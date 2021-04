Crece optimismo por reactivación del turismo mundial

El secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, anunció este lunes, en el marco de la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que España va a estar lista en junio para utilizar el certificado verde digital europeo y para decirles a todos los turistas del mundo que pueden volver a visitar el país.



En su intervención en el encuentro que reúne a más de 600 representantes del sector turístico privado y público, procedentes de 20 países, Valdés se congratuló por la "maravillosa" noticia de que los turistas estadounidenses vacunados podrán entrar en la Unión Europea (UE).



El sector reunido en Cancún cree que, a partir de ahora, habrá cada vez más noticias de este tipo, por lo que encara el futuro del turismo con más optimismo, dado que la clave para su recuperación está en contar con unas medidas homogéneas en todo el mundo, mientras se avanza en el proceso de vacunación.



De hecho, la vigésima cumbre del WTTC, considerada el primer gran evento del sector turismo en este año, se celebra bajo el lema "Uniendo el mundo para la recuperación".



La presidenta y consejera delegada del WTTC, Gloria Guevara, destacó que los líderes "más influyentes tanto del sector público como del privado" se reúnen cara a cara por primera vez en casi un año, mientras comienzan "un nuevo capítulo" en la recuperación pospandémica del turismo.

Guevara se ha mostrado convencida de que el turismo saldrá fortalecido de esta crisis y para acelerar su recuperación "necesitamos estar unidos y duplicar nuestros esfuerzos, levantando las restricciones de viajes e incrementando el ritmo de la vacunación".



Valdés ha hecho hincapié en que "no estamos ahora como en el verano pasado, estamos en una situación totalmente diferente", por lo que es el momento de ofrecer certidumbre a los turistas y darles una información correcta y seguridad de que pueden viajar y regresar a sus países, sabiendo lo que pueden esperar.



En su opinión, la reciprocidad se va a dar de una manera natural y es importante que las medias como el certificado digital se estandaricen porque si solamente lo utilizamos nosotros, pero a la vuelta a su país el viajero se encuentra con unas restricciones inciertas y que cambian de un día a otro, esto no va a ayudar para nada al turismo.



Muchos ponentes han coincidido en que este año la demanda nacional impulsará la recuperación y, en este sentido, según, el presidente de City Sightseeing Worldwide, Enrique Ybarra, una de las tendencias surgidas de la pandemia es viajar a lugares más cercanos e incluso hacer turismo en su propia ciudad.



La cumbre, en la que el WTTC se ha asegurado de que existan estrictos protocolos de higiene y salud de clase mundial para proteger a los participantes, allana el camino a otros eventos presenciales como la feria internacional de turismo Fitur entre los días 19 y 23 de mayo en Madrid.

EFE

