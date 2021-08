¿Le interesa viajar a Costa Rica? Estos son los requisitos

Naturaleza, cultura, tranquilidad y playas exuberantes: estos son algunos de las características de la oferta turística de Costa Rica. Este país centroamericano es dueño de una geografía accidentada, gracias a la cual cuenta con bosques tropicales y costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe.



Si está interesado en ir tenga presente, para empezar, que no todas las personas que viajan a ese país a descansar necesitan una visa de turismo.



Esto depende, en realidad, de la nacionalidad del viajero, del propósito de la visita, del país de residencia y de la duración de su estancia.



De acuerdo con la embajada de Costa Rica en Colombia, este país permite a ciudadanos colombianos viajar sin necesidad de tramitar visa consular siempre que en sus pasaportes tengan visa vigente de Estados Unidos (exclusivamente visa de turismo o negocios, es decir B1/B2) o tripulante de múltiples ingresos. También si cuenta con visa múltiple a Canadá.



La visa debe tener una vigencia de al menos 30 días al momento de ingresar a Costa Rica. Además deberá contar con un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, que indique que la persona fue vacunada al menos 10 días antes del viaje.



Si una persona de nacionalidad colombiana únicamente estará en tránsito en un aeropuerto de Costa Rica, y el tiempo de tránsito será menor a 12 horas, no es necesario que solicite visa. Si el tiempo de tránsito es mayor a 12 horas, debe solicitar visa.



En caso de contar con estos visados, es necesario tramitar la visa. En el sitio web de la embajada se encuentran detallados los requisitos y documentos que debe reunir para que adultos o menores de edad puedan pedirla.



1. Es importante tener en cuenta que es necesario solicitar una cita con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha del viaje, exclusivamente al correo electrónico visas-col@rree.go.cr. En él debe brindar la siguiente información personal en el texto del mensaje (si se solicita cita para varias personas, indicar toda esta información para cada persona): nombre completo, fecha de nacimiento del solicitante, número de cédula o identificación, número de pasaporte, nacionalidad, número de teléfono y tipo de visa para el que requiere cita (turismo).



En atención a los protocolos de prevención del covid-19 los solicitantes deben diligenciar esta declaración jurada y enviarla en el momento de la solicitud de la cita.



Los correos que se reciban sin esta información no serán respondidos, serán borrados y la cita no podrá ser asignada hasta que la información completa sea recibida.



2. El día de la cita el solicitante deberá entregar toda la documentación indicada previamente. Es estrictamente indispensable la presencia del solicitante al momento de presentar todos los documentos requeridos.



3. Recibidos los documentos correctamente, se le indicará el día y la fecha en la que se entregará la respuesta a la solicitud. La normativa costarricense otorga al consulado un plazo de 30 días naturales para resolver las solicitudes de visa. Sin embargo, por lo general, cuando la persona solicitante presenta toda la documentación establecida en debido orden y vigencia, la repuesta a la solicitud de visa se entrega el mismo día de la cita a partir de las 3:00 p. m. o al siguiente día hábil.



Si el pasaporte se devuelve sin la visa estampada, esto quiere decir que la solicitud fue negada. La presentación completa de todos los requisitos no garantiza que la visa vaya a ser otorgada, pues se realiza un análisis integral de la entrevista y del contenido de la documentación aportada, que va más allá del simple hecho de presentar los documentos.



4. El retiro del pasaporte con la respuesta de la solicitud de visa es estrictamente personal. El solicitante mayor de edad que lo requiera, puede otorgar un poder especial debidamente notariado para que una tercera persona retire su pasaporte. El apoderado deberá presentar, además del poder, original y copia de su cédula vigente.



5. Los pasaportes de menores de edad pueden ser retirados únicamente por sus padres o acompañantes.

Con información de la Embajada de Costa Rica

