Allá en Egipto, caminando entre las Pirámides, los templos y las tumbas le escuché a un beduino una frase lapidaria: "El hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides".



La soltó con total naturalidad como quien saluda y dice simplemente: buenos días. Me gusta ir a San Agustín (Huila) y dialogar con las estatuas y preguntarles sobre los hombres y las cosas que se han sucedido en el país desde hace cientos de años.



Lea además: (El viajero colombiano que quiere recorrer a pie nueve páramos de Colombia: lleva cinco)

Tengo una obsesiva veneración por los cementerios. Así he recorrido el Père Lachaise de París, el más famoso del mundo, con más de 200 celebridades allí enterradas. Yo miraba sus tumbas y recordaba sus gestas que han llenado la historia de las guerras, de los imperios, del arte, de la literatura, del deporte y me he dicho: Sic transit gloria mundi. He visitado el cementerio más bello del mundo, el Staglieno de Génova, Italia.



Al mundo de los faraones y a Egipto les dio vida un río, el Nilo, de cuyas crecientes ricas en abonos y nutrientes ha vivido y se ha alimentado el país. En varios de los templos construidos en las márgenes del río, los egipcios construyeron y todavía se conservan los nilómetros, para medir los caudales del río.



También nuestro ‘Yuma’, nombre que le daban los nativos al río Magdalena y que nace en el Parque Nacional del Puracé, ha sido el cordón umbilical del país y dio vida a la civilización de San Agustín y sigue dando vida a todas las poblaciones ribereñas hasta su desembocadura en el mar Caribe.



En la lista, que muchas veces me solicitan los colombianos sobre los países cuya visita se debe priorizar Egipto ocupa el primer lugar. Los monumentos que quedan de las dinastías egipcias y la importancia que este país ocupa en la génesis de la cultura del mundo lo acreditan como destino preferente para todos los amantes de la belleza, del arte y de la historia en el planeta. De igual manera, San Agustín, el conjunto monumental más espectacular que poseemos de nuestro pasado, debe figurar en la mira de todos los colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Las tumbas más gigantescas del mundo. Foto: Andrés Hurtado

Tanto el mundo faraónico como San Agustín se constituyen como una larga, silenciosa y necesaria meditación sobre la muerte, destino final e inaplazable de todos los humanos.



En mis recorridos por todo el planeta he llegado a la conclusión de que los pueblos que han privilegiado en su cultura, en su actuar y devenir, el culto a la muerte, son las que sobreviven y pasan al más allá sobre la faz de la tierra y, cosa admirable, se convierten en motivo de admiración y turismo.



Por el contrario, las culturas o mal llamadas civilizaciones cuyo trascurrir sobre el planeta es una larga peregrinación sobre el consumismo, el momento presente y los valores superficiales, apenas sobreviven en los libros de historia y no son objeto de admiración ni profundo estudio. El mundo faraónico, siempre preocupado por el más allá y sus implicaciones funerarias, es hoy merecida meca del turismo mundial.



El universo que poseemos hoy en la estatuaria de San Agustín está centrado en las maravillosas tumbas dispersas en toda la región del Alto Magdalena con centro en el pueblo de San Agustín.



Lea también: (El turismo masivo hace erupción en el monte Fuji: aumenta el riesgo de accidentes)



No culpo a Spengler y a Toynbee, los grandes filosofadores sobre la historia como ciencia, cuando dijeron que el siglo eje de la historia no es el siglo primero, el de Cristo, como comúnmente se sostiene, sino los siglos sexto y quinto antes de Cristo porque en ellos vivieron y cambiaron la historia Pericles, el legislador de Atenas y constructor del Partenón; Buda cuya influencia abarca toda del Asia; Confucio y algunos profetas hebreos.

Facebook Twitter Linkedin

Conjunto de estatuas y de tumbas en San Agustín (Huila), cerca del nacimiento del río Magdalena. Foto: Andrés Hurtado

Vivo cargado de motivos contra los dos pensadores porque no dijeron que en esa misma época tuvo su máximo apogeo una civilización portentosa que dejó impresionantes monumentos funerarios en piedra y que habitó en el alto Valle del río Magdalena, hoy república de Colombia, civilización llamada San Agustín. Y no lo dicen ellos, sencillamente porque para muchos colombianos, desgraciadamente San Agustín no les dice nada. ¿Cómo queremos que otros nos valoren si nosotros mismos no nos valoramos?



Volviendo a Egipto, uno de los recuerdos más emocionantes de los turistas es el crucero del Nilo, visitando los templos levantados a sus orillas: Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo, entre otros, hasta llegar a Asuán, donde hay varios. Los cruceros, que tienen nombres sugestivos como Ramsés II, Tutmosis III, hacen su paso por las esclusas del río.



En buena hora en Colombia el Gobierno tiene la idea de restablecer la navegación total del río Magdalena, que fue la arteria de la patria durante la Conquista, la Colonia y la Independencia, y fundar una línea de cruceros de lujo para el turismo fluvial.



ANDRÉS HURTADO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO