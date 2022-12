Se inició la temporada de vacaciones y muchos viajeros se alistan para transportarse a otras ciudades o países y disfrutar de las actividades turísticas de fin de año.



En esta temporada la mayoría de las aerolíneas presentan diferentes ofertas para que las personas cumplan sus propósitos e inicien el 2023 viajando.



Y como la comodidad es clave para hacer estos trayectos más placenteros, sobre todo cuando de distancias largas se trata, EL TIEMPO habló con Ilse Jáuregui, una copiloto que trabaja en una aerolínea mexicana desde hace un varios años para conocer su opinión sobre cuáles son los mejores y peores asientos de un avión.



Comenzando por el peor, Jáuregui, quien es de origen mexicano, detalló que son los asientos de emergencia.



"Voy a comenzar por el peor asiento. Para mi es el de la salida de emergencia, porque una vez sentado allí, tienes una gran responsabilidad. Si el avión sufre algún accidente el pasajero que va en estos asientos tiene que ayudar. Además, estos asientos no se reclinan. Entonces, por comodidad no lo recomiendo", detalla Jáuregui.



Por lo general, los asientos de salida de emergencia están ubicados en la mitad del avión. Usualmente cuando el pasajero realiza su web check-in, la aerolínea le advierte al pasajero que escogerá uno de estos asientos. De hecho, una vez a bordo, el o la azafata le explica las razones de seguridad de dicho puesto.



La principal razón de por qué estás sillas no se reclinan es que esa parte del avión debe estar despejada ante cualquier incidente.



Entre tanto, la copilito de 31 años, detalló que los mejores puestos "son lo de adelante, porque tienen más espacio y atienden mejor. Igual, mientras viajes, sea como sea, siempre será lo mejor".



Los asientos que recomienda Jáuregui por lo general se ubican después -depende del tipo del avión- después de primera clase. Y aunque no pertenecen a este rango, los pasajeros deben pagar una suma mayor, precisamente porque ofrecen más espacio.



La copiloto entregó un tip adicional: "Para dormir yo siempre pido la ventana, alguna almohada para recargarme, cubrebocas, no solo para protegerte del covid, sino también para roncar y que nadie te vea con la boca abierta. Además, se recomienda una pastillita (para dormir) para antes del vuelo y listo. Como si no hubiera pasado nada".



REDACCIÓN VIAJAR