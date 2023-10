¿Cuántos visitantes extranjeros se esperan al culminar el 2023? Esto dice Anato

Anato calcula que, al cierre del año, la llegada de visitantes no residentes a Colombia estará entre 5,4 y 5,6 millones, lo que significaría un crecimiento entre el 20 y 25 por ciento, respecto a lo reportado en la prepandemia.



"Lo cual contrasta con el mundo, puesto que, de acuerdo con la OMT, se espera que para 2023 la llegada de turistas internacionales esté entre un 80 y 95 por ciento de los niveles de 2019, lo que significa que este año no se recuperarán completamente", afirma Anato.



Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato, dice que "estamos muy optimistas respecto al cierre de año, en cuanto a turismo receptivo. Para el país es muy importante continuar recibiendo nuevos visitantes interesados en conocer y recorrer los maravillosos destinos con los que contamos, no solamente de sol y playa, sino de cultura, aventura, naturaleza, entre otros que han ido ganado terreno".



Entre enero y julio de 2023 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indicó que ingresaron al país más de 3,2 millones de visitantes no residentes, lo cual significa un 32 por ciento más que en el mismo periodo de 2022, e incluso un 25 por ciento más que la prepandemia.



Lo anterior es muy positivo, puesto que, en el más reciente Barómetro de la OMT, entre enero y julio de este año, la llegada de turistas internacionales en el mundo está un 16 por ciento por debajo respecto al 2019. Incluso en Suramérica la reducción es del 13 por ciento, pero en el caso de Colombia se ha registrado un incremento del 25 por ciento.



"Es gratificante ver reflejado en las cifras, el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado para la atracción de visitantes no residentes a nuestro país, a través de una amplia oferta turística adaptada por las agencias de viajes, enfocada en las nuevas preferencias de los turistas", concluyó la dirigente gremial.



REDACCIÓN VIAJAR