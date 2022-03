Arenas blancas, agua cristalina, palmeras altas y actividades turísticas son algunas de las cosas que pensamos cuando hablamos de una playa, y aunque hay muchas de ellas en el mundo, hay una lista de las mejores.



La plataforma estadounidense Tripadvisor realiza reseñas de contenido de viajes y, en esta ocasión, listó las mejores playas según los comentarios de sus usuarios.

10. Spiaggia dei Conigli

Con más de 6.300 votos, La Playa del Ratón, como se diría en español, es una de las tierras para visitar si se va a Italia. A pesar de que hay que caminar durante 20 minutos para llegar, ofrece distintas actividades para no desaprovechar el mar Mediterráneo.

Spiaggia dei Conigli. Foto: iStock

Un paseo en yate a Lampedusa o un recorrido en bote para almorzar y ver el atardecer son los planes mejor puntuados por los viajeros, pues se pueden realizar desde 41 libras esterlinas, equivalentes a 215.000 pesos colombianos.



En cuanto a la comida, este destino ofrece diferentes restaurantes de comida de mar para el disfrute de los comensales.

9. Baía dos Golfinhos

Si lo que desea es quedarse en Latinoamérica, esta bahía de Brasil es lo que estaba buscando. Muy famosa por su naturaleza, aguas tranquilas y por la facilidad de presenciar un espectáculo de delfines en su hábitat natural.

Baía dos Golfinhos. Foto: iStock

Es la única playa de los alrededores a la que solo se puede acceder con la marea seca y caminando por la arena, ya que en ciertas estaciones del año donde la marea sube no es posible.



Entre las actividades más populares, además de ver delfines, están montar en bicicleta, ir a la playa Pipa y hacer Kite alrededor del territorio.

8. Playa de la Bahía Trunk

Playa de la Bahía Trunk. Foto: iStock

Ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Trunk Bay hace parte del Parque Nacional de ese sector y lleva el nombre de la tortuga laúd, que es originaria de estas islas.



Su belleza la hace la playa más fotografiada del sector, ideal para buceadores principiantes y expertos. No obstante, al ser tan conocida es altamente visitada por turistas y embarcaciones que pueden hacer que se llene demasiado en ciertas épocas del año.



Entre sus actividades se encuentran ir a la Playa de San Juan, alquilar un barco privado por $2’700.000 hasta para 12 personas, y realizar una excursión a la playa St. Jones.

7. Bahía de Sancho

Este cuerpo de agua está ubicado en Brasil. Cuenta con una ubicación bastante apartada y en ocasiones de difícil acceso, puesto que se debe llegar en bote y luego bajar por una empinada escalera de metal.

Bahía de Sancho en Brasil. Foto: iStock

Así lo confirma uno de los visitantes en la página de Tripadvisor: “Para llegar a la playa es un poco complicado hay que bajar por unas estrechas escaleras, y luego caminar un poco. No muy recomendable para personas mayores, debido a que al ser angosto, solo una persona puede ir al mismo tiempo. Por lo tanto, hay algunos horarios. Hay momentos en los que la gente solo puede bajar y momentos en los que solo puedes retroceder”.



Sin embargo, esta playa tuvo más de 8.000 votos positivos. El plan más recomendado es el buceo, dado que sus aguas cristalinas brindan una perfecta visibilidad de la biodiversidad.

6. Radhanagar Beach

Esta franja de arena respaldada por aguas turquesas y un frondoso bosque es considerada la mejor playa de India y ha sido premiada en distintas ocasiones por la revista ‘Times’.



Salpicada de palmeras, la playa ofrece a los turistas un ambiente tranquilo para relajarse y descansar en medio de la naturaleza. Caminar y disfrutar de la vista de las olas o admirar el paisaje son los planes más comunes. También es posible bucear y realizar una sesión de fotos personalizadas individuales o grupales por $ 282.000 pesos.

