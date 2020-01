Crucero de rock en español, mejor vivirlo que contarlo

Tomarse unos días de descanso, alejado del ruido, los trancones de la ciudad y hasta de las redes sociales, para relajarse al extremo de que no importe si es de mañana o de noche, divertirse, conocer nuevos lugares e ir a la playa... es el deseo de miles de personas en este mundo tan conectado y absorbente. Todo eso se puede disfrutar, sin duda, en un crucero.



Y aunque hay muchas opciones en el mercado y para todos los gustos y precios, pocas ofrecen, además, la posibilidad de escuchar durante varios días la música preferida y, sobre todo, interpretada en vivo por reconocidos artistas y agrupaciones.

Este espectáculo lo brindó el crucero Monarch, con 14 cubiertas y de la empresa Pullmantur –que opera en la península ibérica y Latinoamérica–, durante el primer crucero temático de rock Gracias Totales, una nueva opción que quiere ofrecer la naviera española que completó 10 años seguidos recibiendo el Premio Excelencia a la mejor tripulación, otorgado por Cruises News Media Group. La compañía también ha recibido el Premio Excelencia a la mejor naviera popular.



Esa experiencia la vivieron recientemente cerca de 2.800 turistas, que tomaron el tour que los llevó de Cartagena (Colombia) a las islas neerlandesas de Bonaire, Curazao y Aruba –conoci-das por sus espectaculares playas blancas y arrecifes– y al puerto de Colón (Panamá), para retornar a la ciudad amurallada.

Fueron siete días durante los cuales los turistas disfrutaron de servicios como restaurante, piscina, jacuzzi, spa, gimnasio, discoteca, bar, casino, entre otros espacios, y de las excursiones que normalmente ofrece un crucero, pero también de la amplia variedad de actividades culturales y deportivas, seminarios, eventos de entretenimiento y shows musicales que todos los días tiene abordo el Monarch.



En el viaje por las Antillas, los cruceristas disfrutaron de las bandas de rock en español Aterciopelados y Don Tetto, dos reconocidas agrupaciones colombianas que, durante una noche la primera, y dos la segunda, interpretaron sus éxitos, y de la espontaneidad de sus cantantes Andrea Echeverri y Diego Pulecio, respectivamente.

Los dos vocalistas conectaron muy rápido con un público que, en medio del leve movimiento del buque causado por las olas en alta mar, saltó y acompañó a todo pulmón sus canciones.



La alegría que se vivió en el teatro del Monarch, que cuenta con gran sonido y luces, y que no tiene nada que envidiarle a ningún auditorio en toda la región, es tan contagiosa que hasta los mismos artistas terminaron por conceder varias interpretaciones adicionales al público, para redondear tres brillantes presentaciones.



La apertura de las noches roqueras estuvo a cargo de Don Tetto, que repitió días después, ya de regreso al puerto de Colón, en la amplia y espectacular discoteca del buque.



Esta segunda presentación de la banda de rock alternativo y pop fue más íntima. Esa noche, los cuatro integrantes de la agrupación que nació en 2003 estuvieron en contacto directo con un público que no se cansó de corear sus éxitos, como Me odia, me ama, Soy yo, Dime quién y Barco de papel, junto con varios clásicos del rock en español que nunca pasarán de moda.



Incluso, durante la presentación y en complicidad con la agrupación, hubo hasta pedido de matrimonio de un joven a su novia, un hecho que emocionó aún más a los asistentes.

Y si las presentaciones de Don Tetto fueron una locura, el concierto de Aterciopelados, banda ganadora de cuatro premios Grammy Latino (dos en 2001, uno en 2007 y uno más en 2018), sin duda llevó al público al delirio.



Andrea Echeverri, a quien se le vio muy emocionada, con su desparpajo hizo estallar en alegría a sus fans, abrió la presentación con Caribe atómico, una vieja canción en la cual la banda hace un llamado por el medioambiente de esta región y que recién desempolvaron.



Pero luego vino una seguidilla de varios de los éxitos de esta agrupación conformada hace más de 30 años por un chico punk del barrio Restrepo de Bogotá y una estudiante gomela de los Andes.



Fue así como durante las dos horas y media –se prolongó cerca de una hora porque el público no se cansó de pedir más canciones–, Echeverri y Héctor Vicente (Buitrago), como le dice la bogotana de 54 años a su ex y socio, no pararon de conceder las solicitudes.



En medio del frenesí colectivo se escucharon clásicos de esta banda bogotana como Florecita roquera, Baracunatana, Bolero falaz, Maligno...



Por supuesto, esa noche no pudo faltar En la ciudad de la furia, recordada porque en 1996 Gustavo Cerati y Echeverri unieron sus voces con las estrofas de este clásico de Soda Stereo.

En el concierto en el Monarch, Echeverri reconoció que aunque todo el tiempo se la piden, ella siempre se resistió a volverla a interpretar, pero hasta hace unas semanas decidió cantarla de nuevo, y lo hizo en homenaje al argentino y a sus fans.



Y como ya es característico en los conciertos de Aterciopelados, la vocalista reconocida por apoyar causas sociales no se contuvo para enviarle al público colombiano presente –también había de países suramericanos, centroamericanos, europeos y norteamericanos– mensajes por la paz, la vida, la salud, en apoyo al paro nacional y, por supuesto, contra la violencia de género y en apoyo a la dignidad de la mujer.



Por si fuera poco lo logrado por las dos bandas colombianas en sus presentaciones, durante toda una tarde, en medio de un intenso sol que penetraba la piel, el DJ el Gato puso con sus pistas y entusiasmo a saltar a los miles de cruceristas en la amplia área de piscinas del buque turístico de 270 metros de longitud por 32 de ancho.



Fueron siete días en los cuales el rock, y en particular el rock en español, hizo vibrar a los cerca de 2.800 turistas que tomaron el tour de cerca de 1.800 millas náuticas (unos 3.330 kilómetros) por el sur del Caribe y las Antillas para recordar los viejos éxitos y los nuevos de Aterciopelados y Don Tetto, pero también para descansar, al tiempo que disfrutaban de la amplia variedad de servicios, excursiones y actividades que ofrece el Monarch, un buque que es capitaneado por un experto navegante, como lo es el capitán Arcadio Brañka, un polaco que desde ya se alista para realizar el próximo año la ruta Ritmos de Jamaica y luego navegar una temporada en Europa.

Si usted va

El crucero Monarch embarca el sábado en Cartagena, para dirigirse a las islas holandesas de Bonaire, Curazao y Aruba, y luego navegar hacia el puerto de Colón (Panamá) y regresar, siete días después, a Cartagena.



Son cerca de 2.800 pasajeros abordo de este buque –uno de los cuatro que tiene la naviera española Pullmantur–, y alrededor de 800 tripulantes procedentes de unas 47 nacionalidades.



El costo del tour por el sur del Caribe y Las Antillas es de 499 dólares por persona, aunque varía de acuerdo con la fecha y tipo de cabina.



La tarifa no incluye tasas y otros cargos por 260 dólares, ni cargos por servicio y administración por 77 euros, ni servicios de excursiones y conciertos.



El costo incluye alojamiento, comidas, bebidas, acceso a piscina, jacuzzi, espectáculos, entre otros.

GUILLERMO REINOSO*

Editor de EL TIEMPO

*Invitación Pullmantur.