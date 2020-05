84 % de pasajeros de Ryanair no ha recibido reembolso por cancelación

Cuatro de cada cinco clientes de Ryanair que solicitaron el reembolso de vuelos cancelados por la pandemia de coronavirus no han sido aún compensados por la aerolínea irlandesa de bajo coste, a pesar de que la legislación europea fija un periodo de siete días.



Así lo recoge hoy una encuesta efectuada por la asociación de consumidores británica Which?, que también expone las quejas de pasajeros sobre sus dificultades para pedir la devolución íntegra del vuelo cancelado, pues sostienen que las compañías prefieren expedir bonos válidos para doce meses o cambios de viaje.



Which? sondeó a 1.632 personas del Reino Unido que habían "aceptado o solicitado" entre mediados del pasado marzo y principios de mayo un reembolso, después de que Ryanair cancelara su vuelo como consecuencia de esta crisis sanitaria. El 84 % de ese total indicó que aún no ha recibido el dinero, frente al 5 % que sí ha sido compensado dentro de los siete días que fija la Unión Europea (UE).



En un comunicado enviado a Which?, una portavoz de Ryanair subrayó que sus clientes "recibirán el reembolso a su debido tiempo, cuando acabe esta crisis sin precedentes".



"El tiempo para procesar los reembolsos de dinero -explicó- es mayor debido a que tenemos que tramitar 10.000 veces el volumen habitual de cancelaciones y a que tenemos menos trabajadores disponibles por las medidas de distanciamiento social".



El consejero delegado del Grupo Ryanair, Michael O'Leary, ya había advertido anteriormente de que la compañía necesitará "varios meses" para "eliminar el enorme retraso" que ha provocado la cancelación de miles de vuelos.



Respecto a otras aerolíneas europeas, el estudio señaló que el 63 % de clientes de la británica easyJet, principal rival de Ryanair en el sector de vuelos económicos, no ha recibido un reembolso en el mismo periodo, frente al 23 % de British Airways y el 19 % de Jet2.com.



"Hemos escuchado a miles de pasajeros frustrados que nos dicen que les está resultando casi imposible obtener los reembolsos a los que tienen derecho legalmente, que algunos llevan esperando meses sin que hayan visto aún ni un céntimo", denunció el editor de la revista "Which? Travel", Rory Boland.



Precisó que "algunas aerolíneas" están "actuando mejor que otras" a la hora de compensar a sus pasajeros, lo que sugiere que, aunque "la industria atraviesa momentos difíciles", la "retención" de su dinero es, "simplemente, inaceptable".



Boland pidió al Gobierno británico y a los organismos reguladores del Reino Unido, como la Autoridad Civil de Aviación (CAA, en inglés), que tomen cartas en el asunto. "La CAA debe exigir urgentemente a las aerolíneas que violan la ley descaradamente que rindan cuentas y el Gobierno debe detallar cómo va a ayudar al sector si las aerolíneas no pueden reembolsar a sus clientes sin el temor a hundirse", arguye Boland.



A principio de este mes, la CAA ya abrió una investigación sobre la manera que las aerolíneas están gestionando la cuestión de los reembolsos en el Reino Unido. El director ejecutivo de la CAA, Richard Moriarty, pidió entonces al Comité de Transporte de los Comunes más poderes para llevar a cabo esta tarea.



EFE