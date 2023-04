Desde hace varias décadas, la compañía del ratón de pantalón rojo y guantes blancos se ha tomado varios sectores de la industria del entretenimiento y, a su vez, ha trascendido al sector del turismo y la hotelería.



Se trata de Disney, empresa dueña de Walt Disney World, el cual es uno de los destinos más populares en Estados Unidos para los amantes de los parques temáticos y de la magia de las producciones del ratón.



(Le puede interesar: Inaugurada la veloz montaña rusa Tron en el parque Magic Kingdom de Disney).

Ubicado en Orlando, Florida, el complejo turístico es el hogar de cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, un área de compras y entretenimiento, y más de 25 hoteles temáticos. Suena bastante grande, ¿no? Es por esto que si está planeando un viaje a Walt Disney World, lo primero que le recomendamos es pensar con anticipación las atracciones y actividades que quiere hacer en el lugar.

Walt Disney World, Orlando, Estados Unidos. Foto: iStock

La cantidad de tiempo recomendado para visitar el parque justamente dependerá de sus preferencias y del tiempo disponible que tenga. No obstante, si su prioridad es conocer Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios y Disney's Animal Kingdom, se puede considerar una estadía de tres a cinco días.

Sin embargo, si tiene un tiempo limitado, podría visitar los parques en un período de tres días. Acá le dejamos algunas sugerencias para un itinerario de tres días.

Día 1: la magia comienza

Comience su viaje en el Parque Temático Magic Kingdom, el más icónico de los cuatro parques. Luego, puede pasearse por Main Street USA, admirar el majestuoso Castillo de Cenicienta y subirse a atracciones clásicas como la de Los Piratas del Caribe.



Si está visitando durante las horas de verano, asegúrese de disfrutar de los espectáculos de fuegos artificiales de la noche.

Día 2: el cine y la televisión están a su disposición

En este día puede seguir con el segundo parque temático, Disney's Hollywood Studios, que se centra en el mundo del cine y la televisión.



(Además: Rehacen la Splash Mountain de Disney).



Experimente atracciones emocionantes como Star Wars: Rise of the Resistance y Rock 'n' Roller Coaster, o disfrute de espectáculos de entretenimiento en vivo como Beauty and the Beast!

Día 3: el final es solo el comienzo

Termine su viaje con una visita a Disney's Animal Kingdom, el parque temático más grande de Disney.



Aquí, podrá explorar diferentes áreas temáticas, incluyendo Pandora - The World of Avatar. Asegúrese de experimentar emocionantes atracciones como Avatar Flight of Passage y Expedition Everest.



También puede elegir visitar uno de los dos parques acuáticos de Disney, Typhoon Lagoon o Blizzard Beach, que ofrecen toboganes de agua emocionantes y áreas de juegos.

