La Semana Santa, como suele suceder anualmente, es un medidor del comportamiento turístico en Colombia, sector que venía de registrar cifras históricas al finalizar el 2022.



Al iniciar este año, sin embargo, la situación financiera de Ultra Air y Viva Air -aerolíneas que tenían el 18,5 por ciento del mercado- vaticinaban lo que sería una crisis aérea e impactarían negativamente lo que se había logrado el año pasado en el sector.



En efecto, el cese de operaciones de estas aerolíneas impactó el turismo de lugares como San Andrés y Providencia, en donde se perdieron cerca de 60.000 millones de pesos durante la Semana Santa por la carencia de turistas, según Juan Enrique Archbold Dau, secretario de Turismo departamental.



Destinos como Caldas (-55,62 puntos porcentuales), Huila (-18), Risaralda (-14,6) y Cauca (-13,04), entre otros, presentaron una tasa de ocupación inferior a la Semana Mayor del 2022, según un reporte de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).



En general, el reporte de Cotelco dice la ocupación hotelera en el país estuvo entre 43,2 % y 51,3 % lo que significa una disminución entre 7,4 y 15,5 puntos porcentuales respecto al año 2022.



Solo 17 mil personas ingresaron a la Isla en Semana Santa. Foto: Melissa Múnera Zambrano

En entrevista con este diario, José Andrés Duarte, el presidente ejecutivo de Cotelco, explicó un factor que estaría afectando la ocupación hotelera. "La tasa de interés del Banco de la República sigue siendo costosa para el consumidor que hoy financia sus viajes a través de créditos y obviamente se le hace más oneroso", detalló Duarte.



Esto, explica el gremio, sumado al "aumento en el IVA del 0 al 19 por ciento en servicios de alojamiento y hospedaje, y del 5 al 19 por ciento en tiquetes aéreos, además del impacto negativo que deja hasta el momento el cierre de la aerolínea Viva Air, sumado al cese de operaciones de Ultra Air".

"Este efecto negativo se viene presentando desde inicios del año; entre enero y febrero de 2023 se observaron comportamientos negativos en la tasa de ocupación en ocho regiones del país versus el mismo periodo del año pasado aún marcado por pandemia", agregó Duarte

'Pasajeros de avión aumentaron'

Pese al efecto negativo de la ocupación hotelera durante esta Semana Santa, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, informó que los viajeros en aerolíneas aumentó en 4,95 por ciento respecto al 2022. Específicamente, en 2022 se movilizaron 916.551 pasajeros, mientras que en 2023, 961.895.



Para realizar esta medición, el Ministerio de Comercio procesó datos de las aerolíneas Avianca, EasyFly, Latam, Satena y Wingo, que fueron las que más movieron pasajeros durante esta Semana Santa.



EL TIEMPO consultó a la Aerocivil para conocer cómo se explica dicho crecimiento, teniendo en cuenta el cierre de estas aerolíneas.



Aseguraron que la cifra es real, teniendo en cuenta que "el mercado aéreo está creciendo casi al 14 por ciento anual después de pandemia y porque gran parte de las operaciones de Viva y Ultra las asumieron Avianca, Latam, FAC, etcétera", detalló la entidad.



Usuarios protestando en el aeropuerto El Dorado han protestado por las cancelación de vuelos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Si no hubieran dejado de operar (Ultra Air y Viva Air), solo la movilización en la Semana Santa hubiera superado fácilmente el 20 por ciento de incremento", explicó la Aerocivil.



Y agregaron: "En (Aeropuerto) El Dorado, por ejemplo, las operaciones no han bajado el promedio de 600 diarias, con o sin Viva o Ultra".



Ahora bien, el Gobierno nacional confirmó que el salvavidas del turismo en la Semana Mayor fue el transporte terrestre, pues desde el viernes 31 de marzo al 9 de abril se movilizaron 3'405.957 pasajeros, un 2,28 por ciento más que en 2022, año en el que se movilizaron 3'329.952 pasajeros, según datos del Ministerio de Transporte.



La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que las vías que mayor tránsito tuvieron fueron la Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, Autopista Pacifico 1 y 2, Autopista al Mar 2, IP Malla Vial del Meta y la Ruta del Sol 3.



En estos trayectos ocurrieron aumentos del tránsito entre el 30 y 60 por ciento con respecto a la movilización de vehículos para la misma temporada del año anterior.

La Terminal de Transporte Terrestre de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Y entonces, ¿en dónde se hospedaron los turistas?

Teniendo en cuenta estos balances y el comportamiento del turismo en Colombia en los últimos años, expertos en el sector reflexionan sobre la forma cómo los turistas nacionales se están hospedando.



