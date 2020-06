'Es necesario reiniciar el servicio de clubes sociales y deportivos'

Los clubes sociales y deportivos del país, que emplean a más de 10.000 personas y mueven cerca de 600 mil millones de pesos al año, enfrentan problemas de liquidez por cuenta de la pandemia de covid-19, explica Rafael Blanco, presidente de la Asociación Colombiana de Clubes sociales y deportivos (Asocolclubes).



Desde que suspendieron sus servicios hace tres meses, las 40 organizaciones que hacen parte de Asocolclubes han tenido que reducir nóminas o suspender temporalmente contratos de sus empleados.



(Podría interesarle: EL TIEMPO gana Premio Nacional de Periodismo ‘Minería bien hecha’)

“Los clubes dejaron de recibir los ingresos por alimentos, bebidas, deportes, peluquería, bienestar, cuidado personal, alojamiento, realización de eventos, etcétera. Adicionalmente, muchos redujeron a sus socios la cuota mensual de administración. Sin duda, las implicaciones en el flujo de caja han sido significativas y algunos, ya tienen importantes problemas de liquidez para atender sus gastos fijos”, dice Blanco.



Para evitar una crisis mayor y evitar tomar decisiones “más drásticas”, medidas como mantener la disminución en el porcentaje de cotización a pensiones, prolongar por unos meses más el apoyo al pago de la nómina y continuar el acceso especial a líneas de financiación podrían ser de gran ayuda.



(Lea también: Liderazgo en tiempos de pandemia: la apuesta de Origen por el país)

Los clubes dejaron de recibir los ingresos por alimentos, bebidas, deportes, peluquería, bienestar, cuidado personal (...) muchos redujeron a sus socios la cuota mensual de administración FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, la prioridad para la asociación, que congrega a clubes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Montería, Tunja, Armenia, Neiva, Popayán, Pasto, Girardot y Anapoima, es acelerar la autorización para reiniciar actividades con los protocolos requeridos para esto.



Rafael Blanco habló con EL TIEMPO sobre la crisis que atraviesan y las peticiones que tienen para el Gobierno.



A raíz de la crisis, ¿han tenido que suspender contratos o despedir al personal?



Los clubes generan entre contratos directos e indirectos más de 10 mil empleos y apoyan a múltiples fundaciones (el 60 por ciento apoya a fundaciones sociales en educación y salud).



Muchos han podido todavía sobrellevar la situación sin despedir personal, pero entre más días continúen cerrados, será más difícil. Algunos ya se vieron obligados a reducir la nómina o a suspender temporalmente contratos. Pero le aseguro que tenemos el firme propósito de buscar la continuidad y supervivencia, y evitar que nos veamos abocados a medidas más drásticas.

¿Cuáles son los problemas que han enfrentado en esta pandemia?



Además del económico, por la sustancial disminución de ingresos, la inconformidad de muchos socios. Algunos se han retirado por no prestarles el servicio durante un tiempo prolongado. También, varios de los socios, familias y empresas, como parte de las consecuencias de la covid-19, carecen de recursos para pagar sus obligaciones con los clubes.



Los miembros de los clubes y sus familias requieren espacios para, con los protocolos debidos, hacer ejercicio, practicar deportes, desestresarse, entretenerse y en general contrarrestar en un lugar seguro la presión que significa un largo confinamiento como el que hemos tenido que vivir. Los clubes, que no son entidades con ánimo de lucro, además de generar empleo y bienestar a sus empleados a través de sus fundaciones, facilitan un estilo de vida sano para niños y adultos. y son propicios para mantener la salud física y mental.



Adicionalmente, los proveedores de los clubes, que son muchos y de diferente naturaleza, han dejado de comercializar con ellos sus productos y servicios, con los perjuicios que se tienen en toda la cadena de suministros.



¿Cómo han lidiado con esos problemas?



Un número importante de clubes han recurrido a los domicilios para compensar en algo la pérdida de ingresos, pero el porcentaje que en la práctica se ha logrado por este concepto es muy pequeño frente a la venta total de alimentos que se tenía.

¿Qué necesidades tienen que suplir en este momento?



Se requieren recursos económicos para atender los pagos, que se deben hacer independientemente de que no se esté prestando servicio: la nómina, el mantenimiento de las instalaciones con el fin de evitar su rápido deterioro, administraciones, servicios públicos, cuentas por pagar, impuestos…



¿Qué alivios les ayudarían a enfrentar mejor la crisis?



Mantener la disminución en el porcentaje de cotización a pensiones, prolongar por unos meses más el apoyo al pago de la nómina y continuar el acceso especial a líneas de financiación.



Igualmente, resultaría útil ajustar aún más el calendario de los diferentes tributos (por ejemplo, la retención en la fuente, el ICA, el predial, el IVA de las cuotas de sostenimiento y el beneficio del no cobro del ICO extenderlo a todas las actividades económicas relacionadas con alimentos y bebidas que cobijan a los clubes).



De otro lado, lo esperado es que las cuotas de administración de los clubes estén exentas de IVA mientras no estén funcionando en condiciones normales.



¿Están en conversaciones con el Gobierno para recibir algún tipo de ayuda?



Se ha tratado el tema con algunas autoridades relacionadas con la salud, con funcionarios nacionales y con mandatarios locales. En general se tiene voluntad para apoyar y evitar que en lo sucesivo se pierdan empleos, se aumente la deserción de socios y se tenga que cerrar clubes en varias regiones del país. Si no nos dejan reabrir el caos podrá ser muy grande en términos de empleo, recreación y salud mental.



¿Cuál es la prioridad en este momento?



Acelerar la autorización para que con los protocolos de bioseguridad que corresponden se reinicie el servicio de clubes sociales y deportivos. En términos generales ellos tienen instalaciones amplias en sus áreas físicas y al aire libre, lo cual facilita todas las medidas de precaución debidas para la protección de socios y empleados.

REDACCIÓN VIDA