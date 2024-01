¿Cuántas veces puede intentar el trámite de la visa americana?: consejos

A cualquier ciudadano ajeno a los Estados Unidos, le piden obtener la visa para poder ingresar o permanecer en el país. Sin embargo, a más de uno le ha sucedido que, tras realizar el trámite, le niegan la visa en la entrevista consular.



Siempre que hace una solicitud de visa, un funcionario consular decide si se la acepta o rechaza. Según el sitio oficial, si le negaron la solicitud, usted tiene derecho de preguntar por qué rechazaron la solicitud y solicitar una exención de causal de inadmisibilidad si es elegible. “Si le aprueban el perdón, le pueden expedir una visa”, indican.



Recuerde que, si le niegan la visa, antes de volver a hacer la solicitud debe entender cuál fue la razón o error por el que le fue negada, y así no repetirlo; revisar si sus fondos económicos son suficientes; y demostrar que su intención es regresar a su país de origen mediante lazos familiares, laborales o económicos, si tuvo documentos faltantes o incorrectos.



Visa Estados Unidos

Después de que se le determine que no es elegible para una visa, puede volver a solicitarla las veces que lo desee. Como señalan en su sitio oficial, si vuelve a solicitar una visa después de haber sido declarado como no elegible debe presentar una nueva solicitud de visa y pagar la tarifa de solicitud de visa nuevamente.



Por otro lado, si se le considera no elegible según la sección 214(b) de la INA, debería poder presentar evidencia de cambios significativos en las circunstancias desde su última solicitud, según explican.



Según la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, algunos ejemplos de inelegibilidad para visas son:

La visa puede ser rechazada por falta de documentos requeridos o documentos falsificados.

- La persona no completó completamente la solicitud de visa y/o no proporcionó toda la documentación de respaldo requerida.



- No estableció la elegibilidad para la categoría de visa que se solicita ni superó la presunción de ser un inmigrante intencional.



- Si fue declarado culpable de un delito que implica vileza moral o culpable de una infracción de drogas.



- Si tiene dos o más condenas penales por las cuales la sentencia total de reclusión fue de 5 años o más.



- No proporcionó una declaración jurada de manutención adecuada cuando se la requirió; por lo tanto denegado bajo carga pública.



- Tergiversó un hecho material o cometió fraude para intentar recibir una visa.



- Anteriormente permaneció más tiempo del autorizado en los Estados Unidos.