"Si cae la hotelería pero el Gobierno dice que aumenta el número de viajeros nacionales por avión, es porque claramente los turistas se están hospedando en distintos lugares (...) No hay otra explicación diferente a que los colombianos están migrando hacia otros modelos de hospedaje, como Airbnb, apartahoteles, rentar casas o arrendar apartamentos", apunta a EL TIEMPO Natalia Bayona, directora de Innovación, Transformación Digital e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT).



En una opinión similar se encuentra Juan Carlos Vélez, expresidente de Anato: "Hay muchos factores que a mi modo de ver impactaron en la ocupación hotelera en destinos turísticos tan relevantes como es la Costa Atlántica o San Andrés. Los bloqueos del Bajo Cauca impidieron el flujo de viajeros en carro desde el interior del país. Algo impactó también el cese de operaciones de Ultra y VIVA. Y en el caso de San Andrés, la disminución de operaciones aéreas a ese destino que ya se presentaba de manera severa antes de la crisis de Ultra y VIVA. Y por último siento que hay un gran crecimiento de Airbnb en detrimento de los hoteles".



"Las infraestructuras hoteleras para el turismo de sol y playa, que es cerca del 60 por ciento del turismo en el mundo, seguirán teniendo una participación muy activa en este sector, así como también en el alojamiento del turismo de negocios, pero indudablemente las aplicaciones, como Airbnb, empiezan a impactar lo relacionado con el alojamiento de viajeros", agregó a este diario.



Entre tanto, José Andrés Duarte, el presidente ejecutivo de Cotelco, indicó que ha tenido conversaciones con el ministro de Comercio sobre la hotelería informal.



"Lo que estamos viendo nosotros desde enero en la caída en la ocupación, que se está registrando precisamente por el IVA del 0 al 19 por ciento en el alojamiento y hospedaje, clarito se lo hemos dicho al ministro (Germán Umaña Mendoza) y a su equipo: mucho de lo que se pudo haber movilizado está permitiendo otras alternativas informales que no están tributando, donde no se cobra ese IVA del 19 por ciento", explicó Duarte, advirtiendo que esta discusión se debe seguir planteando sobre la mesa.

Difícil medición

A finales del año pasado, el gobierno del expresidente Iván Duque fijó vía decreto nuevas medidas para los operadores de plataformas tipo Airbnb en Colombia. Según los ajustes, este tipo de herramientas tecnológicas deben exigirle a los prestadores de servicio de alquiler el RNT (Registro Nacional de Turismo). En su momento, la decisión fue celebrada por las agencias de viaje y hoteleros en la búsqueda de un sector más equilibrado.

Facebook Twitter Linkedin

Airbnb ubicado en Rionegro. Foto: Airbnb

Sin embargo, las autoridades turísticas han elevando su voz afirmando que se debe determinar "cómo es posible verificar quiénes se están postulando para su RNT bajo una categoría de prestador y que sea realmente un prestador. Y dos, las ofertas turísticas también están las redes sociales y WhatsApp y que necesariamente no tienen Registro Nacional de Turismo".



Un reporte entregado a EL TIEMPO y basado en el Registro Nacional de Turismo (RNT) –registro público en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia–, señala que hasta agosto de 2022 se realizaron 11.776 inscripciones RNT de hoteles en el país, lo que significa un total de 436.478 de camas.



Los datos, detalla el reporte, representan una variación de 5, 14, 17 y 8,66 por ciento al comparar con los valores de 2021 (11.160), 2020 (10.314) y 2019 (10.837), respectivamente.



Las estadísticas hacen parte de la subcategoría hoteles (desagregación de la categoría establecimientos de alojamiento) y fueron entregadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Dane.



La mayoría de los registros de los hoteles se encuentran distribuidos en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cali y Bucaramanga. Destinos, de hecho, que coinciden como las más visitadas por los turistas extranjeros entre enero y julio del 2022, según ProColombia y Migración Colombia.

¿Qué dicen las plataformas tecnológicas?

EL TIEMPO se comunicó con Booking.com para conocer las cifras de reservaciones de hospedaje durante la Semana Santa, pero aseguraron que "por políticas" de la empresa "no comparten" esa información.



Por su parte, Airbnb sostuvo que se encuentra revisando sus estados financieros para poder dar con exactitud la cifra de reservaciones. Por el momento, la plataforma entregó los destinos más buscado durante la Semana Mayor: Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali, San Andrés, Barranquilla, Coveñas, Gaira y Guatape.



