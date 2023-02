Después de nueve años de no contar con un barco que inicie su recorrido directamente en el puerto cartagenero, la compañía Royal Caribbean International embarcará de nuevo desde este destino a partir del 17 de diciembre del 2023.



Un crucero por el Caribe a bordo del Raphsody of the seas, uno de los barcos de mayor tradición de esta naviera, el cual visitará puertos en Aruba, Bonaire, Curazao y Panamá. Un recorrido de 7 noches y 8 días al que los colombianos y latinoamericanos podrán tener acceso sin necesidad de contar con visa americana, brindándole una oportunidad a quienes no tienen a la oferta de cruceros que parten desde territorio estadounidense.



Con sus 280 metros de largo, el Raphsody of the seas le ofrece a sus 2.400 pasajeros la oportunidad de disfrutar a bordo de su oferta de restaurantes, que incluye desde el bufet del Windjammer -en el que puede dar rienda suelta a la experiencia todo incluido del crucero, saciando todos sus antojos-, hasta opciones más sofisticadas en restaurantes como Izumi, con opciones asiáticas, o la carta de especialidades italianas de Giovanni's table.

Piscina, jacuzzis, obras de teatro, música en vivo, clases de baile, spa, casino y fiestas en las discotecas y bares del crucero hacen parte de las actividades que usted podrá realizar dentro de las instalaciones de este barco de Royal Caribbean, que en esta ocasión ofrecerá dentro de sus paquetes -que van desde los 1.300 dólares en por persona en cabina interior y acomodación doble- las bebidas y el licor.

Pasar un buen rato en familia o con amigos en la zona de piscinas del Raphsody of the seas es una de las obciones a bordo. Foto: Alejandra López P.

Para Victoria Cock, gerente de Deluxe travel, la agencia que representa a esta marca en Colombia, este es un crucero pensado en los latinos. "Va a haber muchas cosas especiales en cuanto a la música, la comida, la tripulación de habla hispana. Royal Caribbean se está preparando para hacer de esto algo muy especial y diferente. De hecho, por eso incluyó los licores en la tarifa, cosa que no pasa en ningún otro crucero de esta compañía".



Explica que esta es la oportunidad de que los colombianos descubran destinos paradisiacos en muchas playas a la vez de que disfrutan de un resort de lujo flotante con una amplia oferta de actividades que ningún hotel tradicional de este tipo tiene.

Durante siete noches y ocho días los colombianos y latinos podrán disfrutar sin visa de un crucero de Royal Caribbean. Foto: Alejandra López P.

"Cada vez que uno mira la agenda en la aplicación del barco se queda sorprendido de la cantidad de cosas para hacer. Los días no alcanzan, se terminan tarde y empiezan temprano porque hay tantas cosas por conocer afuera y por disfrutar dentro del barco que de verdad es algo totalmente diferente a cualquier otro tipo de vacaciones.



Cock recomienda reservar con tiempo y aprovechar las promociones. "Con toda seguridad los precios van a subir y entre más se demoren, más alto va a ser el precio", afirma.



Durante el mes de diciembre 2023 y de enero de 2024 el Raphsody of the seas saldrá cada domingo a cubrir su ruta saliendo de Cartagena.



Más información: deluxetravel.com.co - WA (+57) 312 222 3377



REDACCIÓN VIAJAR