¿Busca un plan inolvidable? Le contamos como es la experiencia de nadar con manatíes

Detrás de esa imagen corpulenta de animal tosco o amargado se esconde quizá uno de los mamíferos más tiernos, amigables e igualmente dóciles y curiosos. Por eso no es casualidad que sea también reconocido como sirenios, gracias a su gran cola que les sirve de impulso en el nado o también como las 'vacas de agua' debido a su nobleza.



Estos gigantes mamíferos habitan en toda la región del Caribe, desde el Golfo de México hasta las Antillas. En esas aguas cálidas los manatíes se desplazan y buscan la mejor manera, pese a que de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN- ha declarado que es una especie catalogada como vulnerable a la extinción.

Los manatíes del Caribe, cuyo nombre científico es ‘Trichechus manatus’, son viajeros permanentes y se pueden observar en los océanos, bahías, manantiales, lagos, ríos y demás cuerpos de agua de Florida (EE. UU) y emigran entre los meses de noviembre a abril al 'Estado del Sol’ con el propósito de escapar de las aguas más frías.



En esa inmensa franja de aguas azules, llamada por algunos Nature Coast, junto al golfo de México, se pasean además otras especies de mamíferos marinos y peces para aprovechar esa ‘autopista cálida’ que presenta esa importante característica durante la mayor parte del año.

Los manatiés bebés o los los más jóvenes, con más juguetotes y curiosos por naturaleza. Foto: Visit Florida

Y en Crystal River, la denominada ‘Capital Mundial del Manatí’, ubicada en el condado de Citrus, en la costa oeste, a un poco de más de dos horas en carretera desde Orlando o a 90 minutos de Tampa, es donde se concentra el mejor lugar para disfrutar de esta aventura.



¿Por qué esta apacible ciudad floridana es el epicentro de estos encuentros cercanos con estos mamíferos que pueden medir hasta tres metros y pesar media tonelada?

Pues porque Florida, y específicamente Crystal River, se ha enfocado en el cuidado y la preservación de estos encantadores animales, destinando generosos recursos para la protección y ha liderado iniciativas de ecoturismo y conservación. Es por ello que esta ciudad cuenta en sus planes turísticos con la experiencia de poder nadar al lado de los manatíes, desde luego, con todas las medidas de cuidado para que no se vea afectado el desarrollo y crecimiento de esta especie marina.

Las aguas cristalinas en Three Sisters Springs permiten ver a los manatíes en su descanso. Foto: Visit Florida

En Crystal River está la opción de la excursión de nado, pero se debe seguir un protocolo con todos los detalles para poder interactuar con los animales. Estos mamíferos, al igual que los delfines, son muy curiosos por naturaleza, eso sí, por su pesada figura, son extremadamente lentos, pero no tienen problema para tener contacto con los humanos. Por ley de Estados Unidos, los manatíes están protegidos e infringirla puede causar drásticas penas que van desde costosas multas hasta cárcel para quienes la incumplan. Por esa razón los nadadores deben practicar siempre en una observación pasiva.



Crystal River, además de ser el epicentro del cuidado y preservación de los manatíes, también ofrece una enorme lista de planes ecoturísticos y gastronómicos, una de las más destacadas en toda Florida y en Estados Unidos.

La chapuzada con los manatíes



Aunque la experiencia se puede hacer a cualquier hora del día, lo más recomendable es entrar al agua en las horas finales del amanecer, entre 5 y 6 de la mañana, cuando apenas esté aclarado. A esa hora la temperatura del agua es agradable.



Una de las empresas más organizadas en este plan es Adventure Center at Plantation on Crystal River, en portafolio que incluye, además del nadar con los manatíes, paseos en barco, pesca y caminatas ecoturísticas, entre otras actividades.



Pero la experiencia más popular para los turistas y habitantes de la región es darse el chapuzón con los manatíes. Los planes, de acuerdo con el número de personas en el bote, pueden ir desde los US $ 60 en adelante. El paquete incluye el alquiler de un traje de buzo en neopreno para cuidar el calor del cuerpo cuando está sumergido, además del traslado en bote, que está dotado con bebidas de café, chocolate y toallas, lo mismo que la asistencia de un experimentado capitán y guía que va dando las respectivas indicaciones.

Los manatíes, también denominados vacas marinas, son mamíferos muy tiernos. Foto: Visit Florida

Ya en el agua, el primer acercamiento puede tardar unos minutos ya que los mamíferos son un poco esquivos y aún descansan, pero luego, tras 'romper el hielo', comienzan a acercarse, especialmente los bebés o los más jóvenes, que son más curiosos y juguetones.



