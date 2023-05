Cuba tiene la mira puesta en la reconquista de los viajeros colombianos. Hoy el mercado nacional se ubica en la posición número 12 en la entrada de visitantes extranjeros a ese territorio del Caribe. Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica son los principales emisores de turistas para la isla.



Para lograr ese objetivo, es clave que la aerolínea Avianca retome los vuelos hacia ese país, que están suspendidos desde el 5 de enero de 2020 para no infringir el bloqueo dispuesto por Estados Unidos, aseguró Ivis Fernández Peña, consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en Colombia, en entrevista con EL TIEMPO.



La funcionaria habló sobre la situación turística de la isla y afirma que la recuperación pospandémica "ha sido favorable".



A principios del mes de mayo, la isla realizó la Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2023) en donde se anunció que un millón de visitantes extranjeros han visitado este territorio durante este año.



Cuba recibió 1,6 millones de viajeros internacionales en 2022 y quedó por debajo de su objetivo de acoger 1,7 millones -reajustado de la previsión inicial de 2,5 millones-, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).



En 2021, entre tanto, los visitantes llegados a la isla fueron 356.470, una cifra alejada de los niveles de 2019 (4,2 millones) y 2018 (4,6 millones), previos a la covid-19, que provocó una drástica caída al segundo motor de la economía cubana y su tercera fuente de divisas por detrás de los servicios profesionales y las remesas.

¿Actualmente cómo se encuentra la recuperación del turismo en Cuba después de la pandemia?

La recuperación pospandémica ha sido favorable en el país y se ha insertado con el mismo ritmo de crecimiento que va teniendo el mundo, pues ha sido de unos de los sectores que más fue afectado con la pandemia. El 2022, año que cerró, mantenemos etapas de recuperación a pesar de cuestiones que nosotros como país tenemos en contra para poder recuperarnos a un mayor ritmo. Es así que hemos mantenido un nivel de preferencia alto de clientes de repitencia, que tienen muchos viajes a la isla por los valores turísticos atractivos.

En ese proceso de recuperación, ¿el mercado colombiano cómo se está comportando?

Colombia hoy se comporta al 75 por ciento de lo que estaba viajando a Cuba en el 2019. La plataforma aérea hoy está limitada con Copa Airlines y Wingo.

¿Solo dos aerolíneas están volando hoy desde Colombia a Cuba?

Sí. De hecho, cuando Avianca volaba a Cuba la cifras eran 20 vez más de lo que hubo en 2019. Es un destino que se cotiza para decisión de vacaciones, pero no es solo vacaciones, porque este país es más que eso. También se trabaja en el turismo Mice (reuniones, incentivos, congresos y exhibiciones, por sus siglas en inglés) y hay muy buenos eventos. Pero bueno, el viaje es corto. Wingo vuela directo y el viaje es de tres horas. En Copa se extiende una hora más, porque se hace escala en Panamá, pero realmente el viaje no es largo y se llega el mismo día.

¿Han podido sostener conversaciones con Avianca para lograr que la aerolínea vuelva a Cuba?

Las personas que realmente trabajan en esa línea se están vinculando para ver la posibilidad de que Avianca retome los vuelos al país. Esa sería una de las cuestiones que daría el salto de la posibilidad de mayor cantidad de colombianos visitando Cuba. Además de que Avianca es una línea aérea muy prestigiosa en su operación y donde hay mucha confianza de los viajeros. Eso colaboraría mucho. Y bueno, no tengo información de cómo van esas evaluaciones, esas intenciones, pero realmente sería muy favorable. Y me imagino que este año pudiéramos definir qué posibilidades tenemos que Avianca se reintegre a operaciones que hizo en su momento al país con buenos resultados.

Así lucen las calles de La Habana, Cuba. Foto: Camilo Peña Castañeda

En la escala de mercados principales para Cuba, ¿Colombia en qué posición se encuentra?

Hoy está en la posición 12 y se recuperaría si logramos incrementar la plataforma aérea. Con la idiosincrasia del colombiano se logra una empatía muy bonita con la del cubano. Cuando se llega a Cuba se siente como en casa. Se conoce y se disfruta cosas nuevas. Nos ayuda también que no existen barreras idiomáticas y para su movilidad dentro del destino resulta muy cómodo.

En términos migratorios para los colombianos, ¿qué tipo de requisitos se deben cumplir?

Lo único que se requiere es el pasaporte vigente y la tarjeta turística, que en muchas agencias de viaje e incluso en los mismos aeropuertos se pueden conseguir. Tiene un costo de 58.000 pesos.

¿Cuáles son los mercados principales para Cuba?

El principal es Canadá. En el continente europeo está España, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica y Francia. Y bueno, de América Latina, hoy las mayores emisiones las tiene Argentina, que gusta mucho de Cuba. Chile y Brasil debe incrementar, porque también a los brasileros les gusta mucho Cuba. Pretendemos que Colombia esté entre los principales mercados. No que sea el primero, pero que sí se mantenga y que crezca para que tenga una buena posición.

La inflación ha sido un tema delicada en todo el mundo, ¿en Cuba considera que este tema ha podido afectar la llegada de turistas?

No, no creo, porque realmente los precios son atractivos. Creo que nos ha favorecido igual. El proceso inflacionario afecta no solo a los ciudadanos de las naciones, a las propias naciones, que están tratando de enderezar su rumbo económico. Y creo que es un proceso que se está pasando a nivel mundial, como uno de los efectos más duros que nos ha dejado la pandemia. Y como todo, una pandemia no tiene ningún efecto positivo, pero de ahí también aprendimos muchas cosas los seres humanos.

¿Cuáles son los destinos que recomendaría para que los colombianos visiten Cuba?

Me hiciste la pregunta más difícil, porque Cuba es bella completa. Lo más idóneo para un colombiano, teniendo en cuenta por donde aterriza, es viajar a La Habana, a Varadero, al centro del país y a Los Cayos. También recomendaría Holguín de Santiago y recorrer la isla por carretera.



Malecón de La Habana, Cuba, en un día lluvioso. Foto: Camilo Peña

Retomando el tema de la conectividad aérea, ¿cuáles son las frecuencias que maneja Copa y Wingo?





Wingo tiene más frecuencias, cinco semanales directas. Y la operación de Copa es diaria. Hay que ver también las regiones en Colombia, porque Wingo está concentrado en Bogotá y Medellín. Copa, por su parte, sí llega a más regiones.

En cuanto a divisas, ¿qué recomendaciones le daría a los colombianos para llevar a la isla?

En realidad se acepta cualquier moneda: libra esterlina, dólar canadiense, dólar americano, euro, vas con la moneda que tengas. De hecho, cuando llegas a Cuba puedes adquirir una tarjeta prepago en donde deposita su efectivo ante el importe que quiera comprar. Es una tarjeta que tiene una validez por dos años y que puedes utilizar en el país.



CAMILO ANDRÉS PEÑA

REDACCIÓN VIAJAR

SUBEDITOR VIDA DE HOY