Prueba o no prueba: el dilema en los aeropuertos ante el covid-19

La exigencia o no de pruebas diagnósticas del coronavirus en las llegadas de los aeropuertos americanos es uno de los tantos motivos de discusión que ha suscitado la pandemia en cada país, en un continente que este viernes ya tiene 21.168.405 casos y 650.705 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Le sugerimos: Llegadas de turistas caerán un 50% globalmente en 2020 por la pandemia



Mientras en algunas ciudades y países se refuerza la idea de que se hace un mejor control exigiendo en las terminales aeroportuarias pruebas PCR negativas no superiores a 96 horas, en otros se implementan estrategias que involucran más a estamentos locales o regionales, como los seguimientos a viajeros cuando lleguen a sus destinos y establecimiento de redes de contactos.

La nota más alta en este aspecto la puso este viernes el estado estadounidense de Nueva York, cuyo gobernador, Andrew Cuomo, anunció que reforzará la presencia de la Guardia Nacional en los aeropuertos con el objetivo de evitar la llegada de personas contagiadas con el patógeno de cara a la Navidad.



También: Aerolínea Easyfly conectará a Ibagué, Cúcuta y Manizales con Cartagena



"Quiero que la gente sepa que esto es en serio", dijo Cuomo, quien explicó que los agentes tendrán la misión de comprobar que todo aquel que llegue a un aeropuerto de Nueva York ha dado negativo en una prueba, la cual los pasajeros deberán hacerse antes de viajar.

Colombia: puertas abiertas y vigilancia

Por otra parte, en Colombia sigue generando polémica la decisión del Gobierno de ya no exigir pruebas PCR a la llegada a los aeropuertos internacionales.



El director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño, señaló que "los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados a la covid-19.



De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-Mig". Asimismo, la cartera sanitaria advirtió que "las aerolíneas deberán informar a sus pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR)".



Lea: JetSmart lanza rutas directas de Bogotá y Cali a Antofagasta en Chile



La derogación del pedido de pruebas PCR en los aeropuertos colombianos se da en el marco de una serie de acciones que el Gobierno está tomando para recuperar la economía. Colombia tiene hasta el momento 1.117.977 positivos por el SARS-CoV-2 y 32.209 fallecimientos

Confianza y no más cuarentenas

El nuevo consejero delegado de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA), el brasileño José Ricardo Botelho, le dijo este viernes que la confianza del viajero de que no haya cuarentenas que retrasen su regreso y la armonización de medidas y de protocolos de bioseguridad son claves para impulsar la industria aérea y levantarla de la crisis.



Para Botelho, "si hay cuarentena" en el destino del viajero, una medida que han tomados muchos países y que "mata la demanda y la posibilidad del desarrollo del turismo", este, en muchas ocasiones, se decide por no viajar.



Tambien: Así deslumbró Machu Picchu en su reapertura como destino seguro



El directivo de la ALTA citó una encuesta reciente en la que el 86 % de las personas que han viajado en este momento de pandemia "se sienten seguros con toda la situación de nuestra cadena".

República Dominicana con un 79% menos de turismo extranjero

La incertidumbre a la hora de viajar por avión le ha pegado de lleno al turismo extranjero de República Dominicana, que se redujo en un 75,9 % en octubre pasado, en comparación al mismo mes del año anterior.



República Dominicana, que reabrió la llegada de vuelos internacionales desde julio, registra 129.300 casos y 2.261 pérdidas humanas por la covid-19.



El turismo aporta de forma directa cerca de un 7 % u 8 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, por lo que la crisis generada por el coronavirus ha tenido un fuerte impacto en el conjunto de la economía.

Delaware, modelo en EE. UU.

Una reducción en un 82 % la incidencia de la covid-19, la hospitalización en un 88 % y la mortalidad en un 100 % pueden producirse si se hace el confinamiento domiciliario, se usa apropiadamente el tapabocas y se aplica el rastreo de contactos como lo hace el estado de Delaware, según informaron hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



El estado, por medio de la División de Salud Pública (DPH, en inglés), respondió a la transmisión comunitaria en curso con la investigación de todos los casos identificados a partir de esa fecha.



De interés: Cinco playas del Caribe colombiano para visitar antes de fin de año



Dentro de sus estrategias, Delaware emitió órdenes de permanencia en el hogar desde el 24 de marzo al 1 de junio, impuso un mandato de uso de mascarillas desde el 28 de abril e inició el rastreo de contactos a partir del 12 de mayo.



Efe

Más noticias de Viajar

Los destinos de viaje que serían tendencia en Colombia para el 2021

Cruceros 'a ninguna parte', el plan de Singapur para atraer turistas

El encanto de Guanapalo, un lugar para sentir el Casanare