Radhanagar Beach. Foto: iStock

La playa se encuentra a unos 12 kilómetros del embarcadero de Havelock, por lo que la mejor manera de viajar es tomar un taxi, ya que al ser un camino largo y con pocos sitios para detenerse, no es para cualquier transporte.

5. Playa Águila

Con más de 10.000 votos positivos, la mitad de esta lista la ocupa un destino de Aruba, ideal para montar en moto acuática, ver el atardecer en un velero o hacer un tour privado por la zona.

Eagle beach. Foto: iStock

Eagle Beach es un sitio de anidación de varias especies de tortugas marinas. En ciertas temporadas, se pueden ver grandes nidos de tortugas, de los cuales salen pequeñas tortugas que se precipitan hacia el mar.



También es ideal para todas las edades, pues este cuerpo de agua tiene olas bajas y tranquilas. Además, es menos concurrida que Palm Beach.

4. Cuarta Praia

Cuarta Praia. Foto: iStock

El cuarto puesto lo ocupa nuevamente una playa de Brasil. Ubicada en Sao Paulo, este lugar contiene dos ambientes diferentes: piscinas naturales con marea baja y un mar oceánico de arena blanca.

Caracterizado por su tranquilidad, esta fue una de las opiniones de uno de sus visitantes: “Es el lugar ideal para pasar un rato más relajado y menos concurrido en la playa de Morro. Recomiendo encarecidamente quedarse cerca de aquí o visitar la playa durante el día si busca alejarse de las multitudes de mochileros más cerca de la ciudad.”



Aquí podrá disfrutar de cuatro playas consecutivas: las Praias de Mangue Queimado, do Suerio, do Porto do Zimbo y Ponta do Mangue y realizar actividades como una caminata privada o un Tour a la Isla del Morro.

3. Bahía Turquesa

Este sitio es famoso por sus amplias actividades acuáticas. No por nada tiene esa agua azul y verdosa al mismo tiempo. Ahí es posible realizar un tour para conocer tortugas por $377.000 pesos; una caminata con almuerzo y esnórquel por $561.000, o una excursión de seis días por los arrecifes desde $3’500.000.

Bahía Turquesa. Foto: iStock

Esta hermosa playa está ubicada en México y tiene una amplia oferta hotelera y gastronómica. Además, queda muy cerca de otras playas como Playa de Mauricio, Playa de punta Jurabi y el Centro de Tortugas de Jurabi.

2. Playa Varadero

La Playa de Varadero, también conocida como Playa Azul, es una de las más conocidas de toda Cuba. En realidad la conforman seis playas, las tres más extensas son Varadero, Rincón Francés y La Alameda.

Playa Varadero. Foto: iStock

Lo mejor para hacer son las actividades en el agua. En sus fondos marinos se puede hacer snorkel y bucear, pues los arrecifes de coral que habitan en estos fondos dan vida a toda la zona que se llena de miles de peces de colores exóticos, moluscos y crustáceos.



La lancha, el surf, el voleibol y las excursiones en el agua no se quedan atrás. Desde esta playa parten viajes a diferentes lugares de Cuba, como por ejemplo, la excursión en catamarán a Cayo Blanco o la excursión a Cuevas de Bellamar.

1. Playa de la Bahía de Grace

Playa de la Bahía de Grace. Foto: iStock

Con más de 7.000 votos, este lugar de Islas Turcas y Caicos se posiciona en el primer lugar, según las opiniones de los visitantes. Conformada por agua turquesa y arena blanca cuenta con su propio sitio web en donde puede ver las actividades y recomendaciones que hace la zona.

Famosa por ser una playa pública que no tiene salvavidas ni permite la pesca, la playa ha ocupado el primer y segundo puesto durante 19 años en los rankings de mejores playas para visitar.



Grace Bay Beach es el hogar de casi todos los complejos turísticos grandes y de lujo en la zona. Gran parte del tráfico de embarcaciones y deportes acuáticos que tiene lugar cerca de Providenciales también ocurre en las aguas poco profundas entre la playa y la barrera de coral.

