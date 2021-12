Pese a los avances que ha tenido la reactivación del turismo a nivel nacional e internacional existe una preocupación de cara a las restricciones que han adoptado distintos destinos para el ingreso de viajeros.



(Le puede interesar: Llegada de turistas internacionales al país, más alta que en el mundo).



“Sabemos que es fundamental establecer medidas que ayuden a mitigar el impacto sanitario que puede presentarse con la llegada de la variante ómicron, pero al no existir una estandarización en ellas, se están creando confusiones en los viajeros y dificultades para la planeación de sus viajes, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Por su parte, las organizaciones del transporte aéreo de Latinoamérica y el Caribe han solicitado que los países de la región se adhieran al Certificado Covid Digital Europeo con el objetivo de lograrse una sincronización en los requisitos de viaje y de igual forma facilitar las experiencias de viaje de los turistas.



De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, al primero de noviembre, 213 países contaban con algún tipo de medida; el 21 por ciento de ellos tenían cierres totales de fronteras; el 25 por ciento, cierres parciales, y el 52 por ciento,

cuarentenas y tests; mientras que Colombia, junto a Costa Rica, República Dominicana y México, son los destinos latinoamericanos que hoy no tienen restricciones.



(Además: Recuperación del turismo mundial todavía es lenta y frágil: OMT).



Por otro lado, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha enfatizado en que se ha demostrado que el cierre de fronteras no es una estrategia que funcione para evitar la propagación del virus, y sí una acción que está produciendo cansancio para los turistas y una demanda reprimida en los viajes.



Una opinión que va en línea con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta última, catalogando las restricciones como una manera de que, a futuro, los gobiernos no den a conocer la presencia de nuevas cepas en sus territorios.



(También: Destinos en Colombia para disfrutar los mejores alumbrados de Navidad).



“Las agencias de viajes han sido pieza clave para informar a los pasajeros los requisitos que deben tener en cuenta para viajar a los diferentes destinos, pero reiteramos la necesidad de una mayor ayuda por parte de los gobiernos internacionales, el Gobierno nacional y el ministerio de Salud para simplificar las condiciones para la circulación conservando las medidas de prevención. Esto, a su vez, nos permitirá brindar mayor confianza y seguridad a los turistas en esta temporada de fin de año que está próxima a iniciar”, concluyó la dirigente gremial.

Encuentre también en Viajar:

Viajes en bicicleta: cinco tendencias que recorren

Los 'free tours', una manera de conocer Cartagena a bajo costo