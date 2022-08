“Más fuerte”, se escucha en la multitud. “Qué viva el Llano”, grita alguien en el público. La música llanera está en su máximo esplendor y se aproximan más de 140 grupos de bailarines zapateando. La Avenida 40 y la calle 15, una de las más importantes de la ciudad de Villavicencio, está a reventar, esperando el inicio de la versión número 54 del Festival Internacional del Joropo, realizado durante los últimos cinco días en el Meta.

Era sábado. El calor, como es costumbre al mediodía en la capital del Meta, estaba en su momento más álgido. Pero eso no fue impedimento para que cientos de turistas arribaran a Villavicencio para observar el Joropódromo.



"Siempre encuentro en la región de la Orinoquía un escenario de riqueza absoluta al encontrar en sus planicies los ríos que provienen de los Andes. Eso sumado a el colorido folclor y cultura de esta tierra maravillosa, fueron motivos suficientes para disfrutar por tres días del Festival Internacional del Joropo donde la fiesta es criollita en el paraíso que tiene sus puertas abiertas en Villavicencio”, reflexiona José González, turista bogotano.



El Joropódromo, sin miedo a la equivocación, es la máxima expresión de la cultura llanera. Más de 3.000 bailarines, entre niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, retumbaron la tierra con sus zapateos (seguidilla de movimientos de pies al ritmo de la música). Provenientes de diferentes ciudades y pueblos del Meta, los bailarines estaban contentos de demostrarle al país y al mundo su cultura, su baile, su sabor…

Más de 3.000 bailarines participaron del joropódromo. Foto: Diego Caucayo

El inverno no da tregua en el país. Y en Villavicencio no fue la excepción. El agua llegó y cubrió el iluminado cielo de Villavicencio de un color gris, opaco. Llovía de manera descomunal. Pero eso no fue problema. Los bailarines seguían allí. Intactos. El agua cubría hasta sus rodillas e, incluso, una parte de la vía por donde bailaban se partió.

Bailarines cubiertos por la lluvia. Foto: Diego Caucayo

Los asistentes reconocieron el talento de los bailarines y ovacionaron a cada grupo que pasaba por la tarima a demostrar sus dotes artísticos. Ese fue el inicio del Festival Internacional del Joropo.

Música llanera

En las noches, principalmente del sábado y del domingo, se organizaron conciertos gratuitos de la talla de cantantes como El Cholo Valderrama y Reynaldo Armas, quienes con sus canciones Mi Caballo y Yo, y De qué tamaño es tu amor -respectivamente- ratificaron la importancia de la cultura llanera a través de la música.

Jhon Onofre también participó con sus canciones durante el festival. Foto: Diego Caucayo

En esos escenarios también hubo espacio -como es tradición- para la elección de la señorita Joropo. Primero se seleccionó a nivel nacional y para ello las candidatas debían, entre otros requerimientos, mostrar sus habilidades en el joropo.



Un jurado las calificaba. En esta oportunidad, la señorita Huila, Alejandra Arévalo Solano, fue la elegida entre 11 candidatas nacionales. Luego, el domingo, se realizó la coronación a nivel internacional. Arévalo también fue la ganadora y entre nueve candidatas se coronó como la nueva Reina Internacional del Joropo.

Alejandra Arévalo Solano, nueva reina Internacional del Joropo. Foto: Diego Caucayo

Jinetes y caballos, la autenticidad

No es un secreto: los caballos, los jinetes, los sombreros y las herraduras es -de lejos- lo más auténtico que un turista puede apreciar de la cultura llanera, por eso durante el festival se realizan diferentes competencias.



Una de las más interesantes, quizá, fue el séptimo Mundial de Aparte y Encierro de ganado. Equipos de a tres caballistas deben separar a tres reses marcadas con un mismo número. El jurado, segundos antes de iniciar, anuncia los números que se deben encerrar. No es un deporte sencillo. Se requiere de mucha habilidad, porque las reses se deben buscar en un grupo de 30, sacarlas y llevarlas a un corral, que está al otro lado del campo de competencia.

Participantes del séptimo Mundial de Aparte y Encierro de ganado. Foto: Diego Caucayo

Esto se debe realizar en el menor tiempo posible. Un equipo, de Colombia, logró hacerlo en 30 segundos. Había participantes de Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, entre otros países.



Por otra parte, está el coleo de toros. Es un deporte ganadero que consiste en derribar al animal tomándolo desde la cola. Entre más vueltas dé en el piso, mayor es el puntaje. Es un deporte veloz, que requiere de mucha astucia y fuerza del caballista. Sin embargo, es una práctica que, para algunas personas, no es fácil de apreciar.



"Para mi el coleo significa tradición, cultura, pasión por el Llano y por sus costumbres. Es muy bonito y es el deporte que me apasiona practicar porque me gusta estar en los lomos de un caballo", relata Sofía Zapata, de 15 años y única mujer participante de estas justas durante las festividades.



Zapata se destaca por su participación en este deporte. Hace poco se coronó campeona del torneo 'Campeón de Campeones' en la categoría aficionada, que se realizó en Acacias, Meta. "Me siento muy orgullosa de haber representado a las mujeres, ya que por diferentes razones no hay mucha participación de nosotras en estos torneos. Yo vivo en una finca, lo que me hace más fácil el entrenamiento y mi papá, Mario Zapata, es mi entrenador", cuenta la joven.

Participantes en el torneo de coleo. Foto: Diego Caucayo

Mujeres, protagonistas

Por primera vez en su historia, el evento rindió homenaje a una mujer: Luz América Rey Sierra, una de las gestoras y artistas del folclor llanero más representativas del departamento, hija de Gil Arialdo Rey y sobrina del Luis Ariel Rey, grandes expositores de este género.



En diálogo con EL TIEMPO, la homenajeada habló sobre el reconocimiento. “Me siento muy contenta y orgullosa desde que recibí la noticia. Creo que esto es una oportunidad para las mujeres de mi departamento, porque nunca se había reconocido esa labor (…) También es una oportunidad para los gesteros culturales, porque siempre se ha homenajeado a cantantes y a músicos. Entonces, este perfil que tengo, porque soy cantante, emprendedora, directora de escuela y maestra, permite abrir la talanquera para que otros países sean reconocidos”, cuenta Luz América.



La homenajeada explicó cómo ha sido su trabajo como gestora cultura. “Tenemos cuatro líneas de acción: formativa, difusión, investigación y emprendimiento. En la primera tenemos una escuela de formación para que niños se capaciten desde los cuatro años en joropo, canto e instrumentos. En cuanto a la línea de difusión hemos podido circular el talento infantil de nuestras agrupaciones en Estados Unidos, Canadá, México y Venezuela, al igual que ciudades del país. En la parte de investigación tenemos una colección de cuadernos y cartillas llamada el ABC de nuestra tierra llanera, enfocada a la primera infancia. Y en la parte de emprendimiento tenemos una tienda llanera llamada mundollanero.com en la cual trabajamos con productores locales”, cuenta Luz.

Gastronomía

Según estimaciones de la Gobernación, en Villavicencio estaban operando más de 40 asaderos durante el festival. La carne, entonces, es y será el plato predilecto de la región. Se destacan platos como carne a la llanera, mamona, churrasco, ubre y caporal. También se recomienda el amarillo, que es una sopa a base del pescado más popular de la región.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

​SUBEDITOR VIDA DE HOY

FOTOS: DIEGO CAUCAYO

Con invitación de la Gobernación del Meta