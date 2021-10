Cuba reabrirá al turismo en noviembre con más vuelos y sin cuarentena

Cuba anunció este martes las medidas para la reapertura total al turismo a partir de noviembre, como la eliminación de cuarentena obligatoria y un drástico aumento de las conexiones aéreas internacionales, después de que el covid-19 redujo al mínimo la llegada de visitantes el último año y medio.



El ministro de Turismo, Juan Carlos García, no ofreció datos actualizados de las pérdidas en estos casi dos años de pandemia, pero aseguró que "cualquier pequeña disminución de la actividad turística tiene un gran efecto para un país como Cuba".

"Esperamos revertir la situación creada por las restricciones de la pandemia", afirmó García durante una rueda de prensa para informar sobre la preparación de esa esfera ante la reapertura de las fronteras el 15 de noviembre.



Antes de la pandemia, el turismo representaba la segunda fuente oficial de ingreso de divisas -solo por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior- y aportaba en torno al 10 % del Producto Interno Bruto.



El país caribeño pretendía recibir en el 2020 cerca de 4,5 millones de visitantes internacionales y revertir la caída de un 9,3 % del 2019, cuando viajaron al país 4,2 millones de turistas, 436.352 menos que en el 2018, según datos oficiales.



Sin embargo, desde enero del 2021 hasta mayo recibió 225.417 turistas extranjeros y viajeros, casi dos millones menos que en la misma etapa del 2020 y un descenso del

94 %, acorde a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

La mayoría fueron rusos, seguidos por cubanos residentes en el exterior, alemanes, españoles y canadienses.



La planta hotelera de la isla cuenta con unas 70.000 habitaciones, el 63 % de ellas ubicadas en instalaciones de cuatro y cinco estrellas, y hasta el 2030 los planes oficiales incluyen la construcción de más de 103.000 habitaciones y hoteles de lujo en las principales ciudades del país.



La mayor parte de las instalaciones turísticas es operada en régimen de sociedades mixtas conformadas por empresas estatales cubanas y compañías extranjeras, entre ellas las españolas Iberostar y Meliá.

Nuevos protocolos para una reapertura controlada

La reapertura "controlada" de los servicios turísticos responde al avance de la vacunación masiva en Cuba, que debe alcanzar a más del 90 % de la población en noviembre, según las estimaciones oficiales.



El país caribeño suspendió los vuelos comerciales y chárter en abril del 2020 para frenar la expansión del coronavirus y en octubre de ese año reabrió los aeropuertos, pero con una reducción mínima de vuelos procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití, República Dominicana y Colombia.



A partir del próximo 7 de noviembre, los viajeros entrantes no tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria ni presentar un PCR negativo, aunque deberán acreditar haber recibido alguna de las vacunas contra la covid-19 reconocidas en el mundo, aseguró hoy el titular de Turismo.



García mencionó que los niños menores de 12 años tampoco están obligados a mostrar ningún PCR o esquema de vacunación a su arribo al país, pero acotó que se mantendrá la vigilancia epidemiológica y el uso obligatorio de la mascarilla en las terminales aéreas y en el resto del país.



En el caso de los cubanos residentes, estos deberán presentarse en su centro de salud más cercano en las 48 horas de su llegada y a la semana se les realizará un test de antígenos, informó García. Asimismo, los dueños de las casas de renta particulares deberán informar oportunamente a las autoridades en caso de que sus huéspedes presenten síntomas de enfermedad respiratoria.

Formas de pago

Los bancos y casas de cambio no venden divisas a la población en Cuba por la falta de liquidez, mientras el dólar y el euro se han disparado en el mercado informal casi el triple respecto a la tasa oficial.



A ello se suma la suspensión desde el 21 de junio de los depósitos de dólares en efectivo, según el Gobierno por las fuertes restricciones del embargo de EE. UU. para que Cuba ingrese esos billetes en bancos internacionales.



Al respecto, García explicó que los turistas podrán adquirir unas tarjetas prepago en Moneda Libremente Convertible (divisas) con un valor de 20, 200, 500 y 1.000 MLC, válidas por dos años que pueden ser operadas por cualquier persona.



Estas se comprarán en cualquier moneda en efectivo o con una tarjeta de banco, señaló el funcionario cubano sin especificar el costo de las tarjetas. No obstante, seguirán las operaciones por transferencia y depósitos de otras monedas aceptadas en Cuba como el dólar canadiense, el euro, los francos suizos, la libra esterlina, el yen japonés y el peso mexicano.

Vacunas para turistas extranjeros

De acuerdo con el Ministerio de Turismo de Cuba, el país se plantea ofrecer sus vacunas contra el covid-19. "Estamos trabajando en si es posible en ofertar las vacunas para todos los clientes que nos visiten", afirmó en rueda de prensa el ministro de

Turismo, Juan Carlos García.



Cuba, que durante la pandemia sufrió un duro golpe económico por la ausencia de visitantes y prevé recibir 100.000 turistas en los últimos 45 días del 2021, aprovechará que cuenta con vacunas de producción propia.



Con este producto "podemos tener un atributo diferenciador de otros destinos" turísticos del mundo, dijo el ministro.



"Si no lo logramos para el 15 (de noviembre)", cuando se abren las fronteras, el servicio de vacunas a turistas lo "tendremos para el 20 o para el primero de diciembre", anticipó.



La oferta de vacunas no estará sujeta a paquetes turísticos y dependerá de que las requieran los viajeros. "La gente no viene por (un periodo largo), si te vas a poner Soberana 2 (...) te ponemos la vacuna, te damos otro tratamiento de bienestar, calidad de vida y te damos en un frasco las otras dos vacunas para que te las puedas llevar", explicó García.



Esta vacuna se aplica en tres dosis cada 28 días, dos de Soberana 2 y la tercera de Soberana Plus, esta última también podrá ser una opción para pacientes convalecientes que requieren de una sola aplicación, señaló.



Las vacunas cubanas contra el coronavirus (Soberana 02, Soberana Plus y Abdala) cuentan con autorización de uso de emergencia de la autoridad regulatoria de medicamentos de Cuba, mientras el gobierno ha solicitado a la OMS su evaluación.



Cuba, con 11,2 millones de habitantes, se abrirá luego de registrar un descenso sostenido de casos y fallecimientos por covid-19 en las últimas semanas, sumando hasta el martes 938.577 contagios y 8.101 muertes desde el inicio de la pandemia en el 2020.



Hasta el 17 de octubre, 6'790.452 cubanos habían recibido el esquema completo de vacunación, según cifras del Ministerio de Salud.

Con información de EFE y AFP

