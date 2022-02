Royal Caribbean International anunció su regreso a Latinoamérica después de nueve años de ausencia, con la puesta en marcha de tres nuevos itinerarios que se realizarán desde puertos panameños en Colón y Ciudad de Panamá, y Cartagena.



El retorno de la compañía a Colombia y Panamá fue celebrado por los ejecutivos de la compañía, el ministro de Turismo de Panamá, Ivan Eskildsen,la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.

Sean Treacy, vicepresidente senior internacional de Royal Caribbean International destacó la importancia de la región para la industria de los cruceros a nivel global. “Estamos convencidos de que Latinoamérica cuenta con una diversidad de puertos para crear las mejores experiencias para toda la familia. Con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios, incluyendo el Canal de Panamá".



La primera temporada de Rhapsody of the Seas comenzará en diciembre del 2023 desde tres ciudades ricas en cultura e historia, desde donde realizará itinerarios de 7 noches por el Caribe y Latinoamérica, incluyendo el famoso Canal de Panamá.



La temporada completa estará dividida en dos fases; una primera que será ida y vuelta desde Colón, Panamá, con salidas desde Cartagena, Colombia, visitando las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.



Una segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, Ciudad de Panamá, que navegarán a través del reconocido Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena, Colombia, Puntarenas, Costa Rica y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, en Costa Rica.



“Estamos muy motivados por el anuncio de las nuevas operaciones de Royal Caribbean con puerto base en Panamá, aprovechando las condiciones de ser el único país con puertos de cruceros en el Pacífico y en el Caribe y el Canal de Panamá que conecta a ambos.” comentó Iván Eskildsen, ministro de Turismo de Panamá.



“Desde 2006, Royal Caribbean ha sido un socio clave para nuestra industria de cruceros y celebramos el hecho de que sigan depositando un voto de confianza en Colombia, el país más acogedor del mundo. Nos emociona este anuncio que marca el inicio de una nueva era de puertos de embarque en la costa caribeña de nuestro país”, agregó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



El Rhapsody of the Seas, con una capacidad total de 2.416 huéspedes, forma parte de la Clase Vision de Royal Caribbean International, y cuenta con instalaciones y características sofisticadas de los barcos de mayor calado, como el Viking Crown Lounge (exclusivo de la línea), Casino Royale, Vitality Spa & Fitness Center, una cubierta de deportes con pared de escalada, una sala de videojuegos, así como una gran oferta gastronómica, desde sushi en Izumi hasta exclusivos cocteles en Schooner Bar.



Este barco, que tiene opciones para todas las generaciones, también cuenta con el programa juvenil Adventure Ocean, en el que niños y jóvenes de 3 a 17 años disfrutan de la diversión apropiada para sus edades, así como de actividades educativamente enriquecedoras.



El Rhapsody combina la calidez de Latinoamérica con la cocina tradicional e internacional, entretenimiento y vida nocturna, sumado a sus tres itinerarios ideales para huéspedes de la región que deseen un crucero sin visa.



Las reservas podrán hacerse a través de los agentes de viaje o en el sitio web de la compañía, desde finales de marzo de este año.

