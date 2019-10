Datos y consejos para viajar a Turquía, India y Nepal

Turquía es un destino que se ha popularizado durante los últimos años en Colombia. Una de las razones es que los colombianos no necesitan visa para ingresar y, además, la aerolínea Turkish Airlines ofrece vuelos directos entre Bogotá y Estambul. Como si fuera poco, no es un destino costoso y existen paquetes todo incluido, ofrecidos por agencias de viajes, con muy buenos precios.

Ese es el caso de la agencia mayorista Mega Travel, de origen mexicano con sede en Bogotá y con más de 20 años de experiencia. Esta compañía ofrece diferentes tipos de viajes y destinos y tiene diferentes ofertas hacia Medio Oriente, Asia y Europa.

Sus paquetes hacia Turquía incluyen tiquetes ida y vuelta con Turkish Airlines, hospedaje, alimentación, guías en español, seguro médico y traslados. No incluyen propinas, gastos adicionales ni comidas no especificadas. Si se decide por esta travesía, no dude en contactarlos o a sus agencias afiliadas.



Tel. (1) 218 4683, WhatsApp 318 255 01 20. www.megatravel.co. Facebook, Instagram.

Novedad de Turkish Airlines

Un vistazo al Boeing 787-9 Dreamliner de Turkish Airlines, que ya está en el aire. Foto: Cortesía Turkish Airlines

Turkish Airlines, la aerolínea que vuela a más destinos en el mundo, estrenó en Colombia el Boeing 787-9 Dreamliner, un avión eficiente con capacidad para 300 pasajeros, 270 en clase económica y 30 en clase ejecutiva. La aerolínea anunció, además, que durante los próximos 4 años, 30 aviones se unirán a su flota.



Gracias a esta novedad, en la ruta Bogotá-Estambul-Bogotá los pasajeros cuentan con compartimentos superiores para equipaje, ventanas extragrandes reguladas con persianas Led, así como nueva filtración, mejor presión de aire y mayor humedad, para reducir la sequedad y la fatiga. Los asientos de clase Turista tienen pantallas HD, diseño de bolsillo para literatura funcional, reclinación de 6 pulgadas y espacio para las piernas de 31 pulgadas.



Para los pasajeros de clase ejecutiva, el 787-9 Dreamliner eleva aún más esta experiencia. Los escenarios de iluminación se inspiran en los coloridos atardeceres de la región central de Capadocia de Turquía y en las idílicas playas de color turquesa, un diseño moderno y amigable para el viajero 1-2-1 ofrece acceso a los pasillos a los pasajeros de clase ejecutiva, paneles de privacidad mejorados, espacio de almacenamiento cerrado personal.



El espejo de autocuidado y la amplia mesa de cóctel maximizan el espacio para ofrecer la máxima comodidad e introducen una experiencia privilegiada. Entre las comodidades de cada uno de los 30 asientos, está que las piernas están libres en un espacio de 44 pulgadas; además, hay una cama de asiento de 180 pulgadas completamente plana de 76 pulgadas de largo.



Una pantalla de video HD de 18 pulgadas y un control remoto con pantalla táctil aumentan la oferta de entretenimiento. El acolchado de alcantara tipo de gamuza, que se encuentra comúnmente en los autos deportivos, se usa para el ajuste interior de cada asiento de clase ejecutiva, agregando otro toque de lujo y refinamiento.



REDACCIÓN VIAJAR