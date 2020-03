Crucero afectado por coronavirus preparado para desembarcar en EE.UU.

Miles de personas que se encontraban varadas en un crucero frente a California debido a un brote de coronavirus comenzarán a desembarcar el lunes en un proceso que los funcionarios dijeron que será "sin precedentes y difícil". "Llegará a Oakland alrededor del mediodía de hoy (lunes)", dijo el portavoz del puerto.

Se instalaron cercas en el puerto de Oakland y se coordinaron los autobuses y vuelos para transportar a los más de 2.000 pasajeros que entrarán en tratamiento, serán puestos en cuarentena o devueltos a sus países de origen en el caso de los ciudadanos no estadounidenses.



Los canales de televisión local mostraron imágenes de tiendas de campaña instaladas en el muelle y de una línea de baños portátiles, mientras los funcionarios se preparaban para la operación. "El desembarco comenzará en orden de prioridad, según lo definido y dirigido por las autoridades estatales y locales", dijo Princess Cruises en un comunicado en su página web.



"La Guardia Costera de Estados Unidos enviará equipos de Servicios de Salud y Humanos de California para ayudar con el operativo médico, la detección y las entrevistas, y priorizará a aquellos que requieren cuidado intensivo. Para evitar demoras, se realizarán pruebas cuando los pasajeros lleguen a su destino", agregó. Los pasajeros que no requieran cuidados intensivos serán puestos en cuarentena durante 14 días en bases militares estadounidenses.



La compañía dijo que la tripulación permanecería a bordo después de que los pasajeros hubieran desembarcado y que el barco saldría de la bahía de San Francisco. También dijo que todavía se estaba trabajando en un plan para la cuarentena de la tripulación.



Volviéndose "loca"

Margaret Bartlett, una mujer británica de 77 años que estaba confinada en una cabina sin balcón en el barco le dijo a la BBC que se estaba "volviendo loca". "La comida está podrida y es terrible y tenemos que pelear por ella, no es suficiente", se quejó esta mujer de Lancashire, quien dijo que un pasajero a 10 cabinas de distancia de ella murió. Los oficiales médicos abordaron el barco el domingo por la noche para adelantarse a un proceso que el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que llevaría "de dos a tres días".



"Todavía estamos resolviendo la enorme complejidad de asegurarnos de preparar el sitio y ... prepararnos para cualquier cambio rápido de planes", dijo el domingo por la noche. El presidente Donald Trump dijo el viernes que preferiría mantener a los pasajeros confinados en el barco porque dejarlos ir aumentaría la cantidad de infecciones en Estados Unidos.



AFP