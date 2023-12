Buena noticia para Colombia: el turismo internacional sigue creciendo

Cada vez son más los extranjeros que escogen a Colombia como destino de vacaciones. Y el balance, en lo corrido del año, es esperanzador. Entre enero y octubre del año en curso han sido 4’646.044 los de viajeros provenientes del exterior, un 27,4 % por encima del registrado durante el mismo periodo de 2022.

Así lo informó el más reciente informe de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que estableció que del total de visitantes no residentes que llegaron al país en los primeros diez meses de este año, 3’133.659 eran extranjeros (sin sumar ciudadanos venezolanos); un total de 1’077.856 corresponde a colombianos residentes en el exterior; 189.326 eran venezolanos con motivo de descanso y esparcimiento y otros 245.203 fueron pasajeros provenientes de cruceros internacionales.



“Este resultado nos entusiasma, pues proyectamos recibir más de 1 millón de viajeros en esta temporada de fin de año, con lo que lograríamos superar la meta trazada por el Gobierno, de lograr 5,7 millones de visitantes no residentes. Si tenemos en cuenta que aún falta el reporte de las cifras de diciembre, estamos muy cerca de alcanzar ese objetivo y eso nos llena de optimismo”, afirmó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.



De acuerdo con proyecciones de la dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el número de visitantes en cruceros se incrementaría alrededor de 120 % para finales de 2023, mientras que los visitantes extranjeros aumentarían un 23 % y los colombianos residentes en el exterior que regresan al país para sus vacaciones, un 8 %.



La mayoría de los visitantes extranjeros que llegaron al país entre enero y octubre, según cifras oficiales, tienen como origen Estados Unidos, que aporta el 26,6 % del total de visitantes no residentes, con 885.062 viajeros. De igual manera, han aumentado los visitantes de Costa Rica, Ecuador y Brasil.

Hace unas semanas Buenaventura recibió, después de muchos años, la visita de un crucero internacional Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante

Según el informe de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el tráfico aéreo durante el mes de septiembre respecto al mismo mes del año 2022 tuvo un aumento del 2,4 %.



Durante ese mes se movilizaron 3,9 millones de personas por vía aérea, de las cuales 2,3 millones de personas lo hicieron en vuelos nacionales regulares y 1,6 millones en vuelos internacionales regulares.



Esta cifra suma un total de 35,3 millones de personas que se movilizaron por vía aérea en los primeros 9 meses del año. Por su parte, la ocupación hotelera se mantiene por encima del 52% para el noveno mes del año y los visitantes a Parques Nacionales Naturales alcanzaron 1,3 millones en octubre.



De acuerdo con los datos disponibles del Banco de la República, en el primer semestre de 2023 se registraron USD 4.119,7 millones de divisas por concepto de pasajeros y viajes, incrementando 28,8 % frente a lo registrado en el mismo periodo de 2022.



También en 2022 el gasto en turismo receptor generó USD 9.441 millones, participando con el 73,1 % del gasto total de USD 12.912 millones, de acuerdo con ProColombia.



Dado que se espera que continuará aumentando la llegada de turistas al país, hay una proyección de crecimiento para los últimos dos trimestres del año, lo que resultaría en un incremento de las exportaciones de servicios de 17 %, pasando a representar el 57 % del total de exportaciones de servicios del país.VIAJAR