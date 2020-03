Video: buses de Tabio salen llenos hacia Bogotá pese al aislamiento

Este martes 23 de marzo, a las 11:59 p.m., empezará la cuarentena nacional para evitar la propagación del nuevo coronavirus en Colombia. La medida irá hasta el próximo 13 de abril.



En los últimos días, varias zonas del país han vivido un simulacro de aislamiento, pero no todos lo han respetado y algunos ciudadanos salieron de viaje, como si estuvieran de vacaciones.

Es el caso de Bogotá, donde la medida empezó el pasado viernes 20 y, días antes, miles de personas dejaron la capital para irse a municipios cercanos.



Por decisión de la Alcaldía, a esos ‘viajeros’ se les dio la opción de regresar a la ciudad y el último día para hacerlo es este mismo martes, pero las violaciones a las órdenes de no mantener contacto y de garantizar las mínimas medidas de seguridad sanitaria no han parado.



Así se evidencia en unos videos que la usuaria Adriana Gaitán le hizo llegar a EL TIEMPO y en los que ven buses llenos cubriendo la ruta Tabio - Bogotá.

Bus de Tabio a Bogotá Bus que iba de Tabio a Bogotá.

“Hay mucha gente en el Portal 80 esperando bus. Pediría que monten un retén en Siberia y verifiquen quién tiene permiso para movilizarse y cuánta gente lleva. Paran a los carros particulares, pero no a los buses”, contó Gaitán.

Bus de Tabio a Bogotá Bus que va de Tabio a Bogotá.

En los clips se ve, puntualmente, un vehículo lleno de personas, quienes van sentadas y de pie. Algunos usan tapabocas, otros no.



“Es inaudito que hagan eso. Es mi vida, la de mis hijos, mi familia, y esto no tiene presentación. No estoy dispuesta a morirme por la irresponsabilidad de una empresa”, se escucha a la mujer.

Bus dejando pasajeros en Bogotá Bus dejando pasajeros en el norte de Bogotá.

Eso sí, la situación no es exclusiva para esa ruta en específica. En la terminal de Salitre, en la capital, y en las de ciudades como Cali y Medellín se han registrado aglomeraciones de quienes buscan viajar antes de la cuarentena de 19 días que vivirá el país.

⚠ ATENCIÓN: Ante la afluencia de público en @TerminalesMed, recordamos que sigue vigente la #CuarentenaPorLaVida.



Las excepciones son claras: solo se permite la salida al municipio de origen demostrado y con autorización de la alcaldía de salida y la de llegada. ¡SENSATEZ! — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) March 24, 2020

Terminal de transporte en Cali, muchos piensan que lo del virus es un cuento chino, así lo pensaron en Italia y España, y las muertes ahí son a miles.

Distanciamiento ciudadano y aislamiento social en casa, es la única forma de atajar el contagio. pic.twitter.com/dRcBQOvbH6 — Roberto Ortiz (@robertoortizu) March 24, 2020

Tendencias EL TIEMPO