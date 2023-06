Croacia es un país de Europa Oriental, el cual comparte frontera marítima con Italia. Además se caracteriza por su arquitectura renacentista, su gastronomía, diversos museos y la belleza de sus ciudades, por ello, es uno de los lugares preferidos para los turistas.



Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes a la hora de embarcar este viaje desde Colombia es: ¿puedo viajar con solo pasaporte?



Pues bien, según el portal de la Cancillería, el 25 de abril de 1995, Colombia y Croacia establecieron relaciones diplomáticas y se decretó que no es necesaria la visa para los colombianos que quieran ingresar a la República de Croacia -durante estadías de corta duración-.



Además, según el portal mencionado, Colombia no cuenta con representación consular residente. “Las funciones consulares las ejerce la oficina a cargo de las funciones consulares de la Embajada en Viena”, concluye la página.



Cabe resaltar que, el acuerdo de exención de visa suscrito con la Unión Europea permite a los colombianos viajar como turista no solo a Croacia sino a 26 países de Europa. Los países que no se encuentran en el acuerdo son: Irlanda y Reino Unido.



Por otro lado, la estancia permitida para turismo tiene un tiempo máximo de 90 días, continuos o no, dentro de un periodo de 180 días. Sin embargo, la visa de corta estadía no otorga el derecho automático de entrada y estancia a todos los 26 países, ya que, los estados pueden decidir sobre el ingreso de un extranjero en su territorio.



Algunas de las visas que puede solicitar para viajar desde Colombia a Croacia

Asimismo, si su objetivo es permanecer más de tres meses deberá solicitar una visa Schengen, la cual otorga el permiso de las autoridades para que pueda transitar libremente por el territorio de su solicitud.



Otra opción es solicitar la visa de estudiantes o el visado nacional, el cual se concede a determinadas personas que deban estudiar, trabajar o residir permanentemente en uno de los países del Espacio Schengen. Además, existen visados de validez territorial limitada, el cual se expide en casos concretos relacionados con fines humanitarios.



No obstante, según blogs especializados, para estos trámites deberá presentar la documentación solicitada- según el tipo de visa- y la falsificación o la falta de certificados son algunas factores para que la visa sea rechazada. Tampoco puede tener antecedentes judiciales por lo que, haber violado la ley impide la visa.