La primera recomendación es no tocarlos, ellos son los que deben tener la iniciativa, por tanto no se deben abrazar ni buscar ningún contacto. Debe primar el respecto y el cuidado hacia estos gigantes. Las cuerdas y los colores llamativos se convierten en un atractivo para estas bellezas marinas.



Para muchos ese primer impacto puede ser un poco tenso, con algo de nerviosismo, ya que el gigante aspecto y el color entre grisáceo o marrón, podrían causar algo de temor, pero nunca se ha reportado o registrado un ataque de estas 'vacas de agua' hacia las personas. Siempre están sumergidos y suben tras prolongados tiempos a la superficie para respirar y luego se vuelven a hundir en las aguas verdosas, en muchas ocasiones trasparentes.



Durante la experiencia y e encuentro cercano también hay advertencias como la de no perseguirlos y no ingresar a las zonas restringidas, ya que allí, por lo general, algunas madres resguardan a sus crías para protegerlos de los curiosos nadadores.

“Como parte de estas aventuras en Crystal River, se brinda educación e instrucción detallada antes del recorrido en las instalaciones de servicio completo, así como snorkel y trajes de neopreno para su uso en el agua. Desde allí, los capitanes o instructores lo llevarán a Kings Bay en bote y lo guiarán a través de la observación pasiva en el agua tan pronto como avistan un manatí. Durante esta emocionante aventura ecológica, podrá encontrarte con grupos conformados de entre 40 y 50 manatíes. Sin embargo, durante los meses de invierno, particularmente en noviembre y diciembre, cuando las aguas en otros lugares se vuelven más frías, encontrará cientos de manatíes migrando a los manantiales, que tienen un flujo de temperatura constante de 72 °F (unos 22 °C)”, explica Elissa Hofelt, promotora de turismo de Visit Florida.



“El gobierno nacional y las autoridades de Florida destinaron un fondo de más de 30 millones de dólares para el periodo fiscal 2022-2023 que fue destinado al rescate de manatíes y la conservación. Y precisamente una de las estrategias de conservación que hay es que los habitantes y turistas puedan conocer la especie y la importancia de su protección. Estas 'vacas marinas' son consideradas como verdaderos ‘ingenieros de los ecosistemas’ porque al pasar con su cola se encargan de diseñar y moldear las cuencas, los pantanos y ríos donde habitan y se mueven estos bellos mamíferos”, agrega la experta en turismo del estado de Florida.

Recorridos en cano y deslizadores

Paralelamente a este plan, hay otras alternativas para vivir aventuras que se pueden disfrutar en la biodiversidad como los recorridos en canoa y caminatas en espesos bosques en los cuales se pueden apreciar la enorme variedad de pájaros, mariposas y otros animales que hacen parte de la fauna de la región.

El águila calva o cabeza blanca es el ave nacional de los Estados Unidos. Foto: Javier Arana / ELTIEMPO

En los recorridos en kayak sobre aguas cristalinas, que puede durar hasta tres horas, y en los que se requiere algo de destreza y buena condición física debido al esfuerzo muscular que se hace, no solo se pueden ver manatíes, también se pueden divisar nutrias, cerdos salvajes o jabalíes y águilas, el animal nacional y emblemático de Estados Unidos. La travesía se puede también realizar en un bote a motor.



Otro de los planes que puede tener un paquete turístico en esta región de Florida es el Homosassa Springs Wildlife State Park, donde también se pueden observar manatíes, peces, pájaros y otros animales de la fauna de la región, que a manera de una especie de zoológico o reserva natural, son cuidados por operarios especializados.



Para los más audaces hay también recorridos en botes deslizadores que recorren pantanos y humedales en otra gran aventura en la que se pueden divisar animales silvestres y los bellísimos flamencos rosados, otra de las especies más llamativas que habitan en algunos litorales de la costa oeste de Florida.

Platos para todos los gustos

Y como si fuera poco, en esta ciudad costera, se puede disfrutar de diversos platos típicos de la gastronomía local, en los que se encuentra una gran variedad de sabores de frutos del mar, jugosos cortes de carnes y pollo y el encanto de los postres gracias a los cocineros y reposteros que con su talento ofrecen el auténtico sabor floridano, en un buen listado de restaurantes y bares para un deleite pleno de todos los paladares.

Los bares y restaurantes ofrecen una gran variedad en platos y licores para los visitantes. Foto: Javier Arana / ELTIEMPO

Por todo lo anterior, uno de los mejores planes que debe tener en el listado para este año es visitar Crystal River para darle vuelo a la imaginación y la aventura en toda su expresión.



JAVIER ARANA

ELTIEMPO.COM

En X: @arana_javier