Crucero de lujo navegará por el río Magdalena desde diciembre del 2023

La firma de cruceros fluviales de lujo AmaWaterways anunció este jueves su asociación con Metropolitan Touring, reconocido operador turístico de Suramérica, para ofrecer una nueva experiencia de cruceros fluviales en Colombia, por el río Magdalena.



A partir de diciembre del 2023, los viajeros podrán disfrutar de experiencias en tierra y a bordo de este crucero fluvial ecológico, de suites y personalizado.



El nuevo programa de barcos y cruceros incorpora años de experiencia en diseño del presidente y cofundador de AmaWaterways, Rudi Schreiner, conocido como el Padrino de River Cruising, además de las décadas de experiencia de Metropolitan Touring en cruceros de expedición en las Islas Galápagos (Ecuador).



“Desde mis primeros días universitarios explorando el río Amazonas no he sentido la emoción de descubrir un nuevo destino tan rico en biodiversidad y cultura, como lo encontré en el río Magdalena en Colombia”, dijo Schreiner. Y agregó: "Estoy absolutamente cautivado por la rica historia, la vida salvaje y la cálida bienvenida que les espera a nuestros huéspedes cuando nuestro íntimo barco de suites zarpe en diciembre del 2023".



Por su parte, Paulina Burbano de Lara, directora ejecutiva de Metropolitan Touring, indicó que “Colombia siempre ha sido un país cercano a mi corazón y cada viaje que he hecho al Magdalena durante muchos años ha estado lleno de experiencias asombrosas que afirman mi vida y que me tocaron el alma. Por lo tanto, encontrar el socio adecuado para desarrollar la primera experiencia de crucero por el río ecológico en Colombia fue de suma importancia para mí y para nuestra empresa ”.



"Sabemos que Rudi, Kristin y todo el equipo de AmaWaterways comparten nuestra pasión por el río Magdalena y estamos encantados de que juntos crearemos experiencias innovadoras y enriquecedoras para los huéspedes", afirmó.



Los huéspedes podrán elegir entre dos itinerarios de siete noches con programas terrestres previos y posteriores al crucero para explorar el río y adentrarse en el vibrante patrimonio cultural y natural de del país.



Acompañados por un equipo capacitado, que incluirá un gerente de bienestar a bordo, los viajeros del crucero disfrutarán conexiones profundas con la naturaleza, la vida silvestre, la cultura, los sabores y la gente locales, así como actividades como kayak, caminatas y observación de aves.



“Aprovechando la experiencia de cada compañía, AmaWaterways y Metropolitan Touring han creado juntos un programa único de cruceros fluviales y terrestres que sumergirá a los viajeros en la belleza del 'río de los mil ritmos' ", dijo Camilo Calderón, gerente general de Metropolitan Touring Colombia.



“Nuestros huéspedes disfrutarán de las comodidades modernas de un crucero fluvial de primer nivel, con experiencias exclusivas y un servicio incomparable, sellos distintivos de ambas compañías, en el corazón mismo del alma de Colombia”, agregó.



“Es increíblemente emocionante poder lanzar un nuevo destino de cruceros fluviales como Colombia, con una historia tan colorida y antecedentes artísticos”, dijo Kristin Karst, vicepresidenta ejecutiva y cofundadora de AmaWaterways.



“Celebramos 19 años creando auténticas experiencias de cruceros fluviales en Europa, Asia y África y ahora, con nuestro socio de destino reconocido mundialmente, Metropolitan Touring, podremos ofrecer a nuestros huéspedes la oportunidad de explorar un cuarto continente mientras descubren el joyas escondidas de Colombia a lo largo del majestuoso río Magdalena ", afirmó.



Los itinerarios específicos están en desarrollo en este momento. En próximas semanas se conocerán más detalles sobre el nuevo crucero

