los extremos, que van desde encontrar desde el punto más bajo a nivel del mar del país hasta el lugar más seco y caluroso del mundo, donde se han registrado temperaturas superiores a los 54 grados centígrados. Aunque allí también encontraremos picos nevados en la época invernal.



Catalogado como el parque más grande del país –sin contar los de Alaska–, con una extensión de más de 13.500 metros cuadrados, este enclave natural ha sido escenario de múltiples filmes, entre los que destacan dos episodios de la saga Star Wars, el IV y el VI.



En 2018 pasaron por el lugar más de un millón y medio de personas, marcándose así su récord desde que fue declarado Monumento Nacional en el año 1933.



Se encuentra situado en el límite de la frontera entre el estado de California y el de Nevada, por lo que lo habitual es que quien lo visita haga también una parada en el Parque Nacional de Yosemite (famoso por sus secuoyas gigantes) y se acerque a la ciudad del juego, Las Vegas –240 kilómetros al este–.



Otra de las consecuencias de su situación geográfica es que las inmensas cordilleras que lo rodean frenan cualquier tipo de nube y, por ello, la falta de lluvia es lo que colabora para que la zona conforme ese paisaje desértico y seco que presenta.

La ‘fiebre del oro’

El valle vivió a principios del siglo XX la denominada fiebre del oro, época en que California vivió una llegada masiva de emigrantes que buscaban el preciado metal.



El entorno contaba con gran cantidad de minas de las que se podía extraer también plata, por lo que los buscadores se dejaban la vida, literalmente, intentando horadar zonas de ese valle para conseguir los metales. Pero no todos tuvieron suerte y de ahí también el nombre que recibe: Death Valley.



Entre su fauna podemos encontrar desde lagartijas, serpientes o arañas hasta burros, zorros y coyotes. Mientras que la flora, como consecuencia de las condiciones climatológicas, no es de sus elementos más característicos. Étnicamente hay que destacar la tribu indígena de amerindios que viven en esas tierras: los timbisha shoshone.



Estos fueron los primeros habitantes de Death Valley. Cuando fue declarado parque nacional perdieron parte del terreno que habían poseído durante los últimos 1.000 años, que es el tiempo que llevan habitando esta zona. En 1983 el Gobierno de EE. UU. se los reconoció.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Parques lleva a cabo la tarea de cuidar estos terrenos y de todos sus habitantes, desde personas hasta toda la fauna de la zona.

Pero el cambio climático está haciendo cambiar el entorno y desde la web de este servicio indican: “Con un futuro incierto, el aumento de las temperaturas y un cambio en las precipitaciones, pueden variar también el hábitat y sus condiciones. De esta manera, los animales se verían obligados a buscar un nuevo hogar y adaptarse a él o podrían acabar extinguiéndose”.

Un lugar de historias

Además de ser un espacio natural increíblemente bello, el Valle de la Muerte guarda muchas historias para los curiosos.



Por ejemplo, la de un joven de ascendencia vasco-francesa, Pete Aguereberry, que consiguió hacerse con los derechos de explotación de una mina de oro en este lugar, según cuenta el Servicio Nacional de Parques.



Todo ello después de casi morir al intentar cruzar el desierto de Death Valley. A su mina la bautizó con el nombre de Eureka, la construyó y explotó él solo durante casi 40 años. Al final fue ayudado por su sobrino, pero nunca consiguió hacerse rico.



En estas historias y leyendas están presentes también las ciudades fantasma como Rhyolite, en Nevada, una de las más importantes de la zona en 1904. Contaba con bancos, hoteles, distintas tiendas, y sus ciudadanos llevaban vidas muy activas, organizando partidos de béisbol, de tenis o celebrando bailes, entre otras actividades.



Sin embargo, esta alegría duró poco, puesto que la mina que había en la zona tenía una vida limitada, a lo que se sumó el pánico financiero que afectó a Estados Unidos en 1907. Dos factores que marcaron el fin de la localidad, pues sus habitantes comenzaron a marcharse. Su último habitante fallecería en 1924.

En definitiva, Death Valley es una parada que no debería faltar en un viaje por la costa oeste de Estados Unidos, siempre con las precauciones convenientes de visitar un lugar tan extenso, agreste y con temperaturas que fácilmente superan los 50 grados centígrados en verano.

Claves para una buena visita

El parque dispone de dos entradas, una en el lado norte y otra en el lado sur. La mayoría de guías recomiendan que si después del valle el siguiente destino es Las Vegas, entre por el norte y salga por el sur, ya que la distancia a la ciudad será mucho menor. La entrada cuesta 20 dólares por carro. No hay controles de entrada, solo una especie de cabinas donde sacar el ticket correspondiente. El dinero va al cuidado y mantenimiento del parque.



Entre los puntos del Valle de la Muerte que no deben faltar en la visita están: Mesquite Flat y sus dunas de arena fina, Furnace Creek y su mina de bórax, The Artist Pallete, donde se puede apreciar un paisaje lleno de colores, o el mirador de Dante, desde donde se aprecia una vista panorámica de todo el parque nacional desde una de sus montañas.



Durante la visita es muy importante contar con mucha agua, sombreros y cremas de protección solar. Es decir, todo lo necesario para protejerse del sol y del calor, pues sus altas temperaturas pueden ser muy peligrosas y causar desde mareos y golpes de calor, hasta deshidratación y desmayos.



ANA FERNÁNDEZ ALONSO

EFE REPORTAJES

