Crucero de Disney embrujará con primer bar temático inspirado en La Mansión Encantada

La compañía Disney Cruise Lines anunció que su crucero "Disney Treasure" aterrorizará a los pasajeros en 2024 con un nuevo espacio: Haunted Mansion Parlor, un bar completamente nuevo inspirado en la icónica atracción "The Haunted Mansion" ("La mansión encantada") de los Parques Disney.





"Los mortales tontos disfrutarán de animados cócteles artesanales entre 999 lugares felices por primera vez en este nuevo lugar a bordo" del Disney Treasure, cuando zarpe en diciembre de 2024, señaló la compañía en un comunicado.



"Se trata del primer bar temático del mundo basado" en esta atracción y "sabemos que los seguidores estarán muy emocionados, ya que es una de las más queridas y conocidas de los Parques Disney", señaló el gigante del entretenimiento.



"El esta experiencia única", los visitantes del bar participarán en un nuevo capítulo de "The Haunted Mansion" centrado en la historia de "un jovial capitán que ingresa en el reino fantasmal después de una desastrosa cena con su amada prometida".



Una experiencia temática con una "antología de ilusiones en el escenario" que sumergirá a los invitados en la misteriosa historia de "La mansión encantada", donde se podrá disfrutar también del arreglo musical inspirado en la partitura original de la atracción arreglada y adaptada por el compositor Shruti Kumar y Walt Disney Imagineering.



Los personajes de "The Haunted Mansion" saldrán a "socializar de maneras misteriosas" con los visitantes. El lugar preservará el "estilo artístico nostálgico del clásico original de los Parques Disney de 1969" y, fiel a la atracción original, Haunted Mansion Parlor combinará el humor con el carácter distintivo de este relato de terror de Disney, agregó.



El diseño de Haunted Mansion Parlour evocará un "salón de primera clase de los cruceros clásicos de la época dorada", e incluirá "homenajes a las atracciones de los Parques de Disney", desde el clásico papel de tapiz morado enmarcado con acabados de madera hasta un reloj de sobremesa encima de una acogedora chimenea y un distintivo sillón morado escondido en una esquina. Los visitantes también encontrarán algunas "caras macabras nuevas en una galería de retratos que representan a los propios residentes fantasmales del Tesoro de Disney".



Entre los cócteles y combinados embrujados que ofrecerá el bar figuran el Sympathetic Libation (con naranja y cereza ácida), The Ghoulish Delight y "una versión espeluznante de la margarita clásica", que contendrá "un mensaje secreto que solo es revelado por una luz negra". El bar también ofrecerá una gama exclusiva de artículos para el hogar embrujados y "recuerdos espeluznantes en las tiendas de bordo del Disney Treasure".



EFE