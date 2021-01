Así se mueven los destinos turísticos del mundo

Mientras Europa debate la conveniencia de un certificado de vacunación para facilitar la movilidad, Disneyland París, la mayor atracción turística de ese continente , pospuso su reapertura hasta el 2 de abril, debido a la pandemia del covid-19, y República Dominicana anuncia que proporcionará de forma gratuita las pruebas de antígenos a los turistas procedentes de Estados Unidos antes de que retornen a su país a partir del 26 de enero y por 60 días.



Así se están moviendo algunos destinos turísticos en el mundo:

Certificado de vacunación para facilitar la movilidad, ¿sí o no?

Mientras el secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, ha apostado por establecer un certificado de vacunación armonizado, "no como requisito para poder viajar, sino como un documento que pueda facilitar la libertad de movimientos de quienes demuestren estar vacunados correctamente"; Francia es "reticente" a que se ponga en marcha un pasaporte europeo de vacunación contra el covid-19.



Valdés manifestó el apoyo de España a los trabajos que se están desarrollando en el ámbito europeo e internacional para que la vacunación facilite el flujo de personas e impulse los viajes en 2021.



Por su parte, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Clément Beauneen, dijo "Somos muy reticentes", declaró . "Si hablamos de un papel, un documento, que te autoriza a viajar por Europa, creo que es algo muy prematuro", agregó..



"Es un debate que no tiene razón de ser y que sería chocante, que estemos apenas empezando con la campaña de vacunación en Europa y que haya derechos más importantes para unos que para otros. No es así como entendemos nosotros la protección y el acceso a las vacunas", dijo. El martes, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió a la Unión Europea (UE) que adopte un certificado "estandarizado" de vacunación para impulsar el turismo, muy lastrado por la pandemia de coronavirus.



Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró en principio favorable, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que "de momento" se oponía a este tipo de medida.



Con todo, Michel consideró que, para introducir ese tipo de certificado, debería haber más personas vacunadas. "Si se pusiera en marcha demasiado pronto, provocaría mucha frustración en Europa", advirtió durante una entrevista con la cadena pública holandesa NPO este domingo. Y aunque reconoció que se trataba de un asunto "sensible" en el bloque comunitario, señaló que no hay razón para "evitar" debatir la cuestión.

Disneyland París pospone su reapertura hasta el 2 de abril

Dada la actual situación sanitaria en Europa, Disneyland París no abrirá el 13 de febrero como se había anunciado anteriormente", anunció el parque en Twitter. "Si las condiciones lo permiten, reabriremos Disneyland París el 2 de abril de 2021", añadió.



Después de cesar su actividad entre el 13 de marzo y el 15 de julio, Disneyland París, que emplea a 17.000 personas, ha vuelto a cerrar desde el 30 de octubre. La dirección no prevé el regreso a la actividad normal antes de 2022, según dijo una fuente sindical en diciembre.



A nivel mundial, el grupo Disney tiene previsto recortar 32.000 puestos de trabajo en sus actividades de parques de atracciones para finales del primer semestre de 2021, incluidos 28.000 en Estados Unidos, debido al impacto de la epidemia.

República Dominicana hará pruebas gratuitas

El Gobierno dominicano proporcionará de forma gratuita las pruebas de antígenos a los turistas procedentes de Estados Unidos antes de que retornen a su país a partir del 26 de enero y por 60 días, informó este lunes el ministro de Turismo, David Collado.



La iniciativa dominicana forma parte del seguro de salud ofrecido a los viajeros en el marco del plan de recuperación del turismo, el sector económico más importante del país y que ha sido duramente golpeado por la pandemia.



En concreto, el plan beneficia a Estados Unidos, país de donde proceden cerca del 60 % de los turistas que recalan en República Dominicana, y que a partir del próximo día 26 exigirá una prueba negativa de la covid-19 a todos los pasajeros antes de volar al país, incluidos los estadounidenses.

Ciudad de México reabre terrazas de restaurantes

La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de México. Foto: 123rf

Tras un fuerte pulso entre el Gobierno y la iniciativa privada, la Ciudad de México reabrió parcialmente algunos comercios como los restaurantes, aunque la pandemia continúa desatada con cifras récord de casos de covid-19 y los hospitales prácticamente llenos.



"Estamos dando todas las facilidades para que se pueda potenciar esta reactivación sin arriesgar, reactivar sin arriesgar", consideró este lunes la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, tras autorizar una apertura frente a la que se había mostrado reacia en las últimas semanas. Sheinbaum, en su conferencia diaria, recordó que los restaurantes solo pueden abrir "si lo hacen en la banqueta (acera) y con ciertas orientaciones", ya que el servicio en el interior sigue prohibido.

Melià hará pruebas de antígenos en hoteles de México

Palma Meliá Hotels International ha anunciado que hará pruebas gratuitas de antígenos para la detección de covid-19 a los huéspedes de los diez hoteles que tiene en México y República Dominicana, y además ofrece una póliza de seguro de salud con plena cobertura por la enfermedad.



La cadena ha puesto en marcha este servicio para facilitar el proceso a los huéspedes que requieran una prueba covid-19 negativa para regresar a sus países de residencia, ha informado en un comunicado.



Los hoteles donde se harán las pruebas son Paradisus Playa Del Carmen, Paradisus Cancún, Paradisus Los Cabos, ME Cabo, Meliá Cozumel, Meliá Puerto Vallarta, The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach Resort y Meliá Punta Cana Beach Resort.



Los huéspedes podrán coordinar y programar su prueba de antígenos en el proceso de ingreso (check-in) en el hotel. Se requerirá que todas las pruebas se realicen 72 horas antes de la salida para que los resultados estén disponibles el día de regreso, por lo que este servicio solo se puede aplicar a reservas de un mínimo de tres noches.



En el caso de que el país de residencia de algún huésped requiera una prueba de tipo PCR, el hotel lo facilitará, concertando para sus huéspedes una cita para realizar la prueba en un centro local.