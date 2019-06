¿Cuáles son las últimas tendencias en viajes de lujo?

Hoteles seis estrellas, restaurantes con tres estrellas Michellin, habitaciones automatizadas, sitios exclusivos. Cualquiera pensaría que esto caracteriza a los viajes de lujo. Sin embargo, más allá de lo 'estandarizado', los viajeros desean asistir a nuevos destinos, hacer actividades diferentes, que este cambie sus vidas y contribuya a las comunidades donde asisten.

La gran tendencia, que se mantiene desde hace varios años, son las experiencias de viajes. Jack Ezon, agente experto en esta materia y fundador de Embark Lifestyle, tiene claro lo que buscan los clientes, por eso diseña los viajes a la medida.



Para él, “el lujo se trata de la conexión humana, es el alma de lugar, no las paredes. Cuando un agente de viajes conoce tan bien a su cliente que le ofrece cosas que realmente significan algo para él”.



Ezon es reconocido como uno de los asesores consultados en Estados Unidos por celebridades, familias reales y millonarios. También participó en el Wedding Forum organizado por el Hotel Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena, con su charla ‘Cartagena como destino de bodas, vista desde el exterior’, el que destacó por su arquitectura, arte, comida e historia.

El asesor explica cuales son las últimas tendencias de los usuarios en viajes de lujo:

Siempre quieren algo nuevo

Destinos en América Latina se están convirtiendo cada vez más populares. Foto: Istock

Los viajeros siempre quieren conocer nuevos destinos. Según Ezon, “nuestros clientes pueden viajar fácilmente de New York a Londres más de lo que cualquiera viaja al otro lado de la ciudad en una hora, por eso siempre están preguntando por algo nuevo”, dice.



Por lo anterior, destinos en América Latina se están convirtiendo cada vez más populares. Para él, un destino como Cartagena nunca va a reemplazar París, pero sí puede ser una alternativa para los viajeros. Otros lugares como Marruecos, Croacia, Vietnam, Bali y Tailandia también están creciendo. Agrega que Italia, las islas del Caribe y la costa de México se mantienen.

Experiencias divertidas

Los viajeros quieren conocer los destinos a través de experiencias divertidas. Foto: iStock

La mayoría de los viajeros de lujo, asesorados por Ezon, tienen entre 30 y 65 años, se caracterizan por tener poder adquisitivo y viajar con sus familias. Por lo anterior, es fundamental balancear las necesidades de cada uno. “Tú no puedes llevar a los niños a tours porque van a estar aburridos todo el día. Ellos no quieren escuchar una lección de historia, quieren diversión”, dijo el asesor.



Una experiencia que ha realizado varias veces es la versión del programa Amazing Race para que los usuarios conozcan la historia, cultura, gastronomía y las personas del destino. “En Buenos Aires, por ejemplo, aparece una actriz local interpretando a Evita, luego tienen que ir en bote, carro, bicicleta o bus a un periódico local para encontrar al siguiente pista” y así obtienen toda la experiencia de la ciudad.

Realización personal

El viaje es la plataforma para encontrar un significado en sus vidas. Foto: iStock

Las personas quieren que los viajes tengan un significado en sus vidas. Aunque posiblemente no pase de un viaje a otro, sí es una plataforma para el cambio que quieran hacer. “Las personas buscan mejorar su bienestar general y descubrir lo que nunca pensó que podrían hacer”, explica Ezon en el Informe de Tendencias de Lujo para 2019.



Las redes sociales también juegan un papel importante pues hace que los viajeros anhelen los pequeños momentos en su vida que están afuera de la zona de confort. Ellos desean "tener un nuevo propósito, conectarse con ellos mismos y al mismo tiempo con las personas y los lugares a los que van”.



Precisamente, esto se ve reflejado en lugares más lejanos y tranquilos en donde los viajeros permanezcan más días explorando y conectándose con el lugar.

Lujo accesible y holístico

Los viajeros quieren equilibrar lo tradicional con algo más relajado y accesible. Foto: iStock

Las personas quieren “un lujo inteligente, sofisticado e impecable, pero que no se tome demasiado en serio” explica Ezon. Es decir, que sea de lujo aunque no lo parezca. No es necesario tener joyas o vestuarios extravagantes, los viajeros quieren equilibrar lo tradicional con algo más relajado y accesible.



A su vez, buscan que el lujo se convierta en un intercambio de saberes con las comunidades de esos destinos y que puedan contribuir a un cambio positivo. Además del viaje, el asesor sugiere hacer donaciones, organizar fiestas benéficas e involucrarse mucho más con la comunidad.







REDACCIÓN VIAJAR@ViajarET