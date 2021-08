'Veremos una recuperación del sector hotelero en el 2023': Cotelco

Hasta finales de julio pasado, Ángela Patricia Lastra estuvo frente a la Dirección Ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). A comienzos de agosto asumió el reto de presidir el gremio hotelero, en remplazo de Gustavo Toro, en una etapa crítica de reactivación para el sector turístico colombiano.



(Le puede interesar: La ocupación hotelera del primer semestre cerró en 31 por ciento).

"Quienes trabajamos en turismo, y más aún en hotelería, somos conscientes de los compromisos que adquirimos, por vocación; aunque sabemos a qué horas entramos pero no a qué horas terminamos, vale la pena cuando vemos la alegría y satisfacción de los clientes. Soy apasionada por lo que hago", dice Lastra.



La presidenta del gremio se refiere al estado del gremio y las perspectivas de recuperación.

¿Qué representa la industria de viajes y turismo para el país?

Representa el desarrollo de las regiones y, por ende, del país; durante la pandemia pudimos demostrarles a los gobiernos Nacional y regionales la importancia que tiene nuestra industria para el país, como dinamizador de la economía y generador de empleos directos e indirectos; también que si se trabaja articuladamente, la comunidad se apropia del territorio, lo cuida y se beneficia.

¿Qué tanto aporta el sector hotelero al desarrollo social y económico nacional?

Al desarrollar un proyecto hotelero se tienen en cuenta el desarrollo del destino y la conectividad y facilidades del mismo, por lo que conlleva modernización y mejoramiento de las condiciones locales; además, genera empleo y mejoramiento de la calidad de vida, solo por mencionar dos de sus beneficios.



(Además: Dos hoteles de lujo para viajar al Eje Cafetero).



El sector de alojamiento genera alrededor de 110.000 empleos directos; antes de la pandemia la proporción era de cerca de 82 personas ocupadas por cada 100 habitaciones disponibles; a estos puestos de trabajo se suma un número importante de empleos indirectos asociados a eventos y a temas de estacionalidad de los destinos.



Desde el 2003, cuando se inició la construcción, modernización y remodelación de establecimientos de alojamiento, se generó un crecimiento en la generación de empleos formales, mayor número de programas de educación asociados al turismo, mejoramiento de los entornos donde se desarrollan estos proyectos y la posibilidad de inversión en el sector, gran parte de la cual ha sido hecha por colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Angela Lastra, presidenta (e) de Cotelco, en compañía de Gustavo Toro Velásquez, presidente saliente. Foto: Cotelco

¿Cuál es el estado actual del sector hotelero colombiano?

Es importante tener en cuenta, en primer lugar, que nuestra hotelería es mediana y pequeña, es independiente, eso quiere decir que es el dueño o propietario quien la opera y está a cargo del negocio, por lo que en su mayoría se vieron bastante afectados por la pandemia; algunos cerraron, otros reiniciaron operación en el mes de junio de este año, pues el primer semestre fue difícil no solo por la pandemia sino por los paros y bloqueos que se presentaron.

¿Qué tipo de turismo se muestra más fortalecido en este momento?

El doméstico, en estos momentos son los colombianos quienes están viajando por el territorio; cerca del 99 por ciento lo hacen por descanso, es un turismo de corte vacacional y de ocio, por lo tanto la ocupación se presenta en los destinos o establecimientos que cuentan con espacios al aire libre y áreas para el esparcimiento, como Cartagena, San Andrés, Santa Marta, el Eje Cafetero, Villavicencio, Tolima y algunas zonas de Antioquia.



(También: Cayeron ingresos y empleos de las agencias de viajes enel segundo trimestre).



Los destinos corporativos se están reactivando muy lentamente, impactados por la virtualidad a la que nos llevó la pandemia; sin embargo, esperamos que a mediados de este segundo semestre se mejore un poco este segmento.



Por otro lado, el turismo receptivo es aún más incierto dadas las circunstancias generadas por la variante delta y las condiciones de viaje impuestas por algunos países, como Estados Unidos, España, México y Francia, por lo que creemos que hasta finales de este año se podría mejorar la llegada de turistas internacionales.

¿Qué tanto ha logrado recuperarse el sector con respecto al 2019, y cuáles son sus proyecciones para el cierre del 2021?

El primer semestre estuvo afectado por el tercer pico de la pandemia, los paros y los bloqueos, que provocaron una caída en la ocupación y mayores costos de operación en los destinos más afectados por el paro.



(Continúe leyendo: 'Hoteles de Santa Marta no tienen playa privada': Cotelco Magdalena).



La caída en la ocupación de marzo a mayo tuvo un fuerte impacto, pasó de 35,3 por ciento ese mes al 24,3 por ciento en mayo, pero en junio hubo una leve recuperación y julio superará el 40 por ciento. De seguir este comportamiento, y si las condiciones no cambian, esperamos llegar a un 47,6 por ciento en diciembre de este año.



Es importante analizar que aunque la ocupación empieza a mejorar, la rentabilidad no logra recuperarse, pues las tarifas han bajado y los costos han subido. Esa es una de las razones por las cuales creemos, desde Cotelco, que la recuperación se dará en el 2023.

REDACCIÓN VIAJAR

En Twitter: @ViajarET

Encuentre también en Viajar:

Miami: estos son seis imperdibles de la Capital del Sol

Avianca y Viva buscan más rutas y frecuencias hacia Argentina